Dočká se iPhone dedikované spouště fotoaparátu? Apple má experimentovat s kapacitním tlačítkem

iPhone 16 možná dostane jedno tlačítko navíc

To by mělo být kapacitní a ve výchozím stavu by mohlo fungovat jako spoušť fotoaparátu

Apple má nicméně v záloze i design bez tohoto prvku

Jednou z méně zásadních, přesto pro uživatele podstatných novinek v rámci nových iPhonů 15 a 15 Pro je nahrazení bočního přepínače profilů za akční tlačítko. To umí nejen taktéž rychle ztišit zvuky telefonu, ale lze je přemapovat na celou řadu jiných akcí, od spuštění fotoaparátu, vlastní zkratky až pro zapnutí svítilny. Více možností, které akční tlačítko přináší, uživatelé vesměs vítají, nicméně je velkou škodou, že Apple neumožňuje nastavit další funkce, například při dvojitém či trojitém stisku.

iPhone 16 by mohl dostat tlačítko navíc

Alespoň částečnou náhradu tomuto by mohl přinést chystaný iPhone 16, soudě dle posledních spekulací. Ty naznačují, že v Cupertinu experimentují s dalším kapacitním tlačítkem, kterému se interně přezdívá Capture Button, jinak též Project Nova. Toto tlačítko by se mělo nacházet na druhé straně, konkrétně pod vypínacím tlačítkem. Ačkoli je jeho přesné určení prozatím neznámé, název Capture Button a jeho umístění odkazují k mechanické spoušti fotoaparátu, kterým dříve některé smartphony disponovaly. To by ostatně také dávalo smysl vzhledem k tomu, že iPhony jsou co do fotografických vlastností stále lepší a řada uživatelů by jistě upřednostnila fyzickou spoušť před tlačítkem na displeji.

I když by Capture Button neměl být mechanický, ale pouze kapacitní, z technického hlediska to není až takový problém, a to díky Taptic Engine, který dokáže poměrně věrně simulovat haptickou odezvu. Kapacitní tlačítko je výzvou především pro inženýry v Cupertinu, kteří si už dříve pohrávali s myšlenkou nahrazení všech fyzických tlačítek těmi kapacitními, avšak z důvodu řady technických problémů od toho nakonec upustili.

Kapacitní Capture Button by se mohl objevit ve všech chystaných iPhonech, nicméně se hodí poznamenat, že Apple má v záloze také design bez tohoto tlačítka, kdyby došlo na nejčernější scénáře. I přes to je potřeba tyto informace brát se značnou rezervou, neboť výroba příštích iPhonů je stále ještě daleko a do té doby se leccos může změnit.