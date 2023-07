Válka sociálních sítí: Twitter hrozí Zuckerbergovi žalobou kvůli údajnému kopírování

Elonu Muskovi moc dlouho nevydržel úsměv na tváři. Nejprve na adresu nové sociální sítě Threads vtipkoval, teď se ale rozhodl pohrozit právními kroky proti společnosti Meta, která Threads provozuje, stejně jako Facebook nebo Instagram.

Twitter vs. Threads

Portál Semafor zveřejnil kompletní dopis od právního zástupce Twitteru Alexe Spira, ve kterém Marka Zuckerberga de facto napadá, že Threads krade prvky od Twitteru: „Na základě nedávných zpráv o vaší spuštěné aplikaci ‚Threads‘ má společnost Twitter vážné obavy, že se společnost Meta systematicky, úmyslně a nezákonně dopouští zneužívání obchodního tajemství a jiného duševního vlastnictví společnosti Twitter.“

Hlavní problém podle Spira spočívá v tom, že Meta na podzim loňského roku zaměstnala několik lidí, kteří nepřežili personální čistky po nástupu Elona Muska do čela sociální sítě. „Společnost Twitter ví, že tito zaměstnanci, kteří dříve pracovali ve společnosti Twitter, měli či stále mají přístup k obchodním tajemstvím a dalším vysoce důvěrným informacím společnosti Twitter,“ píše se také v dopise.

Podle zveřejněného dopisu se Twitter domnívá, že Meta záměrně zaměstnala přeběhlíky z Twitteru na projekt mikroblogovací sítě Threads, která tím pádem vykrádá základní principy konkurenční sítě. Spiro v dopise dokonce tvrdí, že ex-zaměstnanci Twitteru pracující v Meta mají vůči svému bývalému zaměstnavateli trvalé závazky (dohoda o mlčenlivosti).

Z dopisu každopádně neplyne, že by Twitter ihned přistupoval k soudnímu řízení. Trvá však na tom, aby Meta okamžitě přestala zneužívat jakákoliv obchodní tajemství či jiné vysoce důvěrné informace. V opačném případě je připraven „přísně vymáhat své právo na duševní vlastnictví“.

Mimochodem, pro pobavení, byl to právě Elon Musk, který v listopadu loňského roku reagoval na vyhazov svých vlastních zaměstnanců typicky ledabyle a tvrdil, že se nemusí bát, že by se neuplatnili jinde. „Rád bych se omluvil za propuštění těchto géniů. Jejich obrovský talent se nepochybně bude hodit jinde,“ prohlásil tehdy.

K celé situaci se vyjádřil také Andy Stone, jeden z šéfů společnosti Meta. „Nikdo z vývojářského týmu pracujícím na projektu Threads není bývalým zaměstnancem Twitteru,“ řekl v krátkém vyjádření pro server Semafor. Podle Meta jsou nařčení zcestná a nezakládají se na pravdě. Sám majitel Twitteru Elon Musk se zatím ke kauze nijak moc nevyjadřoval, pouze prohodil, že jemu samotnému nevadí konkurence, ale kopírování.

Competition is fine, cheating is not

— Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2023