Návrat starých časů? Xperia 10 VII má jack, paměťovku i hardwarovou spoušť

- Nová Xperia 10 VII je smartphone ušitý na míru konzervativním milovníkům kompaktních zařízení
- Telefon potěší 6,1″ displejem bez výřezu, čtečkou paměťových karet, hardwarovou spouští fotoaparátu či 3,5mm portem na sluchátka
- Cena pro Evropu je stanovena na 449 eur (asi 11 tisíc korun)
Smartphony značky Sony jsou v našich končinách čím dál okrajovější záležitostí, ovšem japonský výrobce se tohoto odvětví nevzdává – chce si ponechat stávající podobnu uceleného ekosystému elektronických hraček, ve kterém by po smartphonech vznikla velká mezera. Nejnovějším přírůstkem do portfolia japonské značky je kompaktní smartphone Xperia 10 VII, který se dočkal inovovaného designu, avšak stále schovává v rukávu několik es pro konzervativní uživatele – displej bez výřezu, čtečku paměťových karet, hardwarovou spoušť fotoaparátu či 3,5mm port na sluchátka.
Sony Xperia 10 VII: kompakt s 6,1″ displejem
Cílovou skupinou Xperie 10 VII jsou konzervativní milovníci kompaktních smartphonů. Představená novinka má fyzické rozměry 153 × 72 × 8,3 mm a hmotnost 168 gramů, což je v dnešní době téměř 7″ placek spíše rarita, zvláště pak ve střední třídě. Displej Xperie 10 VII má v úhlopříčce 6,1″, jedná se o plochý OLED panel s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz.
Jak je u Sony zvykem, nechybí pokročilý systém pro zobrazení barev Triluminos a absence jakéhokoliv výřezu – i u Xperie 10 VII se výrobci podařilo umístit selfie kamerku do rámečku nad displejem. Má rozlišení 8 megapixelů a světelnost f/2.0. Čtečka otisků prstů součástí displeje není, nachází se v zamykacím tlačítku na pravé straně.
Fotoaparát jako od Googlu
Hlavní fotoaparát u Xperie 10 VII lehce „zpixelovatěl“. V Sony opustili tradiční posazení čoček pod sebe a tentokráte je umístili do horizontálně posazeného oválného ostrůvku, který se táhne přes celou šířku zad – toto řešení důvěrně známe ze smartphonů Google Pixel. V případě Sony v ostrůvku najdeme tyto dvě kamery:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.9
- 13Mpx širokoúhlý se světelností f/2.4
Srdcem telefonu je čipset střední třídy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 spolupracující s 8 GB RAM. Úložiště má kapacitu pouze 128 GB, je ale možné jej rozšířit paměťovou kartou až do kapacity 2 TB. Staromilce rovněž potěší 3,5mm port na sluchátka, čelní stereoreproduktory či hardwarová spoušť fotoaparátu.
Akumulátor se pyšní kapacitou 5 000 mAh, u které Sony slibuje výdrž 2 dny. Nabíjet lze bohužel pouze kabelem, podpora bezdrátového nabíjení chybí.
V Sony se také konečně nebojí delší softwarové podpory – Xperia 10 VII přichází na trh s Androidem 15, u kterého japonský výrobce slibuje 4 roky velkých systémových aktualizací a 6 let bezpečnostních záplat. Součástí systému jsou i některé AI funkce jako obrázkové vyhledávání Circle to Search nebo AI asistent Gemini.
Cena a dostupnost
Xperia 10 VII půjde do prodeje v bílé, tyrkysové a černé barvě, cena je stanovena na 449 eur (asi 11 tisíc korun). Předobjednávky startují již dnes, bohužel dostupnost na českém trhu zatím nemůžeme potvrdit.