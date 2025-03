Apple představí další novinky. Březen bude patřit novému MacBooku Air

S iPhonem 16e započal masivní příliv novinek, který se pravděpodobně zastaví až na konci roku. Teď na jaře jsou očekávány minimálně dva další stěžejní produkty, a sice MacBook Air s čipem M4 a také nový iPad Air. Ve svém nejnovějším vydání newsletteru Power On to znovu potvrdil novinář Mark Gurman.

Hned další novinkou s logem společnosti Apple by měl být upgradovaný MacBook Air s čipem M4. Z různých zdrojů vychází, že laptop by měl přijít se stejným designem jako předchůdce, jedinou zásadní novinkou bude nový čipset. Meziroční upgrade přinese M4, který Apple už implementoval v různých obměnách do MacBooku Pro, iMacu, Macu mini a též iPadu Pro.

I expect the M4 MacBook Air to be introduced as early as this week. Inventory has significantly wound down and Apple is preparing a Mac-related announcement in the next few days. iPads are seeing shortages but are probably not launching until later. https://t.co/mbRLNzl4AC

— Mark Gurman (@markgurman) March 2, 2025