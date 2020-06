Recenze Garmin Vivoactive 4 (Star Wars edice): temná strana zápěstí

Garmin před časem uvedl na trh další speciální edici svých chytrých hodinek. První a velmi povedený pokus se nesl ve stylu Marvel filmů. Nyní tu máme novou edici inspirovanou Star Wars. Po pár týdnech s těmito hodinkami na zápěstí přišel čas k hodnocení.

Když jsem v loňském roce začal experimentovat s Android telefony, bylo potřeba zkusit i jiné hodinky než Apple Watch. Zkoušel jsem různé modely s Google WearOS nebo Tizenem od Samsungu. Nejvíce mě ale tehdy zaujaly Garmin Vívoactive 3.

Lehké a elegantní hodinky s kulatým ciferníkem, které na mužské ruce vypadají velmi dobře, ale hlavně, jako fitness tracker nebo chcete-li sportovní zařízení, Garmin nabízí velmi široký a zároveň detailní rozsah dat týkající se sportovních aktivit uživatele. To mě asi nakonec zaujalo ze všeho nejvíce a strávil jsem spoustu času za prvé probíráním se daty v aplikaci Garmin Connect a následně porovnáváním s tím, co poskytují Apple Watch nebo Samsung chytré hodinky.

Nicméně na čas jsem se vrátil k iPhone a tím i k Apple Watch, konkrétně Series 5 (recenze), které jsem spokojeně používal několik dalších měsíců. Brouk v hlavě ale už zůstal. Přeskočím kratší etapu, kdy jsem společně se Samsung telefony používal i Samsung Galaxy Watch Active 2 (recenze). Ty jsme na SMARTmanii recenzovali již dříve. Ačkoli jsem je spokojeně používal skoro 5 měsíců, pořád jsme si říkal, že mi něco chybí, ale nebyl jsem schopen identifikovat co.

Pak mě kamarád, někdy začátkem května, upozornil na akci vztahující se na Garmin Star Wars Legacy Saga. Byla na ně poměrně zajímavá sleva, a tak jsem se o tyto chytré hodinky, kterým jsem do té doby nevěnoval pozornost, začal více zajímat. Tady se slušní doplnit, že žiji v USA a hodinky jsem si kupoval zde. Na českém trhu se Star Wars edice prodává za 9 999 Kč včetně DPH.

Přiznám se, že jedním z hlavních taháků byl fakt, že se jedná o Star Wars edici. Od malička jsem Star Wars fanoušek a dodnes si pamatuju, když jsem jako malý kluk poprvé viděl Epizodu IV. Tehdy ještě na staré televizi, z několikrát přetočené VHS kazety, bez jakéhokoliv super zvuku. I tak jsem byl unešen a Star Wars mě od té doby baví stále stejně.

Klasika v podobě Vívoactive 4

Po přečtení několika recenzí a shlédnutí pár videí mi bylo jasné, že tyhle hodinky musím mít. Pořád jsem měl v hlavě velmi pozitivní zkušenost s předchozími Vívoactive 3 a tato Star Wars edice je založena na novějších Vívoactive 4, které oproti předchozímu modelu funkčně značně poskočily. Přidejte si k tomu spoustu prvků Star Wars a máte výborný mix pro každého „die hard“ fanouška této vesmírné ságy. Objednal jsem tedy… Ještě doplním, že standardní edice hodinek Vívoactive 4 se na českém trhu prodává za 8 490 Kč včetně DPH.

Obsah balení a design

Garmin již delší dobu dodává své chytré hodinky v jednotném balení. Šedá kostka s vyobrazením hodinek a specifikacemi. Tedy pokud nejde o nějakou zvláštní edici jako je například D2 Delta, Quatix, Tactix nebo právě Star Wars edice. Hodinky tak dorazily v černé krabičce pokryté logy Garmin a Star Wars a nápisy „Legacy Saga Series“ a „Darth Vader Special Edition Smartwatch“.

Ano, Star Wars edice se prodává ve dvou provedeních. Větší hodinky, které jsem zvolil, mají 45 mm velký ciferník a jsou celé černé, s decentními červenými prvky. Inspirované jsou právě Darth Vaderem. Menší, světlé, mají ciferník velký 40 mm a jsou inspirované Rey. Oboje hodinky mají v balení jak silikonový řemínek, tak i kožený. V mém případě je kožený černý, s červenými prvky a silikonový pak celý černý s jemným vroubkováním.

