Našlapaná Motorola Razr Fold míří na český trh. Cena je nižší než u Samsungu

- Motorola začíná na českém trhu prodávat svoji první knížkovou skládačku Razr Fold
- Telefon zaujme tenkým tělem, solidní výbavou a dlouhou výdrží
- Cena na českém trhu startuje na 49 990 Kč, ovšem v předprodeji lze 7 tisíc ušetřit
- Fanoušci fotbalu si mohou zakoupit speciální FIFA World Cup edici, ke které dostanou lístek na letošní mistrovství světa ve fotbale
Ohebný smartphone Motorola Razr Fold byl poprvé ukázán na letošním ročníku veletrhu CES, kompletního odhalení se pak dočkal na začátku března v rámci veletrhu MWC. Nyní Motorola přináší tuto knížkovou skládačku i na český trh, kde bude nabízena za překvapivě nízkou cenu.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Motorola Razr Fold: skládačka, kterou ovládnete stylusem
Zatímco skládačky véčkové konstrukce produkuje Motorola již několik let, do světa knížkových telefonů vstupuje teprve letos. A nutno podotknout, že jako prvotina nevypadá Razr Fold vůbec špatně – telefon je tenký, výkonný a ostudu nedělají ani jeho fotoaparáty.
Motorola Razr Fold má v pase pouze 4,6 mm (9,9 mm v zavřeném stavu) a váží 243 gramů. Zepředu telefon reprezentuje 6,6″ AMOLED displej s Full HD rozlišením a dynamickou obnovovací frekvencí 1–165 Hz, ohebný displej uvnitř se pyšní úhlopříčkou 8,1″, rozlišením 2K a obnovovací frekvencí 1–120 Hz. Obě obrazovky lze ovládat stylusem, který je součástí balení.
Razr Fold je vybaven třemi 50Mpx fotoaparáty na zádech (hlavní, širokoúhlý a periskopický s 3× zoomem), v každém z displejů se pak nachází selfie kamerka. Srdcem telefonu je čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (bez Elite), na český trh zamíří jediná paměťová konfigurace s 16 GB RAM a 512GB úložištěm.
Silnou stránkou této skládačky bude bezesporu výdrž – Motorola do útrob telefonu napěchovala dvojici akumulátorů se souhrnnou kapacitou 6 000 mAh a podporou rychlého (až 80 wattů) i bezdrátového (až 50 wattů) nabíjení. Operačním systémem je Android 16, u kterého výrobce slibuje až 7 let systémových i bezpečnostních aktualizací.
Cena a dostupnost
Motorola Razr Fold bude na českém trhu k dispozici od 11. května, předprodej začíná již dnes. Telefon se bude prodávat za 49 990 korun, ovšem do konce května bude k mání o 7 tisíc korun levněji – výsledná cena pak činí velmi zajímavých 42 990 Kč. V rámci předobjednávek vám Motorola navíc přibalí sluchátka Moto Buds Loop v ceně 4 990 korun a za recenzi přihodí i chytré hodinky Moto Watch.
Do prodeje půjde i speciální FIFA World Cup edice s koženými zády a pozlaceným logem. Za tuto exkluzivitu si nechá Motorola řádně připlatit – cena tohoto modelu je 59 999 korun, přičemž v ceně je zahrnuta i vstupenka na letošní MS v kopané. Cenu lze navíc i v tomto případě snížit o 7 tisíc korun na výsledných 52 990 Kč.