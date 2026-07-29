Vyzkoušeli jsme Vivo X Fold 6. Jedna z nejlepších skládaček neexperimentuje, vše sází na výbavu

- Vivo X Fold 6 by se rád pasoval do role krále skládacích telefonů pro rok 2026
- Nesnaží se zaujmout tenkým tělem, místo toho nabízí špičkovou výbavu i fotoaparát
- Na podzim dorazí i do českých obchodů, cena by měla přesahovat hranici 40 tisíc korun
Rok 2026 bude bezesporu přelomovým rokem pro celý segment skládacích telefonů. Do Evropy, potažmo do Česka míří celá řada nových výrobců, u těch stávajících se řeší především to, zdali se udrží, nebo budou muset změnit koncepci. S prvním foldem se přiřítila Motorola, před pár dny představil jihokorejský Samsung svůj odlišně pojatý „čtvercový“ Galaxy Z Fold 8, čekáme na reakci Googlu a také Applu, který má v září uvést svou vůbec první skládačku. Zástupcem tradičně pojatých, podlouhlých foldů je určitě Vivo, které plánuje dorazit se svou vlajkovou lodí X Fold 6 také na český trh.
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Nejlepší skládací Vivo
Novinka Vivo X Fold 6 nekonkuruje Samsungu či Honoru ve válce o nejtenčí skládačku. Je vlastně o milimetr tlustší než iPhone 17 Pro Max, větší pozornost věnuje výbavě, zejména baterii. Díky hliníkové konstrukci působí bytelně a pevně, zároveň má oproti veškeré konkurenci zaoblené hrany, což vytváří designový prvek podobný tomu, co vídáme u uniklých renderů očekávaného iPhonu Ultra (zatím neoficiální název).
Rozměry Vivo X Fold 6 vs. konkurence
- Vivo X Fold 6 – 157,2 × 145,7 × 4,8 mm (rozložený), 157,2 × 74,3 × 9,9 mm (složený)
- Honor Magic V6 – 156,7 × 145,6 × 4 mm (rozložený), 156,7 × 74,5 × 8,8 mm (složený)
- Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra – 158,4 × 143,2 × 4,1 mm (rozložený), 158,4 × 72,8 × 8,9 mm (složený)
- Motorola Razr Fold – 160,1 × 144,5 × 4,7 mm (rozložený), 160,1 × 73,6 × 10,1 mm (složený)
- Huawei Mate X7 – 156,8 × 144,2 × 4,5 mm (rozložený), 156,8 × 73,8 × 9,5 mm (složený)
Oproti němu, nebo již zmíněnému Galaxy Z Foldu 8, má ale Vivo původní, dnes bychom možná řekli „už tradiční“ konstrukci skládacích telefonů. To znamená plnotučný venkovní displej s úhlopříčkou 6,5″ a poměrem stran 20:9. Žádná protáhlá nudle ani hranatá kostka. Vnitřní flexibilní obrazovka pak dosahuje úhlopříčky 8″ a nabízí takřka čtvercový poměr stran 1,08:1. Přestože by se na rozevřený displej vešly i tři uzoučké aplikace, čínská verze OriginOS 6 umožňuje pouze dvě a k tomu plovoucí okno.
Oba displeje pochází z dílny čínské společnosti BOE a není překvapením, že jde v obou případech o LTPO AMOLED panely s velmi živým podáním barev, podporou HDR10+ a samozřejmě i dynamickou obnovovací frekvencí 1–120 Hz. Vivo si ale nikterak nedělalo starosti s ohybem v displeji, což je pro většinu výrobců dnes velké téma. Prohlubeň je patrná okem i po hmatu – není to velký problém, protože po pár dnech jej přestanete registrovat. Nutno však uznat, že konkurence je zkrátka technologicky dál.
