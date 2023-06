iPhone 15 dostane vylepšený UWB čip, zajistí pokročilou integraci s brýlemi Vision Pro

Budoucí iPhone 15 dostane kvůli Vision Pro vylepšený U1 čip

Kromě zvýšení výkonu se může těšit i na nižší spotřebu

iPhone 16 by pro změnu měl přivítat Wi-Fi 7

S představením brýlí pro virtuální a rozšířenou realitu Vision Pro Apple jasně ukázal, jakým směrem se v budoucích letech hodlá ubírat. Ačkoli samotné brýle, za které si firma z Cupertina řekne o astronomickou částku v přepočtu téměř 100 tisíc korun, budou v prodeji nejdříve v příštím roce, známý analytik Ming-Chi Kuo tvrdí, že Apple už nyní připravuje ostatní produkty na kompatibilitu s brýlemi Vision Pro.

Apple chce okolo Vision Pro vybudovat ekosystém

Hned první na ráně má podle Kua být chystaný iPhone 15, který by podle něj měl být osazen vylepšeným Ultra Wideband čipem, jenž by se měl postarat o lepší kompatibilitu s brýlemi Vision Pro. Aktuální UWB čip nese název U1 a Apple jej používá například pro rychlejší párování příslušenství či vyhledávání ztracených zařízení a prozatím není jisté, jakým způsobem by měl pomoci v lepší spolupráci s brýlemi pro virtuální a rozšířenou realitu.

Kuo se nicméně domnívá, že nový UWB čip se přesune z 16mm na 7mm výrobní technologii, což by mělo mít za následek nejen vylepšení jeho výkonu, ale také snížení energetické náročnosti. U chystaného iPhonu 15 má podle analytika Apple v plánu „agresivně navyšovat hardwarové specifikace“, aby pomohl rychleji vybudovat ekosystém obklopující brýle Vision Pro. Právě ekosystém vidí Kuo jakožto klíčový faktor, který bude stát za úspěchem či propadákem nového produktu kalifornského technologického giganta.

Ming-Chi Kuo se nicméně nebojí ani odvážnějších predikcí do budoucnosti, když nastínil první střípky informací o iPhonu 16. Ten by podle něj měl přijít s podporou standardu Wi-Fi 17, jako vůbec první zařízení od Applu. Wi-Fi 7 slibuje významně rychlejší přenos dat a propustnost, což nejen v případě virtuální a rozšíření reality přijde vhod. Ačkoli jsou tyto informace poměrně zajímavé a z hlediska strategie Applu dávají smysl, je potřeba je brát s notnou dávkou rezervy – ostatně Kuo hovoří o produktech, které budou na trhu až v následujících několika letech.