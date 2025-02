Apple chystá další novinku. Víme, kdy představí MacBook Air M4

První hardwarovou premiéru tohoto roku má americký Apple za sebou. iPhone 16e byl představen a již v pátek vstoupí do prodeje. Krátce po něm ale přijde další novinka, tentokrát už jasně očekávaná v tomto před-jarním termínu. Řeč je o nové generaci MacBooku Air s čipem M4. Oblíbený laptop ve dvou velikostech má být představen v druhém březnovém týdnu.

Zkraje jara dorazí dva nové MacBooky Air s označením J713 a J715, což naznačuje opět dvojí velikost obrazovky 13″ a 15″, tvrdil už v říjnu loňského roku insider Mark Gurman z agentury Blooomberg. MacBook Air je poslední produkt vycházející každý rok, který dosud nebyl upgradován na nejnovější čip M4. V říjnu dorazil MacBook Pro ve dvou velikostech, iMac a Mac mini.

Dle původních spekulací má MacBook Air M4 dorazit do konce března. Nicméně podle našich informací se tak stane v druhém březnovém týdnu, tedy mezi 10. a 14. březnem. Vycházíme přitom zejména ze skutečnosti, že vloni se tak stalo v prvním březnovém týdnu, ten však letos okupuje barcelonský veletrh Mobile World Congress (MWC).

Apple is planning to launch the M4 MacBook Air in March and is now preparing its marketing, sales and retail teams for the debut https://t.co/kLCD68i1KA

— Mark Gurman (@markgurman) February 23, 2025