Výbava hraje prim
Jak už zaznělo, mnohem větší fokus směřuje výrobce na výbavu – aby byl jeho X Fold 6 především plnohodnotnou vlajkovou lodí, než jen skládacím experimentem. Uvnitř telefonu pracuje speciálně upravený čipset MediaTek Dimensity 9500 Super vyrobený 3nm technologií, kterému sekunduje 12 nebo 16 GB operační paměti typu LPDDR5X.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 157,2 × 145,7 × 4,8 mm (otevřený), 157,2 × 74,3 × 9,9 mm (zavřený), hmotnost: 228 g, zvýšená odolnost: IP58/IP59
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Úložiště UFS 4.0 může mít kapacitu od 256 GB až po 1 TB, slot na paměťovou kartu ale podle očekávání chybí. Výkonem se Vivo řadí mezi absolutní špičku a dostatečnou rezervu nabízí nejen pro hry, ale především pro multitasking na velkém vnitřním displeji. Čínská verze běží na Androidu 16 s nadstavbou OriginOS 6, evropská varianta by však měla dorazit i s podporou Google služeb.
Jedním z hlavních trumfů je obří akumulátor s kapacitou 7 000 mAh, který se podařilo vměstnat do těla bez výrazného nárůstu tloušťky. Vivo využívá křemíkovo-uhlíkovou technologii, díky níž může baterie nabídnout vyšší energetickou hustotu než běžné články. Podporováno je 80W nabíjení kabelem a nechybí ani 40W bezdrátové dobíjení, které řada konkurenčních skládaček stále nenabízí. Z hlediska kapacity baterie tak X Fold 6 překonává nejen většinu foldů, ale také řadu klasických vlajkových smartphonů.
Fotoaparát z Vivo X300
Pozornost si zaslouží rovněž fotoaparáty vzniklé ve spolupráci se společností Zeiss. Hlavní snímač nabízí vysoké rozlišení 200 Mpx a optickou stabilizaci, doplňuje jej 50Mpx širokoúhlý fotoaparát a 50Mpx periskopický teleobjektiv s 3× optickým přiblížením. Kompletní sestava zde:
- Hlavní – Isocell HPB, rozlišení 200,5 Mpx, 1/1,4″ velikost čipu, clona f/1.68, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
- Teleobjektiv – Sony IMX 602, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,95″ velikost čipu, clona f/2.57, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 70 milimetrů, 3× optické přiblížení, až 100× digitální zoom, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
- Širokoúhlý – Isocell JN1, rozlišení 50,1 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.0, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 15 milimetrů, úhel záběru 119°, fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
- Přední 2× – OmniVision OV32D, rozlišení 20 Mpx, velikost čipu 1/3,6″, clona f/2.4, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 15 milimetrů.
O zpracování obrazu se stará vlastní čip Vivo BlueImage V3+, který pomáhá zejména při fotografování portrétů, za horšího osvětlení a při natáčení videa. Sestava je na poměry skládacích telefonů mimořádně schopná a na žádném z fotoaparátů nepůsobí, že by výrobce šetřil jen kvůli složité konstrukci. Ze specifikací je patrné, že Vivo oprášilo velmi povedenou sadu fotoaparátů ze základního modelu X300.
Samozřejmostí je natáčení až v 8K při 30 fps. Ke smartphonu lze také připojit telekonvertor vivo Zeiss Telephoto Extender Gen 2 s ekvivalentem ohniskové vzdálenosti 200 mm a tím získat 2,35× optické zvětšení, které je postaveno na Keplerově optické konstrukci se 2 skupinami a 15 skleněnými prvky s vysokou propustností.
Cena a dostupnost
Vivo již potvrdilo, že X Fold 6 bude letos uveden také na evropský trh, včetně České republiky. Další podrobnosti o regionální dostupnosti, konfiguraci, názvu, ceně a prodejních kanálech budou oznámeny při evropském uvedení, které je v plánu letos na podzim, pravděpodobně po boku vlajkové řady Vivo X500, nastupující po loňských modelech X300.
Základní varianta s 12 GB RAM a 256GB úložištěm se v Číně prodává od 7 999 jüanů. To je hrubým přepočtem s přidáním 21% daně zhruba 32 tisíc korun, s velkou mírou pravděpodobnosti však bude novinka stát na českém trhu více než 40 tisíc korun včetně DPH.