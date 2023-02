Jak bude vypadat titanový iPhone Ultra? Spíše než mobil připomíná chytré hodinky

Designér vytvořil koncept titanového iPhonu s přídomkem Ultra

Jasnou inspiraci bere u luxusních hodinek Apple Watch Ultra

Podle nejnovějších informací od Marka Gurmana z agentury Bloomberg to vypadá, že Apple v blízké budoucnosti přinese do svého portfolia iPhonů svěží vítr s modelem Ultra. Půjde o nejlépe vybavený a navržený iPhone vůbec a první generace by na trh měla dorazit v roce 2024.

Protože jde vesměs o ambiciózní spekulace, nevíme jakou výbavu potenciální Ultra přinese ani jak bude vypadat. Designér Jonas Daehnert sdílel na svém twitterovém profilu vlastní render iPhonu Ultra, který vychází z hodinek Watch Ultra. Také nabízí titanovou konstrukci, buclatější, avšak odolné tělo, a dokonce i oranžové „akční“ tlačítko.

Diskutujícím v twitterovém vlákně se líbí barevná kombinace a zvýšená odolnost. Jeden dokonce poznamenal, že iPhone v úpravě Ultra od Jonase Daehnerta se vzhledově blíží prastarému Sony Ericssonu W800i. „Kruh života se uzavřel,“ poznamenal trefně.