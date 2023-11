iPhone 16 Pro přinese řadu vylepšení, vydrží více a bude fotit lépe

Příští generace iPhonu 16 Pro má nabídnout hned několik novinek

Jednou z nich je například větší baterie s lepším odvodem odpadního tepla

Vylepšení by se měl dočkat také teleobjektiv

Aktuální modely iPhonů s pořadovým číslem 15 jsou na trhu teprve krátce, nicméně o jejich nástupcích se již čile spekuluje. Mezi prvními informacemi se objevují jak pozitivní zprávy, které slibují zmenšení rozdílů mezi modely Pro a Pro Max, tak i méně populární spekulace, jenž naznačují, že by se ceny mohly příští rok zvýšit. Nyní se na čínských sociálních sítích objevily dvě nové informace, které by mohly zájemce o iPhony 16, konkrétně pak o Pro variantu, potěšit.

Vetší baterie a lepší fotoaparáty pro iPhone 16 Pro

Prvním únikem je jedna z nejdůležitějších součástí každého smartphonu, tedy baterie. Ta by měla být přepracovaná a dostat pouzdro z broušeného kovu, které má mít za cíl lepší odvádění odpadního tepla. To alespoň vyplývá ze snímků, které kolují na síti – neznámému člověku se podařilo vyfotit baterii přímo z čínské továrny, přičemž leaker Kosutami se se snímky neváhal pochlubit na sociální síti X. Baterie má tvar písmene J, je vyrobena technologií Li-Ion společností Desay Corporation a má kapacitu 3 355 mAh (13,02 Wh). Pro srovnání iPhone 15 Pro disponuje baterií s kapacitou 3 274 mAh.

To nicméně není všechno. Známý leaker Ming-Chi Kuo potvrdil svou dřívější zprávu, že Apple do menšího iPhonu 16 Pro v příštím roce umístí fotoaparát se čtyřnásobným reflexním zoomem (120 mm). Podle jeho zprávy bude společnost Largan jediným dodavatelem čtyřnásobného reflexního fotoaparátu pro Apple a podařilo se jí zvýšit objem výroby za 3. kvartál letošního roku ze 40 % na 70 %. Toto navýšení zajistí, že montáž objektivů bude v roce 2024 zisková, a také v tomto ohledu srovná oba Pro modely. Očekává se, že dodávky iPhonů vybavených čtyřnásobným reflexním fotoaparátem porostou přibližně o 160 % ročně.

Prozatím to vypadá, že zájemci o příští generaci iPhonu se mají na co těšit. Prozatím je ovšem až příliš brzy říci, které ze spekulací se nakonec dostanou až do finálního zařízení a které doznají v průběhu výrobního cyklu změny. Je proto důležité tyt informace brát s patřičnou rezervou.