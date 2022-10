Recenze Apple Watch Ultra: pro každého, nebo pouze pro sportovce?

Před několika lety jsem recenzoval Apple Watch první generace. Nyní jsem zpět a tentokrát s recenzí zcela nového modelu, Apple Watch Ultra. V mezičase jsem měl každou generaci, kterou Apple uvedl na trh, tedy mimo posledních Series 8. Watch Ultra jsme ale od Applu dosud neviděli a mnozí na něco takového dlouho čekali.

Psal se rok 2015. Apple na jaře na americký trh uvedl Apple Watch. Světu jimi vyrazil dech a opět změnil naše vnímání světa technologií i hodinek. Produkt de facto vytvořil novou kategorii a zaznamenává větší úspěch než jakékoliv jiné hodinky na světě, a nezáleží na tom, jestli jde o chytré, obyčejné, Quartz nebo jiné. Apple hodinkami a sluchátky uzavřel ekosystém zařízení, která jsou velmi osobní a pracují pro vás. Přeci jen MacBook nebo iPad někomu bez problému půjčíte, nebo můžete používat jedno zařízení v rodině. Apple TV či HomePody také nejspíš používáte ve více lidech. Nicméně iPhone, Watch a AirPods se, stejně jako žena nebo auto, nepůjčují.

Můj vztah k Apple Watch prošel určitým vývojem. Opadl wow efekt a nadšení. To se dostavilo znovu se změnou designu, pak se zvětšením displeje, poté s novými barvami a řemínky. I tak jsem ale po letech dospěl k tomu, že mě tyto chytré hodinky začaly spíše obtěžovat a začal mi vadit jejich design i to, jak na ruce působí. Vrátil jsem se k obyčejným a začal nosit jak odolné G-Shocky, tak i jejich „chytré“ verze či mechanické hodinky, které vnímám spíše jako módní doplněk.

Vedle toho jsem začal experimentovat s jinými značkami (což ostatně platí i o telefonech) a postupně vystřídal všechno možné s wear OS i Tizenem, abych nakonec skončil u Garminu. Poslední měsíce jsem zakotvil u modelu Garmin Fenix 7 a následně druhé generace Epix. Pokud totiž nechcete, garminy se nemusí chovat jako chytré hodinky, ale jen jako sportovní zařízení, což může být občas fajn.

Apple Watch jsem svým způsobem zatratil hlavně kvůli vzhledu, nízké odolnosti a rozměrům. Pro moji ruku jsou malé. Vadí mi vypouklé sklo displeje, které není nijak chráněno, takže dřív nebo později se na něm objeví škrábance. Chytré funkce, ovládání domácnosti, Siri, odpovídání na zprávy a další vlastnosti jsou to, co mám rád na zápěstí, ale už nedokázaly převážit to, že klasické Apple Watch na ruce prostě vypadají divně. Jde ale o subjektivní záležitost, každému se líbí něco jiného.

Delší dobu internetem kolovaly spekulace, že v Cupertinu chystají nový model více zaměřený na sportovní využití. Nevěděl jsem, co si pod tím představit, a hlavně mě to s garminy na zápěstí ani moc nezajímalo. Pak přišla tradiční podzimní keynote, kterou jsem nemohl sledovat, takže jsem informace o novinkách sbíral postupně, po kouskách. A s každým dalším střípkem jsem byl skeptičtější.

Jako každý podzim jsem nakonec dospěl k tomu, že si vyzkouším nový iPhone. Model 14 Pro přináší pár docela zajímavých novinek, které mě baví. Oproti původnímu plánu a navzdory velmi skeptickému pohledu jsem se nakonec nechal přesvědčit i k vyzkoušení nových Apple Watch Ultra. Nebudu popisovat, jak k tomu došlo a jak ze mě prodejce v Apple Store udělal Hurvínka. Ostatně poslechněte si 30. díl podcastu Bitter, tam to všechno je.

