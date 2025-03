Mac Studio dostal nové procesory. Vrcholná konfigurace stojí víc než 400 tisíc korun

Apple dnes představil novou generaci počítače Mac Studio

Překvapivě v ní míchá procesory dvou generací – M4 Max a M3 Ultra

Nejvýkonnější varianta může být spárována až s 512 GB sdílené paměti a 16TB úložištěm

Ceny za vyšší kapacity pamětí jsou tradičně obrovské

Tim Cook na začátku tohoto týdne zveřejnil na síti X upoutávku s popiskem „Something in the Air“, čímž jasně naznačil příchod nových zařízení. Začalo to v úterý, kdy Apple představil nový iPad Air (a také základní iPad), dnes jsme se dočkali nových MacBooků Air. A nejen těch – upgrade podstoupil i počítač Mac Studio, který se dočkal zbrusu nového procesoru, i když jiného, než jsme očekávali.

Mac Studio dostal nové procesory

Poslední generace Mac Studia přišla na svět téměř před dvěma lety, tudíž upgrade byl v letošním roce tak trochu očekávaný. Do dosavadního modelu Apple instaloval procesory Apple M2 Max a M2 Ultra, tudíž jsme zákonitě u nejnovější generace očekávali posun na Apple M4 Max a M4 Ultra. Apple ale tato očekávání splnil pouze z poloviny.

Nový Mac Studio vypadá navlas stejně jako předchozí generace – neměnily se ani proporce, ani počet konektorů, hlavní rozdíl dělají procesory. Těmi jsou dle očekávání Apple M4 Max a překvapivě zbrusu nový Apple M3 Ultra. Ano, slyšíte správně – aktuálně nejvýkonnější jablečný počítačový procesor spadá do minulé generace, nikoliv do té současné.

Apple M3 Ultra: nejvýkonnější počítačový čip od Applu

To by však zájemcům o nový Mac Studio vadit nemělo – M3 Ultra má i tak naprosto nadpozemský výkon, koneckonců tento čip se skládá z neuvěřitelných 184 miliard tranzistorů.

Procesorovou jednotku může tvořit až 32 jader (24 výkonných a 8 úsporných), díky čemuž má být 1,5× výkonnější než v případě Apple M2 Ultra a 1,8× výkonnější než Apple M1 Ultra.

Grafický čip obsahuje 80 jader, oproti M2 Ultra má být dvakrát tak výkonný, oproti M1 Ultra dokonce 2,6×. Čip podporuje hardwarově akcelerované síťové stínování a sledování paprsků, takže by se neměl zaleknout ani těch nejnáročnějších her.

Posílen byl i Neural Engine, který se pyšní 32 jádry, díky čemuž si poradí s velkými jazykovými modely s až 600 miliardami parametrů. Apple M3 Ultra lze párovat s 512 GB sdílené paměti o propustnosti 800 GB/s, ovšem připravte se na obrovský příplatek – v základu je k dispozici „pouze“ 96 GB sdílené paměti. U procesoru M3 Ultra lze rovněž navolit až 16TB úložiště, byť standardně je počítač dodávaný s 1TB SSD.

K Macu Studio s procesorem M3 Ultra lze díky rozhraní Thunderbolt 5 připojit až 8 displejů s rozlišením 6K (60 Hz) nebo 4K (144 Hz), popř. čtyři displeje s rozlišením 8K (60 Hz) nebo 4K (240 Hz).

Varianta s Apple M4 Max

Pokud si koupíte variantu s procesorem M4 Max, konfigurátor vám nedovolí tolik se utrhnout z řetězu – v maximální výbavě dostanete 16jádrový procesor, 40jádrovou grafiku, 16 jádrový Neural Engine, 128 GB sdílené paměti (v základu je 36 GB) a 8TB úložiště (v základu je 512 GB). K tomuto modelu lze připojit maximálně pět displejů – čtyři s rozlišením 6K (60 Hz) a jeden 4K (144 Hz).

Konektivita

Oba modely spolu sdílí shodnou portovou výbavu, na zadní straně najdete:

4 × USB-C (Thunderbolt 5)

2 × USB-A (USB 3)

HDMI 2.1

10Gb ethernet

3,5mm sluchátkový konektor

nabíjecí konektor

Vpředu se pak nachází dvě USB-C (pouze u varianty M3 Ultra se jedná o Thunderbolt 5) a čtečka paměťových karet. Bezdrátová konektivita je zastoupena Wi-Fi 6E a Blueooth 5.3.

Ceny a dostupnost

Nejlevnější konfigurace Macu Studio s procesorem M4 Max (14 jader CPU, 32 jader GPU), 36 GB jednotné paměti a 512GB úložištěm přijde na 62 990 korun.

Za nejlevnější variantu s procesorem M3 Ultra (28 jader CPU, 60 jader GPU), 96 GB sdílené paměti a 1TB úložištěm zaplatíte 124 990 korun.

Pochopitelně vás nemůžeme ochudit ani o cenu nejvyšší konfigurace s čipem M3 Ultra (32 jader CPU, 80 jader GPU), 512 GB sdílené paměti a 16TB úložištěm – tento model přijde na 427 990 korun.

Prodej nových Maců Studio bude zahájen příští týden 12. března.