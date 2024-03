Senzace, nebo planý poplach? Víme, co Apple představí během příštích tří let

Applu prý unikla mapa nových produktů do roku 2027

Dle té se připravuje na uvedení skládacích iPhonů už za dva roky

Kromě dalších novinek zaujme masivní přechod na OLED nebo levnější Vision Pro

Apple patří k nejpřísnějším firmám, co se týče úniků připravovaných produktů a služeb. I proto působí skoro jako vlčí mlha únik, který zveřejnil leaker @Tech_Reve, jenž se povětšinou specializuje na Samsung. Dle jeho slov bylo odhalena velká většina toho, co Apple plánuje představit v nadcházejících třech letech. A vypadá to hodně zajímavě!

Co nového Apple chystá?

Únik má pocházet z interních materiálů Samsung Securities a odhaluje podstatnou část hardwarových novinek, které Apple chystá pro roky 2025, 2026 a 2027, vlastně i včetně letošního roku. A můžeme začít rovnou letos. Únik potvrzuje dříve spekulované vylepšení iPhonů, konkrétně nasazení periskopického teleobjektivu u iPhonu 16 Pro i Pro Max. Tyto klíčové modely také povyrostou co do displeje: menší z 6,1″ na 6,3″ a větší z 6,7″ na 6,9″. Výhled do budoucnosti také potvrzuje uvedení OLEDových iPadů v blízké době.

Co se týče roku 2024, většina novinek již byla diskutována od loňského podzimu, nejde tedy zase o takové překvapení. Ovšem výhled na další roky nenechá nikoho v klidu. Už v roce 2025 by měl dorazit iPhone SE 4. generace, ze zkušenosti z předchozích let se počítá s jarní premiérou. Tento kousek by měl přijít s „bezrámečkovým“ designem, 6,1″ obrazovkou a 48Mpx kamerou na zádech.

Modely Pro a Pro Max nabídnou v příštím roce trojici 48Mpx kamer na zádech, dokonce i čelní kamerka dostane toto vysoké rozlišení, 12 GB RAM a displejový panel bez jakéhokoli výřezu. O jiných produktech pro rok 2025 však únik nehovoří.

Skládací iPhone už v roce 2026

O 12 měsíců později, v roce 2026, únik počítá hned s několika velkými novotami. Předně jde o iPhone s ohebným displejem. Není však jasné, zdali půjde o představení spojené s komerčním uvedením na trh, či bude Applem prezentován pouze jakýsi koncept. Rok 2026 bude také letopočtem OLED technologie. Panel s touto zobrazovací technologií dostane též iPad Air a Mini (iPad Pro již od roku 2024) a MacBook Pro v obou velikostech.

Pokud jde o skládací zařízení – a není jisté, jak moc lze v tomto úniku důvěřovat – očekává se premiéra ještě ohebného iPadu o rok později, tedy v roce 2027. Tablet má mít flexibilní 20″ OLED zobrazovač, který půjde přepůlit a snáz se tak vměstná do batohu či do brašny.

Levnější a lepší Vision Pro

Zdroj nenechal niť suchou ani na zařízení pro rozšířenou, respektive smíšenou realitu. Apple aktuálně nabízí pouze první generaci Vision Pro, která se pozvolna chystá i na zámořské trhy. Za dva roky má však dle úniku výrobce přijít s levnější variantou, která snad již bude od začátku globálně dostupná.

V roce 2027 pak Apple údajně odhalí nové zpracování prémiových brýlí pro augmentovanou či smíšenou realitu. Hovoříme ale o hudbě z daleké budoucnosti, takže absolutně nelze předpovídat, čím by měl být tento produkt tolik odlišný od aktuální generace. Sluší se také doplnit, že únik @Tech_Reve se nikterak nezmiňuje o příslušenství, ať už jde o chytré hodinky Apple Watch, nebo sluchátka AirPods. Nic z výše uvedeného nelze vnímat jako oficiální či potvrzené informace, ale pouze jako spekulace, neoficiální únik.