Měl jsem štěstí, protože Apple Watch Ultra jsem si z Apple Store odnesl v den, co šly do prodeje. Kdybych váhal, čekal bych na ně do konce října, spíš začátku listopadu, a to bych se na to upřímně asi vykašlal. Ušetřil bych nějaký ten peníz, ale zároveň bych se ochudil o tuto novou zkušenost.

Obsah balení

Často se mi to nestává, ale s vybalením jsem počkal domů. Za prvé jsem byl s Jirkou Hrmou domluvený, že napíšu tuto recenzi (chtěl jsem tedy udělat fotky balení), a za druhé jsem si to chtěl užít. Kdy naposledy jste si domů přinesli nové zařízení a opravdu se na něj těšili, protože to bylo vážně nové a ne jen lehká evoluce vašeho stávajícího? Tím, jak zkouším všechno možné, tak toto nadšení ze mne vyprchalo. Jak tak nad tím přemýšlím, naposledy jsem těšil na Samsung Z Fold 2. Fold 3 a Fold 4 byly fajn, ale jejich rozbalování už nemělo takový náboj. A pak dlouho nic.

U Apple Watch Ultra to bylo jiné. Po dlouhé době jsem měl v ruce krabičku, na jejíž otevření jsem se těšil „jako malej kluk“. Jak můžete vidět z fotek, krabička není podlouhlá jako u klasických Watch. Obsah zůstává téměř stejný, liší se jen v pár detailech. Hodinky se nachází v samostatné krabičce, stejně jako pásek. Nově tu najdeme brožurku, kterou bych se nebál nazvat uživatelským manuálem. Popisuje mj. tlačítka, digitální korunku a celkově ovládání. Zajímavé, že se výrobce k této papírové formě vrátil. Osobně to vítám, jedná se o příjemný detail.

Další novinku představuje pletený kabel pro nabíjení: na jednom konci má USB-C, na druhém magnetickou nabíječku, jak ji známe z dřívějších modelů. Jestli vydrží déle, nebo ne, nedokážu zatím posoudit. V minulosti se mi nestalo, že bych nabíjecí kabel Apple Watch jakkoli poškodil, a nepředpokládám, že teď by to mělo být jinak.

Posledním zajímavým detailem je vnitřek vnějšího obalu. Podívejte se na fotky. Přijde vám to dostatečně „adventure“ zaměřené? Mně tedy ano. Balení v Cupertinu vždy uměli a dávají si na něm záležet, aby zážitek při unboxingu stál za to. Teď jsem si ještě vzpomněl na konec loňského léta, kdy jsem si pořídil modrý iMac 24″, můj první stolní počítač této značky. Do té doby jsem používal jen MacBooky a iPady. A vězte, že rozbalovat něco tak velkého, to opravdu stálo za to. Balení bylo promyšlené do posledního detailu. Užil jsem si to. S Apple Watch Ultra byl ten zážitek podobný.

Teď si nevzpomenu, která generace Apple Watch to byla, možná Series 5. Hodinky byly schovány v takovém měkkém látkovém pouzdru. Přišlo mi to jako velmi příjemný detail. Od té doby jsem se s tím už nesetkal a každé další hodinky, které jsem pořídil, byly zabaleny v papíru. Stejně jako Apple Watch Ultra. Zklamání? Trochu ano.

Design a konstrukce

Po vyjmutí z obalu mne zarazila jedna věc – kolik hodinky váží. V obchodě mi tak těžké nepřišly. 61 gramů je ale přeci jen více, než na co jsem byl u Apple Watch doposud zvyklý. A ačkoliv jsou Watch Ultra vyrobené z titanu, který by měl být lehký, mají prostě nečekaně vysokou hmotnost, zvláště pak ve spojení s oceánským páskem, který je oproti předchozím silikonovým silnější. Zkrátka pak máte na ruce poměrně těžké kombo. Oceánský pásek ve žluté barvě jsem ale dokupoval později. Hodinky jsem pořídil s oranžovým alpským tahem, který mi nakonec vyhovuje nejvíce, takže jsem dokoupil i olivově zelený.

