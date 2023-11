Takhle má vypadat iPhone 16: fotoaparáty „po staru“ a k tomu nový skener

Líbilo by se vám, kdyby takto vypadal nový iPhone 16?

Designér pomýšlí na návrat svislého umístění kamer a zapojení LiDAR skeneru

O víkendu jsme tu měli impozantní designový koncept podoby nového iPhonu SE, který má prozářit výlohy již příští rok. Nutno však uznat, že šlo o celkem dost divoký koncept, takto určitě iPhone SE 4. generace vypadat nebude. Jiný designér, vystupující pod přezdívkou @upinthezone, zpracoval design nového iPhonu 16 a ten vypadá o poznání realističtěji.

iPhone 16 ve staronovém

iPhone 16 podle návrhu @upinthezone vypadá trochu jako iPhone 12, protože přináší opět svislé umístění kamer ve fotomodulu, nikoliv diagonální, jak byli zákazníci zvyklí u posledních tří generací. Fotomodul si přesto drží stejné rozměry a kromě dvou snímačů, mikrofonu, LED přisvícení disponuje ještě LiDAR skenerem.

Ten má u nového iPhonu sloužit pro natáčení trojrozměrného prostorového videa (Spatial video), které si pak budou moci přehrát uživatelé s chytrými brýlemi Vision Pro. Tuto nadčasovou funkci představil Apple zatím pouze u vrcholných iPhonů 15 Pro a Pro Max.

Autor konceptu také naznačuje, že Apple nahradí hardwarový přepínač na levém boku akčním tlačítkem. Tímto ovládacím prvkem jsou v současné době vybaveny pouze modely iPhone 15 Pro. Standardní modely stále disponují přepínačem, Apple totiž tvrdí, že tuto funkci chtěl jako první nabídnout svým „Pro“ zákazníkům.

Kdy vyjde iPhone 16?

iPhone 16, po boku dalších (minimálně) tří modelů, by měl být představen v září příštího roku. Spekulátoři počítají s tím, že tou dobou už bude k dispozici Vision Pro i pro běžné zákazníky, proto lze počítat s tím, že Apple nasadí všemožné AR funkce i do základní řady iPhonů, nikoliv jen do modelů Pro.

I have an undying love for small, intricate interfaces. They're just too cute. pic.twitter.com/vqLDsyidhg — Jia (@upintheozone) November 17, 2023

Na svém profilu na síti X designér @upinthezone přináší průběžně mnoho speciálních konceptů, například ukazuje, jak by mohl vypadat iPhone Nano (po vzoru iPodu Nano), malý iPad Pro nebo třeba nová generace hodinek Apple Watch Ultra s větším displejem a výřezem pro přední kameru.

