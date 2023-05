iPhone 16 se vrátí k původnímu rozložení kamer. Proč?

Základní iPhone 16 přinese zpět rozložení kamer z iPhonu 12

Důvodem prý bude efekt okamžitého rozpoznání novějšího modelu od starších

iPhone 12 (recenze) je pro mnohé dávná historie, pro jiné je to jejich aktuální telefon. iPhone 16, který dorazí v roce 2024, by si měl z tohoto přístroje vypůjčit zásadní designový prvek – vzhled fotomodulu na zádech. Alespoň to tvrdí tipér @URedditor, který spolupracuje s MacRumors i 9to5Mac.

„Základní model iPhone 16 bude mít vertikální uspořádání fotoaparátu, na rozdíl od diagonálního u iPhonu 15. Díky tomu bude zařízení okamžitě rozpoznatelné jako nejnovější model. V současné době se testuje design ve stylu iPhonu 12, i když existuje i jiný design se stejným rozložením,“ napsal @URedditor na Twitter.

Apple přešel na diagonální, tedy šikmé rozložení fotoaparátů u iPhonu 13 a šlo o jednoznačně příjemné ozvláštnění designu zadní části telefonu. iPhone 15 bude třetím modelem v řadě s tímto designovým prvkem a výrobce cítí, že je čas na změnu.

Důvodem může být právě to, co uvádí tipér, a sice jakýsi efekt okamžitého rozpoznání novějšího modelu od těch starších. Nesmíme však zapomenout, že iPhone 16 bude mít kromě vertikálního rozložení kamer také USB-C anebo dynamický ostrov, coby jednoznačně signifikantní prvky.