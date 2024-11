Recenze Mac mini M4: malý, výkonný a levný. Tohle se povedlo

Nový Mac mini M4 přichází s novou generací čipu a v základní konfiguraci navyšuje RAM na 16 GB

I tak vyjde na pouhých 17 499 korun, k dispozici je ale i ještě výkonnější M4 Pro čip

Rozměry jsou miniaturní, konektory se přesunuly dopředu, zatímco tlačítko zapínání na spodní stranu

Apple v závěru letošního roku aktualizoval nabídku svých stolních modelů Mac mini, tento malý ale praktický pracant si nyní vysloužil kompletní redesign i čip M4 s hromadou výkonu. Ani cenová politika v tomto případě není vůbec špatná, nejlevnější model s 16GB RAM a 256GB úložištěm totiž pořídíte za 17 490 korun.

Cena je to velmi lákavá obzvláště při ohlédnutí zpět, kdy jsem v roce 2021 dal za model s M1 čipem, 8GB RAM a stejně velkým úložištěm necelých 20 tisíc korun, tedy o dva a půl tisíce více. Nyní jsem každopádně netestoval úplně základní verzi, ale variantu s 24GB RAM s cenou 29 490 korun. Pokud byste potřebovali ještě více výkonu, za model s čipem M4 PRO, který kombinuje 12jádrové CPU a 16jádrové GPU zaplatíte celých 41 990 korun.

Malý, roztomilý ale praktický

Vzhledem k tomu, že zrovna Mac mini není počítač, který bych často přemisťoval, všudypřítomný jásot nad zmenšením rozměrů mne až tak nedojímá. Ano, je to rozhodně fajn, tělo stroje je nyní poloviční a rozměr 12,7 cm × 12,7 cm ušetří nějaké to místo na pracovním stole.

Mnohem větší radost ale mám z přemístění alespoň části portů na přední stranu. Osobně k počítači často připojuji foťák nebo externí disky a nahmatat pokaždé poslepu USB-C port na zadní straně je vždy očistec. Dvojice USB-C na čele tedy rozhodně potěší. Umím si představit, že také sluchátkový konektor hned vedle informační diody kdekdo ocení. Zbytek konektorové výbavy zůstává na zadní straně: Ethernet, HDMI, trojice Thunderbolt 4 a síťový konektor pro napájení.

Povrchová úprava zůstává ve stejném stylu a jednolitou stříbrnou rozbíjí kromě konektorů pouze zrcadlové logo výrobce na horní straně. Spodní strana ukrývá kruhovou mřížku pro cirkulaci vzduchu a další velmi často zmiňovaný prvek nového Macu mini: zapínací tlačítko. Ano, je ze spodní strany. Ano, pro zapnutí je nutno zařízení mírně nadzvednout. Osobně s tímto řešením ale žádný problém nemám. Mac mini jsem zvyklý nechávat zapnutý, projevuje se to totiž pouze jednou svítící diodou. Nemusím řešit žádné zvuky v podobě hučení ventilátorů. Spotřeba takového zařízení je minimální, takže mi ani nedává smysl jej vypínat.

Výkon a výbava

Jak bylo zmíněno v úvodu, testoval jsem verzi s M4 čipem a 24GB RAM pamětí. Jedná se tedy o 10 jader CPU a 10 jader GPU doplněných o 512GB SSD úložiště. Čip samotný je stále vyráběn 3nm technologií, jde však o druhou generaci tohoto výrobního procesu, který nyní přináší vyšší výkon u CPU, GPU i Neural Enginu spolu s rychlejšími pamětmi. Dle výrobce se u M4 má jednat o 1,8× vyšší výkon CPU oproti M1, u GPU má jít dokonce o 2,2× vyšší výkon. Práci s umělou inteligencí a Apple Intelligence zde urychluje 16jádrový Neural Engine, který je 3× rychlejší než u M1. U her zase pomůže zcela poprvé hardwarová akcelerace ray tracingu.

Kromě již zmíněných konektorů je nutno vzpomenout i ostatní typy konektivity. Mac mini M4 je totiž vybaven také Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3. Poprvé je k dispozici také podpora až tří připojených monitorů (2× až 6K rozlišení s 60 Hz a 1× až 5K rozlišení s 60 Hz).

Pro běžnou kancelářskou činnost a občasnou konzumaci multimédií plně vystačí i již zmíněný základní Mac mini s M1. Pokud však občas editujete fotky a nebo snad i videa, jistá omezení dříve nebo později nejspíše zaznamenáte. U fotek jde především o rychlost práce s náročnějšími AI funkcemi, které postupně přibývají například v Lightroomu i dalších editorech.

Mac mini s M4 čipem je v běžném provozu naprosto plynulý a lépe se s ním pracuje i při již zmíněné editaci fotek a videí. Zkoušel jsem i přepínání různých efektů při playbacku v editorech DaVinci Resolve nebo CapCut a pro M4 to nebyl problém. Zajímalo by mě o kolik rychlejší by byl čip M4 Pro, který bude pro tento účel ještě vhodnější. Ani M4 s dostatkem RAM si ale nevede vůbec špatně.

