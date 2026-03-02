Motorola vstupuje do světa knížkových skládaček: Razr Fold míří na špičku výdrží i fotovýbavou

- Motorola na veletrh MWC přivezla svoji první knížkovou skládačku
- Telefon se pyšní zajímavou výbavou, především špičkovými fotoaparáty a velkou baterií
- Vnitřní i vnější displej lze ovládat stylusem, který je součástí balení
- Cena pro Evropu je stanovena na 50 tisíc korun
Motorola je ve světě ohebných smartphonů etablovaná firma, dosud se však věnovala pouze telefonům véčkové konstrukce. Změna přišla až na letošním ročníku veletrhu MWC, kam Motorola přivezla svojí první skládačku ve tvaru knížky. Motorola Razr Fold byla poprvé ukázána letos v lednu na veletrhu CES, tehdy však Motorola jenom ukázala několik renderů a prozradila pouze část výbavy. Nyní již o telefonu víme vše, takže si jej můžeme kompletně představit.
Motorola Razr Fold: vydrží deset let ohýbání
Motorola Razr Fold je vcelku obyčejně vypadající smartphone knížkové konstrukce. Šasi telefonu je vyrobeno převážně z hliníku a z titanu, kloub je pak z pevné a odolné nerezové oceli a podle výrobce má vydržet až 10 let používání – záleží ovšem, zda takovou dobu ustojí vnitřní ohebný displej.
Razr Fold se nehoní za rekordními hodnotami v tloušťce a hmotnosti, avšak v rámci třídy nebude považován za „cvalíka“ – v pase má 4,6 mm (v zavřeném stavu 9,9 mm) a váží 243 gramů. Je tak sice o něco málo tlustší než loňský Galaxy Z Fold 7, má však výrazně větší baterii. Odolnost vůči vodě je pouze základní – IP49.
Zepředu telefon reprezentuje 6,6″ obrazovka s Full HD+ rozlišením (1 080 × 2 520 pixelů) a dynamickou obnovovací frekvencí 1-165 Hz, skládací displej uvnitř má úhlopříčku 8,1″, rozlišení 2K (2 484 × 2 232 pixelů) a dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz. Vnitřní obrazovka se navíc pyšní vysokým špičkovým jasem 6 200 nitů. Oba displeje podporují standard Dolby Vision a lze je ovládat stylusem Pen Ultra, který reaguje na tlak i náklon. Pero ale musíte nosit zvlášť, přímo do telefonu jej vsunout nelze.
Nejlepší ohebný fotomobil
Motorola Razr Fold byla ohodnocena laboratoří DxOMark jako nejlépe fotící smartphone s ohebným displejem, za což vděčí prémiové fotovýbavě ve velké míře převzaté ze standardního smartphonu Motorola Signature. Ve čtvercovém ostrůvku na zádech se nachází následující trojice fotoaparátů:
- 50Mpx hlavní (Sony Lytia 929) s optickou stabilizací a světelností f/1.6
- 50Mpx širokoúhlý se zorným polem 122° a funkcí makro
- 50Mpx periskopický (Sony Lytia 600) s 3× optickým přiblížením a optickou stabilizací
Kromě toho je součástí obou displejů vlastní selfie kamerka – ta vnější má rozlišení 20 megapixelů, ta vnitřní 32 megapixelů, světelnost je v obou případech f/2.4. Hlavní fotoaparát telefonu lze využít k natáčení videí až v 8K rozlišení, přičemž podporován je filmový standard Dolby Vision s barevnou přesností Pantone Validated.
Vysoký výkon, štědrá paměť a dlouhá podpora
Motorolu Razr Fold pohání čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, o jehož chlazení se stará robustní kapalinový systém. Telefon bude nabízen v mnoha konfiguracích, ta nejvyšší má 16 GB RAM (+ virtuální) a 1TB úložiště.
Silnou stránkou tohoto telefonu bude bezesporu výdrž – Motorole se totiž podařilo do útrob této knížky napěchovat akumulátory se souhrnnou kapacitou 6 000 mAh. Nabíjení je možné jak kabelem (až 80 wattů), tak i bezdrátově (až 50 wattů).
Operačním systémem je Android 16 zabalený do nadstavby Hello UI, která obsahuje balík funkcí Moto AI využívajících umělou inteligenci. K dispozici jsou například AI asistenti Gemini, Copilot a Perplexity, kromě toho se systém spoléhá i na vlastní nástroje pro shrnování notifikací, přepis konverzací apod. Motorola slibuje širokou softwarovou podporu čítající 7 let systémových i bezpečnostních updatů.
Cena a dostupnost
Smartphone Motorola Razr Fold bude dostupný v příštích měsících, v Evropě se bude prodávat za cenu 1 999 eur (asi 50 tisíc korun s DPH). Telefon bude k mání v černé a bílé barvě, do prodeje navíc půjde ještě speciální FIFA edice ku příležitosti letošního mistrovství světa ve fotbale.
Tato varianta dostane pozměněný design zadní strany s pozlacenými logy, v balení pak nepochybně najdeme několik bonusových předmětů s fotbalovou tématikou.