iPhone 16 Ultra bude skutečný obr! Nové snímky odhalily ještě něco navíc

Od premiéry řady iPhone 15 nás dělí letní prázdniny, přesto to nebrání tipérům hledat informace také o nadcházející generaci pro rok 2024. Již v minulém úniku jsme informovali o tom, že modely Pro a Pro Max trochu nakynou na velikosti – zvětší se nejen tělo, ale i displej a fotomodul na zádech.

Nyní máme jasno v tom, o kolik narostou jednotlivé Pro modely. Na Twitteru o tom informoval tipér Ian Zelbo, který potvrdil, že větší z dvojice vrcholných modelů iPhone 16 přijde s 6,9″ úhlopříčkou dispelej. To je i na dnešní poměry opravdu velký telefon. Nutno však poznamenat, že jeho předchůdce iPhone 15 Pro Max nabídne 6,7″ displej. A třeba konkurence Samsung Galaxy S23 Ultra přichází s 6,8″ obrazovkou.

This is what a ~6.9” display on iPhone 16 Ultra could look like! Is this too big? pic.twitter.com/YHa8Ss3ZPk

— Ian Zelbo (@ianzelbo) May 22, 2023