S periskopickým fotoaparátem u budoucích iPhonů to údajně nakonec bude trochu jinak

Letošní iPhony budou jiné než ty loňské. Apple údajně poprvé nasadí periskopický fotoaparát schopný větší míry bezztrátového přiblížení, ovšem tento prvek má být exkluzivní pouze pro ten nejdražší model. Proto se spekuluje, že neponese očekávané jméno iPhone 15 Pro Max, ale iPhone 15 Ultra.

(4/5)

As previously predicted, the highest-end model of the 2H23 new iPhone 15 model (15 Pro Max or 15 Ultra) will adopt the periscope camera. The market expected that adding periscope cameras to more iPhone models would drive demand for lens upgrades in 2023-2024.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 31, 2023