Apple dusí krize paměťových čipů. Nejlepší MacBook posledních let dorazí se zpožděním

- Paměťová krize nakonec nejspíš dopadne i na Apple
- V ohrožení je podzimní premiéra MacBooku Pro s OLED panelem
- Mělo by jít o historicky první MacBook s dotykovým displejem
Mnoho bylo řečeno o tom, jak se Apple – doposud bezchybně – vyrovnával s krizí na trhu s paměťovými čipy. Vypadá to ale, že teď dopadla kosa na kámen i v Cupertinu. Očekávané MacBooky s čipy M6 nejspíš dorazí se zpožděním, a to včetně maximálně ambiciózního MacBooku Pro s dotykovým OLED panelem, který byl původně v plánu na konec roku 2026.
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Dotykový MacBook Pro dorazí později
O laptopu s logem Apple, který nabídne dotykový displej, se spekuluje snad od roku 2023, možná i dříve. Přece jen, ve světě windowsových notebooků je to absolutní samozřejmost. Apple ale dlouho odmítal přizpůsobit svůj desktopový systém macOS pro dotykové ovládání, navíc patří k největším výrobcům tabletů, takže zákazníky může přesměrovat na tuhle produktovou větev.
Nicméně na závěr letošního roku k tomu mělo dojít. Vrcholné provedení MacBooku Pro s čipy nové generace M6 Pro či M6 Max by mělo z LCD panelu přesedlat na OLED, s tím se pak pojí i nasazení dotykového obrazovky. K dispozici má být i MacBook Pro se základním čipem M6, nicméně ten setrvá na méně sofistikovaných displejích typu LCD. U Applu naprostá klasika, často rozděluje zákazníky na prémiové a „ještě prémiovější“.
Důvod? Paměťová krize
Ve svém původním reportu z listopadu loňského roku insider Mark Gurman tvrdil, že základní obměna počítačů Mac, včetně základního MacBooku Pro s M6, dorazí v běžném podzimním termínu. Na konec roku je pak v plánu uvedení přepracovaných modelů M6 Pro a M6 Max právě s dotykovým displejem. Potenciální skluz do začátku roku 2027, který Gurman akcentoval už tehdy, se nakonec pravděpodobně potvrdí.
Also in Power On: The memory shortage is likely to delay some of Apple’s new Macs this year. The new Mac Studio is now expected around October while the touchscreen MacBook Pro could come in the later part of the end of 2026 to early 2027 timeline. https://t.co/reS1l1ECKn
— Mark Gurman (@markgurman) April 19, 2026
Apple má podle Gurmana problémy s dodávkami paměťových čipů právě pro nové varianty MacBooků Pro s M6 Pro a Max. Nejde přitom o ojedinělý případ, protože zákazníci také čekají na upgrade desktopového Mac Studio. Ten má letos konečně dorazit s M5 Max a také dosud nejvýkonnějším jablečným procesorem M5 Ultra. I Studio ale trápí dodávky pamětí, takže také zde by měli zájemci očekávat možný odsun až na začátek roku 2027.