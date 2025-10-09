Oblíbená Motorola Edge 50 Fusion je teď rekordně levná. Vyjde vás jen na 4 990 Kč

Podzim každý rok přináší nespočet slev a ani letos tomu není jinak. Ceny klesly i u Motoroly. Její modely Edge 50 Fusion a Edge 50 Neo patří mezi stylovky střední třídy, a teď navíc přichází s příjemnou slevou. Edge 50 Fusion pořídíte v Mobil Pohotovosti o 1 000 Kč levněji, tedy za pouhých 4 990 Kč. Za takovou cenu jde doslova o jeden z nejlépe vybavených telefonů své kategorie.
Solidní výbava pod 5 000 Kč
Edge 50 Fusion je telefon, který si na nic nehraje. Má 6,7″ pOLED displej se 144Hz obnovovací frekvencí, takže vše působí plynule. 50Mpx hlavní fotoaparát s optickou stabilizací zvládne i noční snímky, baterie s kapacitou 5 000 mAh vydrží celý den a 68W nabíjení vás dostane zpět do hry během pár minut. Voděodolnost IP68 už je jen třešničkou na dortu.
- Edge 50 Fusion za 4 990 Kč (běžně za 5 990 Kč)
Edge 50 Neo potom přichází s 6,4″ pOLED displejem, 50Mpx hlavním fotoaparátem, 32Mpx selfie kamerou a stejnou 5 000mAh baterií jako u Fusionu. Designově nabízí prémiové barevné varianty, které byly vybrány ve spolupráci s Pantone. Tenhle kousek je tak ideální volba pro ty, kteří chtějí stylový telefon s výbornou výdrží a solidní výbavou.
- Edge 50 Neo za 6 374 Kč (běžně 7 490 Kč)
Oba modely pořídíte v Mobil Pohotovosti, ale jak už ale zvykem bývá, zlevněný Edge 50 Fusion chytí jen ti nejrychlejší, jelikož zbývá posledních pár kusů. Pokud se tedy poohlížíte po levném, ale přesto stylovém a výkonném telefonu, pak máte právě teď ideální příležitost, anebo rovnou zařízený i jeden z vánočních dárků.