Titan jako materiál mám rád. Je pevný, ale zároveň náchylný k drobným škrábancům. Apple Watch Ultra jsou určeny pro náročnější podmínky, takže bych očekával, že povrch těla tomu bude uzpůsoben. Zatím se mi naštěstí nepovedlo udělat na nich jakoukoliv škodu, ale upřímně, taky k tomu nebyla příležitost. Trochu mám obavy o ostrou hranu kolem displeje. Ta nejspíš dostane při nešetrném zacházením zabrat. Okamžitě jsem tedy pořídil službu Apple Care+. Nechci nic ponechat náhodě a za pět dolarů měsíčně není nad čím přemýšlet.

Prohlížím si produkt kolem dokola. Pořádně. Ne že bych si jej v obchodě neprohlédl, ale doma, při pořizování fotek pro recenzi, na to přeci jen mám více času a klidu. Na pravém boku se nachází digitální korunka a pod ní podlouhlé tlačítko. Oba prvky nově kryje výstupek, který by měl zabránit jejich nechtěnému stisknutí. Moc nevěřím, že by se to dařilo. Spodní tlačítko se mačká stejně jako na jiných Apple Watch a korunka je jen více schovaná. Přijde mi to spíše jako designový prvek. Nebo více designový než funkční. Uvidíme v zimě v rukavicích.

Korunka má haptickou odezvu jako dříve, tlačítka ne. Správně, tlačítka. Jedno totiž přibylo, tentokrát na levém boku. Má oranžovou barvu a jde programovat. V nastavení mu můžete přiřadit různé funkce.

Celkově hodinky působí více než dobře. Vypadají jinak. Zpracování je perfektní. Spodní keramická strana bude, doufejme, stejně odolná jako zbytek. To však ukáže až čas. Upřímně ale nevím, jestli chci hodinky podrobit nějaké větší zátěži kromě běhání a ježdění na kole. Přeci jen je nechci mít poškrábané a otlučené. Takže nejhorší, co se jim zatím přihodilo, byla práce na zahradě, stříhání keřů a podobně. No a to proběhlo zatím bez úhony.

Nové funkce

Akčnímu tlačítku můžete nastavit jednu z vybraných funkcí: spuštění monitoringu aktivity včetně potápění, stopky, svítilnu, jakoukoli Zkratku, zaznamenání souřadnic konkrétního místa nebo spuštění zpětného sledování vaší trasy.

Pokud tlačítko stisknete a podržíte, aktivuje se hlasitá siréna. První dojem z ní není nic extra, ale když ji zkusíte venku s někým dalším, snadno zjistíte, že je slyšet pěkně daleko. Její hlasitost činí 86 decibelů a Apple tvrdí, že by měla být slyšet na 180 metrů. Z mých zkušeností a jiných recenzí ale vyplývá, že je to mnohem více. Někteří tvrdí dokonce téměř půl kilometru, což mi přijde moc, ale záleží na podmínkách a terénu.

K siréně se dostanete i podržením druhého bočního tlačítka. Tam musíte její spuštění ještě vyvolat tahem prstu doprava. Mimo to můžete stejným pohybem vyvolat svoje Medical ID, spustit zpětný tracking své trasy, nebo volat SOS. Pro plavce bude příjemná novinka, která, jakmile hodinky zaregistrují ponoření do vody, spustí danou aktivitu a začnou měřit kromě času ve vodě i její teplotu a hloubku ponoru.

Velikost pouzdra hodinek se zvětšila na 49 mm. U displeje narostla hodnota jasu, a to na rovných 2 000 nitů, tedy stejně jako u iPhonu 14 Pro. Nečekal jsem to, ale jak u hodinek, tak u telefonu se to za opravdu slunného počasí hodí.