V balení dále najdete kabel pro nabíjení a pár návodů. Nic dalšího Garmin nepřidal. Což je celkem škoda, protože nějaká ta nálepka s motivem Star Wars by byla velmi milým překvapením.

Pokud by snad Star Wars nebyly vaším šálkem kávy, má Garmin aktuálně v nabídce ještě Marvel edici svých Vívoactive 4 hodinek. Menší jsou inspirované Captian Marvel, tedy spíš dámské. Větší jsou edice First Avenger, vhodnější na pánskou ruku. A ačkoliv jsem fanda i Marvelovek, vstoupily do mého života výrazně později a Star Wars jsou tedy stále číslo jedna.

Pokud by vám ani toto nesedlo, stále můžete volit klasické Vívoactive 4 nebo menší 4s, případně model Venu, který jako první v Garmin portfoliu nabízí velmi jemný OLED displej a míří tak přímo proti Apple Watch nebo Samsung Galaxy Watch Active 2.

Pojďme ale k k samotným hodinkám, které by rozhodně mohl nosit sám Darth Vader. Škoda jen, že jsem je neměl už v lednu, když jsem se s ním v Disney Worldu potkal. Nechal bych si je od něj alespoň podepsat :-)

Jak už jsem zmínil, hodinky mají kulatý ciferník a volit můžete buď černý silikonový nebo černý kožený řemínek. Prvních pár dní jsem nosil ten kožený, protože zvlášť s červenými prvky vypadá vážně skvěle, ale protože přišla vedra a při běhání se hodně potím, dal jsem ho raději stranou a nahradil silikonovým, který se přeci jen dá umýt vodou.

Přední stranu kryje kulatý displej o velikosti 1,3″ a rozlišení 260 x 260 pixelů. Displej a jeho rozlišení osobně považuji za největší slabinu hodinek. Zvláště pak po přechodu z Apple Watch nebo Samsung Galaxy Watch Active 2, které mají oboje velmi jemný displej. Nicméně za zhruba 3 týdny jsem si na hrubší rozlišení zvykl a teď už mi to ani nepřijde divné.

Chvíli jsem uvažoval nad tím, že bych vyzkoušel již zmiňované Venu, které mají velmi jemný OLED displej, ale nakonec jsem zjistil, že od Garmin hodinek očekávám a vyžaduji něco naprosto jiného, než je jemný a na pohled líbivý displej.

Ještě nesmím zapomenout na to, že displej je dotykový a hodinky se tedy dají ovládat prstem po displeji. To je velký rozdíl oproti výrazně dražší řadě Fenix nebo jejím ještě dražším speciálním edicím. Osobně jsem roky zvyklý na ovládání hodinek skrz dotykový displej, takže mi to přijde normální. A naopak si musím zvykat na ovládání pouze tlačítky u Garmin Fenix 6X Sapphire, které v době psaní této recenze taky používám. A vězte, že je to sakra velký rozdíl.

Displej je krytý odolným sklem Corning Gorilla Glass 3 a okolo něj je ocelová luneta, která má být inspirovaná prvky z Darth Vaderova Tie Fighteru. Pokud Star Wars neznáte, jde o vesmírnou stíhačku, kterou Darth Vader létá. A pokud budete ať už na fotkách nebo ve filmu hledat, dříve či pozdeji tu inspiraci najdete. Samotné tělo hodinek je z tvrzeného a tedy odolného plastu. Na pravém boku jsou dvě ovládací tlačítka, což je asi největší změna oproti předchozím Vívoactive 3.

Spodní strana nese senzor pro snímání srdečního tepu a okysličení krve, nabíjecí konektor, ale co je mnohem důležitější, logo Star Wars, Darth Vader a frázi „Rule the Galaxy“.

Celkově mám ze zpracování a toho, jak hodinky působí na zápěstí, velmi dobrý dojem. U Apple Watch mi v poslední době začal chybět takový, řekl bych, „chlapský pocit“. Z tohoto pohledu Garmin vypadají subjektivně lépe a působí více jako klasické hodinky než jako počítač na ruce.

