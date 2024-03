iPhone 16 Pro v nových barvách: končí oblíbená titanová, přichází jiná, inspirovaná květinami

Premiéra nových iPhonů, pokud nic nenaruší předpokládaný chod dějin, nastane pravděpodobně za zhruba 6 měsíců. Lovci úniků z celého internetu poctivě sbírají všechny možné úniky, třeba i střípky informací, které se kolem očekávaných iPhonů 16 poztrácí. Poslední informace poodhalují budoucí barevné varianty.

Hovoříme přitom o modelech Pro a Pro Max, které většinou nabízí značně konzervativnější barevné varianty než základní duo iPhonů. V posledních letech se ustálilo, že vrcholné provedení iPhonů od Applu vždy přicházelo v jedné tmavé variantě (většinou hodně tmavé vesmírně šedé) a v jedné stříbrné až bílé, řekněme.

Tento trend byl zachován i vloni, kdy iPhony dorazily ve čtyřech titanových barvách, nechyběla ani bílá i černá, přestože se jednalo spíše o stříbrnou a dobře známou vesmírně šedou. Další dvojice barev byla tmavě modrá a přírodní titanová – naprosto nejideálnější varianta, pokud jste chtěli vyjádřit, že vlastníte nový iPhone 15 Pro (Max) s titanovým šasi.

Well, according to the Weibo account, we will have a new color called Rose this year

No natural titanium and blue titanium

He was quite accurate on the iPhone 14 pro ‘s purple color. https://t.co/wVaPOOU7XR pic.twitter.com/BSs2H0tlID