Ciferníky jsou v podstatě stejné jako pro menší modely. Výjimku představuje Wayfinder s nočním módem. Ciferník si samozřejmě můžete upravit podle sebe a nabídne vám celkem 8 komplikací. Klepnutím na něj se vám zobrazí kompas. Fajn detail. Otočením digitální korunky nahoru se přepne do nočního módu – ztmavne a přepne všechny barvy do tmavě červené. Korunkou dolů ho vrátíte do původní podoby. Tuto fíčuru používám každý večer – tak moc je užitečná.

Apple Watch Ultra dostaly duální GPS anténu, která by měla zajistit rychlejší fixaci, ale hlavně i vyšší přesnost. U starších modelů se mi stávalo, že oproti garminům zaznamenávaly nepřesně trasu běhu nebo jízdy na kole. Nebo při pěší navigaci ve městě mě často „posunuly“ o ulici vedle. Tohle by se tady stávat nemělo.

Funkce pro potápění nemám možnost vyzkoušet. Hodinky by měly vydržet ponor do 40 metrů a během podzimu se z nich, za pomoci Oceanic+, má stát plnohodnotný počítač pro potápěče. Byť této problematice vůbec nerozumím, protože moje potápěcí schopnosti končí u toho, že strčím hlavu pod sprchu, když si myju vlasy, jsem k tomuto lehce skeptický. Nachází-li se mezi vámi potápěči, ať už profíci nebo hobíci, dejte nám v komentářích vědět o tom, co si myslíte o možnosti pomocí Apple Watch Ultra nahradit plnohodnotný computer pro potápěče.

Novinky ve watchOS 9

Apple Watch chtějí být i sportovní hodinky. Apple tak konečně upravil svoji aplikaci pro tyto aktivity. Nově zobrazí na jedné obrazovce více údajů, které si můžete sami zvolit. Zároveň můžete přepínat mezi více obrazovkami, takže kromě údajů o probíhající aktivitě vidíte i stav svých kroužků, zóny srdečního tepu, výkon a převýšení. Hobíkům jako jsem já toto musí bohatě stačit.

Kolem sportovních aktivit je toho ale mnohem více. Triatlonisté mohou konečně přecházet plynule mezi disciplínami. Plavci dostávají další funkce navrch. Jenže já nejsem ten správný typ na vyzkoušení všech možností. Pokud vás tyto novinky zajímají více do detailu a umíte anglicky, asi jen těžko najdete lepší zdroj než DC Rainmaker.

Neberu pravidelně léky ani vitamíny, tedy pokud nebudeme počítat vitamín B v pivu. Nevyzkouším tedy ani novou aplikaci Léky, která má usnadnit právě pravidelné podávání léků a vitamínů.

Obecně watchOS 9 přinesl nové ciferníky, ale to se děje každý rok. Letos je podle mě nejhezčí ten lunární a pro Apple Watch Ultra již zmíněný Wayfinder. Nicméně máte širší možnosti výběru a personalizace včetně změny barvy pozadí u některých ciferníků.

Další novinkou, která se týká i Series 8, je měření teploty. Oba modely mají na zadní straně senzor teploty, který si vás měří během spánku (dělá v podstatě to samé, co prsten Oura). Nesdělí vám však vaši aktuální tělesnou teplotu. Během prvních několika nocí stanoví vaši běžnou tělesnou teplotu a následně vám v aplikaci Zdraví ukazují případné odchylky. Ty mohou znamenat nadcházející zdravotní obtíže a u žen blížící se periodu a ovulaci.

Měření spánku se také posunulo k přesnějším výsledkům a detailnějšímu pohledu na ně. Spím jak s Apple Watch Ultra, tak prstenem Oura. Několik nocí jsem porovnával výsledky a s jen lehkými odchylkami se obě zařízení shodovala v tom, jak dobře či špatně spím. Oura ale má stále celkové metriky a sledování trendů propracovanější, stejně jako Garmin. Nezbývá tedy než doufat, že se Apple v tomto ohledu časem na konkurenci dotáhne. Chtělo by to.