Mé pocity a dojmy jsem ověřil i v rámci několika benchmarků, jejichž výsledky můžete vidět v tabulce níže. Z výsledků Geekbenche 6 je zřejmé, že novinka překoná poslední MacBooky Pro i Air s čipy M3. Podobně dopadl i 3DMark a Cinebench 2024 ukazuje, že M4 se z hlediska GPU řadí mezi M1 Max a M1 Ultra. V testech jednoho jádra CPU ale oba zmíněné výkonné čipy M4 překonala.

Disciplína Výsledek Geekbench 6 – Single Core 3 849 bodů Geekbench 6 – Multi Core 14 787 bodů Cinebench 2024 – Single Core 174 bodů Cinebench 2024 – Multi Core 955 bodů Cinebench 2024 – GPU 4 545 bodů 3DMark Solar Bay 16 396 bodů 3DMark Wild Life Extreme 9 714 bodů

Je tedy s podivem, co takto malý stroj dokáže. Zároveň mne to dohání k zamyšlení, pro jak velké spektrum uživatelů je takový stolní počítač naprosto dostatečný. Pokud totiž zvládne veškerou kancelářskou činnost, úpravu fotek i videí nebo méně náročný gaming, procentuálně již zbyde jen poměrně malá část opravdu náročných uživatelů, vývojářů a profesionálů, kteří sáhnou po M4 Pro nebo vyjímečně ještě po něčem výkonnějším. Osobně bych ale řekl, že tento základní čip vyhoví více než 90 % požadavků běžného uživatele. Já sám nic výkonnějšího nepotřebuji.

Snad jen pro pořádek ještě zmíním reproduktor nového Macu, který je přítomen, ale zázraky od něj čekat nelze. Pro nějaké systémové zvuky nebo krátký poslech mluveného slova samozřejmě stačí, pro cokoliv dalšího bych ale použil sluchátka nebo reproduktor. Na druhou stranu asi nikdo nečekal, že uvnitř tohoto „drobka“ najdeme oslnivou zvukovou reprodukci.

macOS Sequoia a Apple Intelligence

Na testovaném Macu běžel nejnovější software macOS Sequoia ve verzi 15.1.1., který byl představen už v létě spolu s iOS 18. Pozitivní je, že přináší mnoho zajímavých funkcí, negativní naopak, že část z nich u nás stále není dostupná. Podobná písnička je to pak i v případě Apple Inteligence.

Pravděpodobně i díky této důležité novince od Applu má Mac mini M4 v základu 16 GB RAM namísto 8 GB RAM, u nás si na výhody spojené s umělou inteligencí ale budeme muset ještě počkat. Podle posledních zpráv by sem některé funkce měly dorazit v dubnu 2025.

Z mého pohledu je velmi důležitou novinkou systému Sequoia také úzká spolupráce s iPhonem a jeho zrcadlení. I toto je ale funkce, která zatím na našem území není dostupná. Naopak potěší nový správce hesel, lepší práce s více okny zároveň nebo iOS notifikace na Macu. Několika změn se dočkal také prohlížeč Safari. Hardwarově tedy Mac mini vyniká, z hlediska softwaru si ale na mnoho novinek ještě musíme počkat. Plné využití nového „železa“ snad bude možné již v první polovině příštího roku.

Závěrečné hodnocení

Mám pocit, že Apple v posledních letech vypouští mnoho drobných novinek a upgradů, které občas ani nestojí za řeč. Jednou za čas ale přijde opravdová revoluce, která posune celý segment trhu o kus dopředu. To se děje nyní u Macu mini. Ten totiž částečně maže výkonnostní rozdíly mezi ním a Macem Studio. Mnohem větší části uživatelů bude totiž nově stačit Mac mini s M4 nebo M4 Pro. Je tedy otázkou, jak s Macem Studio Apple do budoucna naloží.

Kromě výkonu je samozřejmě pozoruhodný i design novinky. Menší rozměry i přemístění části konektorů dopředu je určitě vítaný krok. Ano, můžeme namítat, že zapínací tlačítko je ze spodu, reproduktory jsou slabé a mnohé softwarové vychytávky macOS Sequoia dorazí až příští rok, já jsem si ale novinku zcela zamiloval. Applu se zde podařilo zajistit vysoký výkon za velmi příznivé ceny. Rozměry jsou pak už jen příjemnou třešničkou na v tomto případě jablečném dortu.

Apple Mac mini M4 8.7 Design a zpracování 8.5/10

















Výkon a optimalizace 9.5/10

















Hardwarová výbava 8.2/10

















Klady menší rozměry

vysoký výkon

rozumná cena

konektory ze přední strany Zápory horší reproduktor

umístění vypínacího tlačítka

bez Wi-Fi 7 Koupit Mac mini M4