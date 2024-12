Apple chystá obří krok! Skládací iPad má totálně změnit budoucnost počítačů

Znovu se začíná hovořit o skládacím zařízení s nakousnutým jablkem ve znaku

Blízké zdroje společnosti odkazují na obří skládací iPad představený někdy v roce 2028

Pokud se spekulace vyplní, může jít o nebývale přelomové zařízení

Skládací iPhone nebo iPad je tématem internetových spekulací už od chvíle, kdy korejský Samsung odhalil svůj první Galaxy Fold. Skoro 5 let poté už je skládací konstrukce běžná a smartphony tohoto typu nabízí vlastně většina výrobců. Ovšem s výjimkou Applu. Své skládací zařízení, pravděpodobně iPad, má představit až výhledově za 3–4 roky. Podle novináře Marka Gurmana však půjde o věc, která způsobí v segmentu zemětřesení.

Apple jako inovátor

Skládačka s logem nakousnutého jablka může mít pro celý trh stejný význam jako posun rozšířené reality v podobě brýlí Vision Pro. Alespoň se to domnívá v nejnovějším vydání newsletteru Power On novinář Mark Gurman. A přirovnání to není úplně zlé – Vision Pro sice není masová záležitost a v prodejích jde spíše o neúspěšné zařízení. Na stranu druhou však headset zásadně proměnil to, jak někteří uživatelé nahlíží na práci s počítačem.

Klasický koncept – notebook, případně monitor, myš a klávesnice – Vision Pro (ale i konkurence) mění v zařízení nasazené na očích a virtuální prostředí pracovny. Navíc Vision Pro nabízí propracovanou kooperaci s MacBookem coby dalším displejem, myší nebo klávesnicí pro psaní a komfortnější ovládání operačního systému. Ať už je produkt úspěšný či není, vpravdě představuje nový způsob, jak pracovat na počítači.

Skládací iPad v roce 2028, iPhone možná dříve

A stejně přelomovým by mohl být pro celý segment první produkt Apple s ohebným displejem a skládací konstrukcí. Insider Gurman se domnívá, že půjde o velký iPad: „Designéři společnosti Apple vyvíjejí něco jako obří iPad, který se rozloží do velikosti dvou iPadů Pro vedle sebe. Společnost z kalifornského Cupertina tento produkt zdokonaluje už několik let a prý chce něco takového uvést na trh kolem roku 2028.“

Toto masivní zařízení s celkovou velikostí de facto dvou iPadů by mělo nabízet v rozloženém stavu displej s úhlopříčkou kolem 18–20″. Podle informací z dodavatelského řetězce displejových panelů plánuje Apple někdy v letech 2028–2030 využít právě takto velký ohebný OLED panel. Gurman se také domnívá, že do 2 let uslyšíme ještě o skládacím iPhonu, ten ale nebude ani zdaleka tak přelomový, jako koncepce obří workstation s flexibilní konstrukcí.

Překážky? Displej a iPadOS

Apple ví, že jedinou možností, jak zákazníkům nabídnout co největší displej v mobilním zařízení, je sázka na skládací form factor. Existuje však celá řada překážek, které je třeba překonat. Tou první je prohlubeň displeje v místech, kde se ohýbá. Konkurence v čele se Samsungem se o eliminaci tohoto neduhu dosud pokouší, avšak neúspěšně. Pro Apple je to naprosto stěžejní, byť vlastně není jasné, zdali se tomu při využití současných technologií lze plně vyhnout.

A pak je tu systém. Kdo někdy používal iPad, moc dobře ví, že ač jde o maximálně výkonné zařízení, iPadOS není na práci tak vhodný jako desktopové macOS. Gurman sice nevěří, že by tento skládací iPad disponoval klasickým počítačovým systémem. Na druhou stranu může stávající iPadOS evolvovat do takové míry, že půjde o výrazně utilitárnější operační systém, který bude na jedné straně schopný spouštět aplikace z macOS, ale na druhé straně půjde pohodlně ovládat prstem nebo stylusem Apple Pencil.

Když Apple zvládne vyrobit perfektní zařízení a poradí si i s marketingem, může zadělat na nevídaný úspěch. Výrazně větší, než jak u veřejnosti (ne)zabodoval headset Vision Pro. „Pokud se to Applu podaří, mohlo by se toto zařízení stát nejzajímavější novinkou za tuto dekádu,“ uzavírá Gurman.