Nově jsou upravené i notifikace. Ty obecně mají ve watchOS vysokou úroveň díky úzkému propojení hodinek s iPhonem. Podobnou zkušenost nabídne jen Samsung. Zobrazení notifikací formou bannerů v horní části displeje i na hodinkách je něco nového a mně to velmi vyhovuje. To se ale děje jen pokud hodinky aktivně používáte. Pokud ne, zobrazí se notifikace přes celý displej.

Já mám notifikace nastavené tak, že kopírují nastavení iPhonu, a do hodinek mám povolené notifikace jen z několik málo aplikací, aby se ke mně dostalo jen to důležité. To ve spojení s režimy Soustředění jde na iOS, respektive napříč celým ekosystémem Applu, velmi dobře odladit, ale celé to nastavení už se stává dost komplikované a v některých ohledech špatně pochopitelné.

Napříč svými novými zařízeními Apple představil i detekci autonehody. Pokud kombinace dat z různých senzorů napoví, že jste se stali účastníky autonehody, zařízení samo dá vědět vašim vybraným kontaktům a zavolá záchranné složky. Tuto funkci mají dnes i všechna nová auta, ale asi není na škodu mít větší jistotu. Jak tato věc funguje v praxi, nemám v plánu zjišťovat.

Asi poslední novinku, která dle mého stojí za zmínku, představuje možnost vytvořit událost v kalendáři. To šlo i teď, ale jen prostřednictvím Siri v některém z podporovaných jazyků. Nyní to jde přímo v aplikaci Kalendář na zápěstí a když nechcete, nemusíte do hodinek nic říkat – novou událost můžete zadat pomocí pidi klávesnice.

Nabíjení a výdrž baterie

Pravděpodobně nejvíce diskutovaná a také nejvíce kontroverzní část nových Apple Watch Ultra. Do většího těla inženýři vměstnali větší baterku o kapacitě 542 mAh. To asi není překvapivé a jedná se určitě o krok správným směrem. Kolem výdrže na jedno nabití se totiž vedou plamenné diskuse od první generace a svět se dělí na dva tábory. Tedy alespoň ta část světa, kterou to zajímá, protože miliony spokojených uživatelů Apple Watch si prostě navykly nabíjet každý den.

Apple Watch jsou od samého začátku jednodenní zařízení. Ráno sundat z nabíječky, večer tam zase vrátit. Někomu to vadí, někomu ne. Když přibyla možnost měření spánku, část uživatelů přešla na režim, kdy s hodinkami spí a nabíjí je chvíli ráno, chvíli večer, nebo nějak jinak přes den. Já patřil mezi ně. A opět platí, že někomu to vadí, a někomu ne.

Hardwarové parametry Apple Watch Ultra Konstrukce Rozměry: 49 × 44 × 14,4 mm, hmotnost: 61,3 g, zvýšená odolnost: 10 ATM Systém, procesor a paměť Operační systém: watchOS, čipset: Apple S8, dual-core, GPU PowerVR, RAM: neuvedeno, interní paměť: 32 GB Displej, konektivita a baterie 1,92", LTPO OLED, rozlišení: 502 × 410 px, NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 b/g/n, GPS: , Baterie: neuvedeno, bezdrátové nabíjení: Cena: 24 990 Kč Kompletní specifikace

Určitá skupina lidí nikdy nepřekousla to, že Apple Watch mají tak krátkou výdrž. Troufnu si i tvrdit, že mnoho z nich je nikdy nemělo na ruce. Oceňuji třeba garminy, které nabíjím jednou za týden a prostě se o ně nestarám. Ale taky tvrdím, že si člověk zvykne na ledasco a zvlášť když chce. Je tedy nabíjení každý den problém? Tento týden jsem prodal jak Garmin Fenix 7, tak Epix 2, a nechávám si Apple Watch Ultra. Pro mě to tedy problém není. Ale to si musí posoudit každý sám.