Za dobu co hodinky nosím, a že s nimi žiju nonstop, běhám a spím, jim vážně nemám co vytknout. Tedy po stránce vzhledu, rozměrů, hmotnosti a zpracování. Váží včetně řemínku 50,5 gramu, což není moc. Na ruce jsou tedy velmi rychle jako doma a nevnímám je ani při spaní. Oproti Fenix 6X, které mají skoro sto gramů, působí tyto menší na zápěstí jak svěží vánek :)

Garmin Star Wars jsou svým způsobem sportovní a zároveň i elegantní. Pokud zvolíte kožený řemínek, nejspíš si s nimi neuděláte ostudu ani při formální příležitosti. Z lesa rovnou do kanceláře.

Náhrada za Apple Watch

Jak jsem již psal, u Apple Watch mi poslední dobou začalo něco chybět. Později jsem ony chybějící části identifikoval jako „více hodinkoidní vzhled“, funkce zaměřené na sport a hlavně detailní data jako výstup. Nechápejte mě špatně, Apple Watch jsou skvělé univerzální hodinky, řekl bych více lifestylové. A když používáte iPhone, je to pravděpodobně optimální volba na celodenní využití, pokud se tedy naučíte fungovat s jednodenní výdrží. Což jsem se já naučil a nedělalo mi to žádný problém.

Nepovažuji se za kdoví jakého sportovce. Nicméně si tak nějak hlídám zdravý životní styl. Přes rok praktikuji přerušovaný půst (intermittent fasting) a rád běhám. V posledních dvou letech jsem si zaběhl dva půlmaratony a běhám tak nějak celý rok, alespoň dvakrát týdně. Letos byl půlmaraton bohužel zrušen, ale pořád mám v plánu si zaběhnou svoji vlastní verzi, a tak trénuji.

Zároveň si chci zlepšit času na 5K, 10K a aktuálně jsem přihlášený do červnové Garmin Challenge, během které mám uběhnout 100 mil v červnu. To ze mě stále nedělá hardcore sportovce, ale k tomu všemu tvrdím, že pokud člověk nezná cíl a cestu k němu, je veškerá snaha k ničemu.

Můj cíl je půlmaraton pod 1:50:00 a 5K pod 20 minut. A když k tomu přidám i fakt, že jsem tak trochu geek a „data freak“, který se rád dívá na čísla a jejich postupný vývoj, jsou Garmin hodinky poměrně zajímavá volba, která nabízí podstatně více než Apple Watch nebo třeba zmiňované Samsung chytré hodinky.

A toto je ta druhá část, které mi citelně chyběla a proč jsem zvolil Garmin jako svoje každodenní zařízení na zápěstí. Data a jejich výrazná podrobnost, zvláště pak ve spojení s hrudním pásem.

Aplikace Connect & Garmin Express

Hodinky samotné by bez doprovodné aplikace nebyly to pravé ořechové. Ne, že byste ji snad potřebovali k nastavení. To jen na úplném začátku a jen pro pár věcí. Všechno ostatní pak zvládnete přímo na hodinkách. Většinou. Nicméně aplikaci berte jako hub veškerých dat, které hodinky měří a následně chrlí do vašeho Garmin účtu.

A co si budeme povídat, zobrazit si data za delší období nebo grafy vývoje je na displeji telefonu nebo v internetovém prohlížeči výrazně pohodlnější. Aplikace se jmenuje Garmin Connect a je ke stažení jak pro iOS, tak Android.

Základem je pohled na aktuální den a jednotlivé karty zobrazující aktuální data od tepové frekvence, přes počet kroků, vystoupaných pater, aktivních minut, indikátor stresu a mnoho dalších. Pokud máte v daný den nějakou aktivitu jako běh, jízdu na kole, plavání nebo jiní cvičení, zobrazí se toto jako nová karta úplně navrchu.

Vy si ji pak můžete otevřít a prohlédnout si velmi detailní údaje o daném cvičení.

Záleží na tom, co konkrétní model Garmin hodinek umí změřit a jak si svůj přehled uživatel poskládá. Hned pod aktuálním dnem je pohled na včerejšek a pod ním pak na posledních 7 dní. Za poslední roky jsem používal aplikace Apple Zdraví, Gyroscope, Google Fit a Samsung Health. Žádná z nich, dle mého názoru, nemá přehledy tak dobře udělané jako právě Garmin.

