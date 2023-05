Skládací iPhone může být opravdu revoluční! Apple podal patent na samoopravovací displej

Apple podal patent na samoregenerační technologii pro svůj skládací iPhone

Finální zařízení by mohlo být převratné – Apple by totiž mohl vymazat nevzhledný ohyb na displeji

Minulý rok na podzim si Apple podal patent na speciální vrstvu flexibilního displeje, která se umí sama opravovat. Nyní se o tomto konceptu hovoří znovu, pravděpodobně totiž Apple chce využít patent pro svůj připravovaný skládací iPhone.

„Patent se týká samoregeneračních skládacích displejů, které by mohly zakrýt drobné škrábance a promáčknutí,“ uvádí server Patently Apple, který stojí za únikem tohoto patentu. Krycí vrstva displeje má obsahovat příměs elastomeru v pružné oblasti krycí vrstvy displeje pro zvýšení pružnosti. Zmíněná samoregenerace může být iniciována nebo urychlena externě aplikovaným teplem, světlem, elektrickým proudem nebo jiným typem externího podnětu.

Apple wins a Folding device patent that includes a layer of Self-Healing materials designed to repair scratches & dents on the display cover https://t.co/mh0bAWkzeP pic.twitter.com/yw0zs7UQqK — Patently Apple (@PatentlyApple) May 9, 2023

Tato speciální vrstva samoopravovacího materiálu může být nanesena v celé krycí vrstvě displeje, anebo pouze u pružné části kolem kloubu. Pokusíme-li se převést tento patent do reality, mohlo by to znamenat, že Apple přinese první skládací zařízení bez patrného ohybu na displeji – regenerační vrstva totiž dokáže ohyb vyhladit.

Co se týče skládacího zařízení od společnosti Apple, stále čekáme na skutečný produkt. Apple je z velkých výrobců posledním, který se do tohoto segmentu ještě nepustil. Trhu se skládacími smartphony dominuje Samsung, velká propast jej pak dělí od Huawei, Honoru a firem z holdingu BBK (Vivo, Oppo).