Apple garantuje výdrž až 36 hodin v běžném provozu a až 60 hodin s novým low-power módem. Ten dorazí během podzimu v rámci jedné z dalších aktualizací watchOS 9 a bude mít částečně omezené funkce, aby bylo této vlastnosti dosaženo.

Jak vypadá můj den a jak nabíjím?

Hodinky dávám nabíjet každý večer, ačkoli to není potřeba. Nosím je s oranžovým nebo zeleným alpským tahem. Ten když se namočí, tak nějakou dobu trvá, než uschne. To je zvlášť na noc nepříjemné, takže než jdu do sprchy, sundávám je. A jestli je položím jen tak někam nebo na nabíječku, vcelku nezáleží. Každý večer se mi tedy nabijí ze zhruba 55 až 65 % na zhruba 95 %. Pak si je dávám zpět na ruku a přes noc zmizí kolem 7 procent baterie. Další den večer má baterie opět kolem 60 %. A takhle se to opakuje. Na běžné používání tedy v pohodě.

Zkoušel jsem, jak dlouho opravdu vydrží. Ráno jsem provedl nabití na 100 % a pak je nosil dva dny a dvě noci. Po druhé noci měla baterie 12 procent, tak jsem je dal znovu nabít. Pokud byste chtěli vyrazit na víkend bez nabíječky, asi to neklapne, hlavně za předpokladu, že byste ten víkend proložili nějakou aktivitou se zapnutou GPS. Takže nabíječku s sebou.

Co se týče aktivit a jejich vlivu na výdrž, je podle mě ještě brzy hodnotit. Budu se do toho muset v následujících týdnech více ponořit. Nicméně zhruba hodina běhu nebo výšlapu se zapnutou GPS si vezme o něco méně než 10 % baterie. Zapnout lze i speciální úsporný režim, ve kterém se deaktivuje Always-On, měření srdečního tepu a okysličení krve na pozadí či automatická detekce sportovních režimů. Kromě toho se také omezí četnost aktualizace GPS polohy.

Spotřebu během sportovních aktivit ale určuje mnoho vlivů. Máte aktivní LTE? Máte s sebou telefon? Posloucháte hudbu? A z telefonu, nebo ji máte nahranou v hodinkách? Nebo ji streamujete přes LTE? To vše se na výdrži podepíše. Já za sebe ale mohu říct, že půlmaraton nebo maraton se dá s Apple Watch Ultra v klidu uběhnout. To samé když vyrazíte na kolo. To se o všech dosavadních Apple Watch říct nedalo a v tomto ohledu na ně prostě nebyl spoleh. Na kole jsem předchozí modely nakonec vůbec nepoužíval, protože prostě nevydržely.

Zapomněl jsem na něco? Ano. Always-On displej. Ten mi zvlášť na zápěstí přijde velmi užitečný a vypínat ho kvůli vydrží mi nedává moc smysl. Spíš bych uvítal, kdyby Apple Watch Ultra (tak jako Garminy) uměly při sportovní aktivitě vypnout dotykovou vrstvu displeje. To se totiž hodí.

Pro koho jsou?

Tohle trápí nejedno z nás. Ale odpověď není zvlášť složitá. Podle mého vyhoví každému, kdo:

– chce ty nejvybavenější Apple Watch

– chce větší displej

– chce vyšší odolnost

– chce delší výdrž

– chce něco nového

– dosud neměl Apple Watch, protože se mu nelíbily

– dosud neměl Apple Watch, protože mu nestačily parametry

Nicméně dotyčný zároveň ocení chytré a zdravotní funkce, které díky úzkému spojení s iPhonem nabídnou právě jen Apple Watch. A ano, iPhone je stále podmínkou, ale to nikoho doufám nepřekvapí.