Podle toho, jestli používáte Android nebo iOS, můžete buď z levé strany displeje nebo v pravém dolním rohu otevřít menu, skrz které se dostanete k dalším podrobnějším údajům a nastavením. Zajímají vás vaše zdravotní data jako je tepová frekvence, frekvence dýchání, okysličení krve nebo třeba výkonnostní statistiky a jak se v průběhu času zlepšujete? To vše Garmin Connect nabízí právě hlouběji v menu.

Za začátku jsem musel hledat a zkoumat, co která funkce vlastně znamená a jaký data obsahuje. Aplikace má ale u většiny položek i vysvětlení plus popis, jak probíhá měření, takže jsem velmi rychle pochopil kam mám koukat a co mám hledat.

Druhou důležitou aplikací je stolní verze Garmin Express pro PC nebo Mac. Tato drobná utilita umožňuje aktualizaci software v hodinkách, aktualizaci mapových podkladů, pokud hodinky touto funkcí disponují, instalaci aplikací, ciferníků a datových polí. A v neposlední řadě přesměruje uživatele na webové rozhraní, ve kterém může se svými daty pracovat v širším rozsahu a více do detailu. Právě z webového rozhraní je možné data exportovat do CSV, zobrazovat je v uživatelem vybraných obdobích a podobně.

Přiznám se, že poslední dobou trávím ve webovém rozhraní čím dál tím víc času. Čím déle hodinky mám, tím více dávají data a různé pohledy na ně smysl a tím více se z nich dá vyvodit. Ať už celkový vývoj nebo různé externí vlivy.

Aplikace Connect IQ

Poslední důležitou aplikací, kterou musím zmínit je Connect IQ, což je takový obchod pro Garmin zařízení (pro Android i iOS). Zde má uživatel možnost stahovat a nakupovat aplikace, ciferníky, widgety a datová pole. Skrz tyto doplňky je možné si hodinky ještě více přizpůsobit k obrazu svému.

A ačkoliv jsem opravdu velký Star Wars fanoušek, po čase mi vestavěné Star Wars ciferníky přestaly stačit a začal jsem se poohlížet po jiných, které by mi na první pohled nabídly větší přehled a více zobrazených dat. V Connect IQ jich je nepřeberné množství. Více či méně povedených. Zdarma či za pár korun. Vybere si každý.

Challenges, Garmin Coach a odznaky

Sportování samotné by nebylo to pravé, kdyby nemělo nějaký cíl. To už jsem psal. A k cíli musí vést předem stanovená cesta. Samozřejmě každý máme své vlastní cíle a liší se. Občas je ale třeba si i trochu zasoutěžit nebo se nechat popohnat něčím čí někým kupředu.

Garmin má ve svém ekosystémy tři různé způsoby, které využívám.

První jsou takzvané Challenges. Těch je mnoho druhů a můžete se přihlašovat do veřejných, případně si vytvářet vlastní nebo soutěžit s kamarády a dalšími spojeními, které také naleznete v Garmin Connect aplikaci.

Osobně každý týden soutěžím ve skupině lidí, kde cílem je maximální počet kroků za týden.

Dále mám vytvořenou rodinnou challenge. Žena používá Garmin Vívoactive 4S a obě moje děti nosí Garmin Vivofit 2 Jr. Každý večer si zhodnotíme, kdo má za den více kroků a pokud vyhraje jedno nebo druhé dítě, dostane jako odměnu minci ve Vivofit aplikaci. V té děti sbírají mince jako odměny za různé úkoly a dosažené předem stanovené cíle. Stejně tak máme vytvořenou týdenní challenge se stejným cílem.

Další funkcí, která mě popohání kupředu, je Garmin Coach. Aplikace nabízí na výběr několik virtuálních trenérů, podle cílů, kterých chce uživatel dosáhnout. Aktuálne procházím jedenáctitýdenním tréninkem na zlepšení času 5K. “Trénuje” mě Jeff Galloway, který koncem 70. let minulého století vyvinul metodu Run Walk Run.

Neznal jsem ji a překvapilo mě, jak dobře v mém případě funguje. Po skončení tohoto tréninku mám v plánu pokračovat dál a cílem bude zlepšení času půlmaratonu. Ten jsem loni zaběhl za 2:05 a letos chci čas dostat hlouběji pod dvě hodiny. Věřím, že Garmin hodinky mi v tomto budou dobrým pomocníkem.

