Vše, co víme o iPhone 16: neviditelné Face ID, pořádný periskop a větší displej

iPhone 16 dorazí pravděpodobně v září příštího roku

K hlavním novinkám bude patřit větší displej u obou modelů Pro a Pro Max

Cena by měla zůstat stejná, a to možná i na českém trhu

Apple sice sotva představil iPhony 15, v kuloárech už se však čile spekuluje o příští generaci, která by dle názvosloví výrobce měla nést označení iPhone 16. V tomto souhrnném článku se podíváme na všechny dosavadní drby a spekulace ohledně příštích iPhonů, článek navíc plánujeme průběžně aktualizovat.

Kolik iPhonů 16 dorazí?

Podle dosavadních informací Apple plánuje opět přinést kvarteto telefonů. Čtyři modely pro příští rok by se měly jmenovat iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max. Zvěsti kolem modelu s přídomkem Ultra nejsou potvrzené a spíše se věří tomu, že jde o hoax. Očekávat tak můžeme relativně tradiční sestavu iPhonů bez žádných překvapení.

Design – titan a nová tlačítka

U modelů iPhone 15 Pro a Pro Max Apple použil titanové šasi a lze počítat s tím, že u příští generace „proček“ v tom bude pokračovat. iPhone 16 Pro i Pro Max by měly znovu přijít v lehkém titanovém provedení. Na spekulace ohledně barevných variant je zatím brzy, Apple ale určitě přijde s nějakým prvkem, kterým bude chtít odlišit generaci 2023 a 2024.

Základní duo iPhone 16 a 16 Plus pravděpodobně bude pokračovat v trendu hliníkového šasi se skleněnými zády. Výrobce dost možná znovu sáhne po matném mléčném skle s ochranou Ceramic Shield. Lehce by se však mohlo proměnit rozložení fotoaparátů. Spekulace hovoří o tom, že jej Apple vrátí do svislé polohy, aby novou generaci odlišil od modelů iPhone 15, 14 a vlastně i 13.

Některé spekulace se dotýkají údajných patentů ohledně haptických ploch namísto klasických tlačítek. Toto novum by se mělo týkat hlavně modelů Pro/Pro Max. Tipéři se domnívají, že Apple v tomto případě udělá stejný krok, jako když u iPhonu 7 odstranil klasické domovské tlačítko a nahradil je haptickou ploškou. Inu, když dokázal Apple u modelů 15 Pro a Pro Max odstranit ikonický hardwarový přepínač, může odstranit i zbývající mechanické prvky.

Displej – úhlopříčka poroste

Celá generace iPhone 15 je svým způsobem unikátní tím, že oproti předchozí generaci iPhonů nepřinesla prakticky žádnou inovaci displeje (když nepočítáme chytrý výřez Dynamic Island u iPhonu 15 a 15 Plus). To by se u iPhonu 16 mělo změnit. iPhone 16 Pro (Max) je očekáván s ještě vyšší svítivostí (aktuální generace má 2000 nitů).

Spekulace z května letošního roku dokonce hovoří o zavedení čtečky obličeje Face ID pod displej, díky čemuž by Apple mohl zmenšit výřez Dynamic Island. Popřípadě jej odstranit úplně. Taková inovace se ale i zarytým fandům musí zdát trochu moc ambiciózní na to, že se má vyplnit již za rok.

Rovněž je pravděpodobné, že základní modely iPhone 16 (Plus) konečně přinesou technologii ProMotion, tedy zvýšenou obnovovací frekvenci 1–120 Hz. Tento prvek výbavy bude pod velkým drobnohledem, Apple totiž oproti konkurenci nepochopitelně zaostává v nasazení zvýšené obnovovací frekvence u všech nových iPhonů.

Tím nejdůležitějším prvkem je však nárůst úhlopříčky. iPhone 16 Pro by měl nabídnout displej s 6,27″ úhlopříčkou, iPhone 15 Pro Max dokonce 6,86palcový. Upozornil na to uznávaný tipér a analytik Ross Young. Pro srovnání, základní iPhone 15 Pro má 6,1″ obrazovku a 15 Pro Max 6,7″. Mělo by se tedy jednat o znatelný nárůst. Také poměr stran se roztáhne na 19,6:9.

Výbava – výkon, baterie a Wi-Fi 7

Co se týče výbavy, lze očekávat další masivní nárůst výkonu. Do těch nejlepších iPhonů budou pravděpodobně nasazeny čipy A18 Pro, do základní dvojice přejde čip A17, ale ne v úpravě Pro, nýbrž v úpravě Bionic, jak jsou zákazníci základní řady iPhonů zvyklí.

Samozřejmostí bude USB-C, které bylo uvedeno již u současných iPhonů, dále mírně větší baterie a spekuluje se také o použití Wi-Fi 7 coby nového standardu bezdrátového připojení k internetu. Na další konkrétní info ohledně výbavy příštích iPhonů si musíme počkat.

Fotoaparát – že by periskop?

Téma číslo jedna posledních let. Z letošní generace je patrné, že základní modely přejaly nějaké funkce z předchozích modelů Pro. V tom lze spatřovat jistý vzorec. Aktuální spekulace však nehovoří o tom, že by se fotovýbava základních modelů iPhone 16 a 16 Plus měla napřesrok nějak zásadně zlepšit.

Naproti tomu modely iPhone 16 Pro a Pro Max slibují skládanou čočku s až 5× optickým zoomem. Dokonce se spekuluje o tom, že konečně dorazí skutečný super periskopický teleobjektiv s ohniskovou vzdáleností delší než 300 milimetrů. O tom se však spekulovalo i u letošní generace a nakonec to tak úplně nedopadlo. Zákazníci už delší čas poptávají signifikantní vylepšení selfie kamerky, to však nejspíše není v plánu.

Cena a dostupnost

Na spekulace ohledně cen je zatím velmi brzy. Lze očekávat, že Apple opět vsadí na stejnou cenu v dolarech. To ale zároveň neznamená, že i v Česku zůstane stejná cena jako letos (viz předchozí roky). Cena v USA by tedy mohla vypadat takto:

iPhone 16 – 799 dolarů

iPhone 16 Plus – 899 dolarů

iPhone 16 Pro – 999 dolarů

iPhone 16 Pro Max – 1 199 dolarů

Opět můžeme počítat s předpodzimním termínem uvedení, tedy zhruba v polovině září 2024. Start prodeje by měl následovat tradičně týden po představení. Datum premiéry nových iPhonů však může zbrzdit například problém s výrobními linkami a tím pádem opožděné dodávky na prioritní trhy.

Žádná z uvedených informací není oficiální, jedná se o spekulace s různou mírou spolehlivosti. Článek se snažíme průběžně aktualizovat o nové informace…