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Apple dusí krize paměťových čipů. Nejlepší MacBook posledních let dorazí se zpožděním

Jakub Fišer
Jakub Fišer 20. 4. 18:00
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MacBook Pro a MacBook Air
  • Paměťová krize nakonec nejspíš dopadne i na Apple
  • V ohrožení je podzimní premiéra MacBooku Pro s OLED panelem
  • Mělo by jít o historicky první MacBook s dotykovým displejem

Mnoho bylo řečeno o tom, jak se Apple – doposud bezchybně – vyrovnával s krizí na trhu s paměťovými čipy. Vypadá to ale, že teď dopadla kosa na kámen i v Cupertinu. Očekávané MacBooky s čipy M6 nejspíš dorazí se zpožděním, a to včetně maximálně ambiciózního MacBooku Pro s dotykovým OLED panelem, který byl původně v plánu na konec roku 2026.

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Dotykový MacBook Pro dorazí později

O laptopu s logem Apple, který nabídne dotykový displej, se spekuluje snad od roku 2023, možná i dříve. Přece jen, ve světě windowsových notebooků je to absolutní samozřejmost. Apple ale dlouho odmítal přizpůsobit svůj desktopový systém macOS pro dotykové ovládání, navíc patří k největším výrobcům tabletů, takže zákazníky může přesměrovat na tuhle produktovou větev.



Apple MacBook Pro s M5



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Nicméně na závěr letošního roku k tomu mělo dojít. Vrcholné provedení MacBooku Pro s čipy nové generace M6 Pro či M6 Max by mělo z LCD panelu přesedlat na OLED, s tím se pak pojí i nasazení dotykového obrazovky. K dispozici má být i MacBook Pro se základním čipem M6, nicméně ten setrvá na méně sofistikovaných displejích typu LCD. U Applu naprostá klasika, často rozděluje zákazníky na prémiové a „ještě prémiovější“.

Důvod? Paměťová krize

Ve svém původním reportu z listopadu loňského roku insider Mark Gurman tvrdil, že základní obměna počítačů Mac, včetně základního MacBooku Pro s M6, dorazí v běžném podzimním termínu. Na konec roku je pak v plánu uvedení přepracovaných modelů M6 Pro a M6 Max právě s dotykovým displejem. Potenciální skluz do začátku roku 2027, který Gurman akcentoval už tehdy, se nakonec pravděpodobně potvrdí.

Apple má podle Gurmana problémy s dodávkami paměťových čipů právě pro nové varianty MacBooků Pro s M6 Pro a Max. Nejde přitom o ojedinělý případ, protože zákazníci také čekají na upgrade desktopového Mac Studio. Ten má letos konečně dorazit s M5 Max a také dosud nejvýkonnějším jablečným procesorem M5 Ultra. I Studio ale trápí dodávky pamětí, takže také zde by měli zájemci očekávat možný odsun až na začátek roku 2027.

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Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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