Poslední motivační metodou jsou takzvané odznaky, které jsou odměnou za splnění určitých aktivit a cílů. V Garmin Connect aplikaci je lze zobrazit skrz avatar uživatele. Jak již získané, tak i všechny dostupné. Těch je nepřeberné množství a některé se váží ke konkrétním modelům hodinek. Například Star Wars nebo Marvel odznaky získáte jen pokud máte hodinky z těchto speciálních edic. Dále jsou vyhlašovány sezónní odznaky, které je možné získat splněním daných aktivit v určitý den nebo jen za omezené období.

Ze získávání odznaků se tak pro mě stala zábava, které mě také tlačí dopředu. Jeden víkend splnit 10 km běh. Následně během 2 týdnů našlapat 150 tisíc kroků. Nebo třeba za červen uběhnout 100 mil. To je jen výběr odznaků, které mě v poslední době přiměly k tomu vstát a jít něco dělat.

Výdrž a nabíjení

Výdrž je něco, na co si rychle zvyknete. Tedy dlouhá výdrž na jedno nabití, abych byl přesnější. Moje soužití s Apple Watch probíhalo tak, že večer během sprchování a ráno během rutiny v koupelně jsem je dal na nabíječku a držel je tak neustále nabité, abych s nimi mohl i spát. Nabíjel jsem je tedy průběžně, dvakrát denně. Samsung Galaxy Watch Active 2 jsem nabíjel zhruba obden při stejném využití.

A Garmin Star Wars hodinky? Jednou za týden. Je třeba k tomu něco dodávat? Nejspíš ne. A na tohle si člověk zvykne hodně rychle. Každé další zařízení, které není nutné nabíjet každý den, je vítané.

Samozřejmě záleží na mnoha faktorech. Jak moc využíváte při aktivitách GPS, protože to se na výdrž podepíše dramaticky. Jak máte nastavené podsvícení displeje. Nebo taky zdali máte spuštěné sledování okysličení krve neustále, jen při spaní nebo vypnuté úplně. Tyto tři stavy vám dramaticky zkrátí nebo prodlouží výdrž.

Zpočátku jsem tuto funkci měl zapnutou neustále a když jsem chodil běhat obden a podsvícení displeje měl nastavené na úroveň 30 %, dobíjel jsem každé 4 dny. Jakmile jsem měření okysličení krve změnil jen pro spánek, výdrž se prodloužila na zmiňovaných 8 dnů, Při úplném vypnutí si k tomu můžete s klidem přidat dalších 25 % navrch.

Nevýhodou může být absence bezdrátového nabíjení. Nicméně pokud nabíječku hledáte jednou za týden, je tato funkce opravdu nezbytná? Nemyslím si a vcelku bez problému ji oželím.

Závěrečné hodnocení

Garmin Star Wars Legacy Saga jsou skvělé hodinky. Moc se neliší od běžných Vívoactive 4 nebo 4S, ale pro Star Wars fanoušky mají určitou přidanou hodnotu právě v těch prvcích, kterými se odlišují a kterými odkazují na vesmírnou ságu.

Zároveň jsou velmi povedeným vstupem do světa Garmin. Jak jsem již psal, dlouhé roky jsem žil s Apple Watch na zápěstí a měl jsem za to, že na ruce nosím nejen chytré hodinky a prodlouženou ruku telefonu, ale také dostatečně dobré sportovní zařízení.

Moje první zkušenost s Garmin v loňském roce mi ukázala, že žiju v omylu a posledních pár týdnů s Garmin Star Wars Legacy Saga a Garmin Fenix 6X Sapphire mě jen utvrdilo v tom, jak hluboce jsem se mýlil. Apple Watch jsou bezesporu špičkové chytré hodinky, které jsou univerzální.

Z pohledu sportu ale nenabízejí tolik jako Garmin hodinky. A já si prošel změnami, díky kterým nepotřebuji mít na zápěstí kdejakou notifikaci, všechny možné myslitelné aplikace a podobně. Naopak. Očekávám od zařízení, které nosím 24/7 na ruce komplexnější a detailnější data.

Nejen při sportování, ale celkově. A z tohoto pohledu mi Garmin přijde jako skvělá volba. Sledovat průběžný vývoj a celkové zlepšování ve svých aktivitách na základě velmi podrobných dat a jejich analýz má prostě něco do sebe. Zvlášť když na to dohlíží Darth Vader.