A nezáleží, jestli takový zájemce má Apple Watch či jiné chytré, sportovní či obyčejné hodinky. Apple Watch Ultra z mého pohledu nahrazují většinu dosavadních Edition modelů, konkurují ocelovým a přináší do portfolia výrobce mnohé, co tam dosud chybělo.

Troufnu si tvrdit, že Apple Watch částečně konkurují i sportovním hodinkám značek Garmin, Coros nebo Suunto. Ale jen částečně. Přijde mi (zatím) mimo tvrdit, že Apple Watch Ultra jsou jejich „zabijáky“. Není to tak, a to kvůli chybějícímu ekosystému odpovídajícího zaměření.

Je pravda, že do Apple Watch můžete nainstalovat aplikace, které je částečně naučí to, co umí garminy. Chybí tu nicméně ta síla propojení s ostatními zařízeními, jako jsou cyklopočítače, cykloradary, hrudní pásy, měřiče kadence, cyklotrenažéry a další vybavení zaměřené na všelijaké sporty od fotbalu po golf. Nemluvě o speciálních edicích hodinek Garmin zaměřených na potápěče, jachtaře, piloty, vojáky a další.

Cílová skupina zákazníků Apple Watch Ultra bude v překryvu s cílovou skupinu zákazníků Garminu, ale jen lehce. Já jsem, řekl bych, ukázkovým příkladem. Využiji sotva zlomek funkcí hodinek Garmin a jeho ekosystému. Apple Watch mi naopak v běžném každodenním provozu nabídnou více.

Jasně, je fajn mít na ruce přehled o regeneraci po běhu a další metriky. Apple Watch Ultra nicméně umí jiné věci, které jsou mi v běžném životě bližší (data ze Zero, WaterMinder, glukometru a dalších) a tak nějak doufám, že tu regeneraci a další údaje, které dnes už umí aplikace třetích stran pro Apple Watch, nakonec dotlačí i Apple do svých nativních aplikací. To nakonec zůstává asi to jediné, co mi u novinky chybí.

Závěrečné hodnocení

Konec dnešní recenze pojmu subjektivněji než zbytek, který se už z principu nese v subjektivním duchu. Zůstává toho totiž pořád hodně, co bych chtěl napsat, co se mi okolo nových Watch Ultra honí hlavou.

Trefil Apple hřebíček na hlavičku? Zatím těžko říct. Data z vánočního kvartálu nám řeknou více. Já si myslím, že Apple Watch Ultra budou hit. Ačkoli to nemá moc vysokou vypovídací hodnotu, za poslední tři týdny jsem jich už na zápěstích lidí viděl víc než dost.

Je tato první generace osekaná a mohla umět více? Rozhodně. Ale takové prostě výrobky „Designed in California“ (a vlastně i jiné) jsou. První generací nového produktu si výrobce testuje trh a když ten zareaguje pozitivně, pokračuje dál.

Vzpomeňte si na první iPhone nebo iPad. A kde jsou dnes. Nebo naopak na HomePod. A kde je mu konec. I Applu se tu a tam něco nepovede, ale Apple Watch Ultra nebudou ten případ. Naopak. Koukáme nejspíš na zrod dalšího velmi úspěšného produktu, který si možná vytvoří segment tak trochu sám pro sebe na pomezí chytrých a sportovních hodinek. Pokud si vezme to nejlepší z obou světů, pak jedině dobře.

Já sám jsem po pár týdnech používání Apple Watch Ultra spokojený. Předčily má očekávání a rozbily mé mnohé předsudky. A jak už jsem psal, oběma garminům, které jsem letos používal, jsem dal sbohem. Na další měsíce se tak na mém zápěstí usídlila novinka z Cupertina a vůbec toho nelituji.