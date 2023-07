Nový iPad Pro s OLED displejem? Apple prý brzy spustí masovou výrobu

iPad Pro sedmé generace by měl vstoupit do prodeje v první polovině příštího roku

OLED displej bude pro tablety od Applu jednou z hlavních novinek, avšak kvůli nákladné výrobě budou příští modely pravděpodobně dražší

Společnost Apple by měla zkraje příštího roku zahájit masovou výrobu sedmé generace iPadů Pro s OLED displeji. Vyplývá to z informací výzkumné firmy Omdia, které jako první uveřejnil korejský technologický web The Elec. Přiživil tím spekulace z počátku letošního roku, podle nichž technologický gigant z Cupertina chystá nasazení OLED panelů do dalších zařízení, jmenovitě do iPadů Pro a MacBooků Pro. Očekává se, že s příchodem nových obrazovek mírně narostou úhlopříčky chystaných modelů – z 11 na 11,1, resp. z 12,9 na rovných 13.

Mezi hlavní výhody technologie OLED ve srovnání se současnými LCD panely patří vyšší jas, kontrastnější a přesnější podání barev či nižší spotřeba baterie. Jak vyplývá z předešlého odstavce, Apple již OLED displeje nasadil do nejnovějších iPhonů či hodinek Apple Watch.

Apple údajně použije velmi tenké hybridní displeje OLED s kombinací ohebných a pevných materiálů, díky čemuž by novinka mohla mít o něco tenčí konstrukci. Podle Rosse Younga ze společnosti Display Supply Chain Consultants bude výroba těchto panelů velmi nákladná, takže za nadcházející modely si zájemci patrně připlatí.

iPady Pro z roku 2017 a novější podporují technologii ProMotion, která podporuje proměnlivou obnovovací frekvenci mezi 24 a 120 Hz. Přechod na OLED by pravděpodobně umožnil snížit obnovovací frekvenci pod hranici 10 Hz, což by mělo vést k delší výdrži baterie. Připomeňme, že obrazovka iPhone 14 Pro dosahuje v režimu always-on frekvence pouze 1 Hz.

Současná modelová řada iPad Pro vstoupila na trh loni v říjnu, nabídla výkonný čipset M2, podporu rychlé Wi-Fi 6E či Bluetooth 5.3. S přihlédnutím ke skutečnosti, že mezi jednotlivými generacemi bývá zpravidla rozestup 1,5 roku, lze příchod nových modelů očekávat v první polovině příštího roku. Na první MacBook Pro s OLED displejem budou zájemci čekat o poznání déle, podle výzkumníků ze společnosti Omnia se s jeho vydáním počítá až na rok 2027.