Asus Vivobook S16 přichází na český trh. Lehké kovové tělo, dlouhá výdrž a zajímavé bonusy v ceně

- Na českém trhu se začíná prodávat nová generace notebooku Asus Vivobook S16
- Hlavními novinkami jsou odolná konstrukce, výkonnější procesor a výrazně delší výdrž na jedno nabití
- Počítač se prodává za cenu 27 990 korun, v ceně je několik zajímavých bonusů
Asus uvádí na český trh novou generaci počítače Vivobook S16, se kterým míří na uživatele toužící po moderním, lehkém a spolehlivém počítači s velkým displejem a příjemnou cenou. Letošní model navíc přináší spoustu zajímavých vylepšení, která tento stroj posouvají o do vyšší ligy – odolnou celokovovou konstrukci, nový procesor, lepší displej anebo výrazně delší výdrž na jedno nabití.
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Asus Vivobook S16: tenký, lehký, odolný
Letošnímu Vivobooku S16 není po konstrukční stránce co vytknout. Počítač se dočkal celokovového šasi, které je lehké, tenké a přitom odolné. Notebook dokonce splňuje armádní odolnostní standard MIL-STD 810H, ustojí tak pády, vibrace, vysoké nadmořské výšky či výkyvy teploty. Celý počítač váží 1,5 kg, což je na notebook s 16″ displejem sympatická hodnota. Oproti minulé generaci došlo i k vylepšení kloubu, který nově umožňuje odklopení víka až do úhlu 180°.
Odklopením víka získáte přístup k ergonomické klávesnici s numerickým blokem, obrovskému multidotykovému touchpadu, a hlavně 16″ displeji, který díky tenkým rámečkům zabírá 90 procent plochy víka. Asus použil nedotykovou IPS obrazovku s Full HD rozlišením na poměru stran 16:10, která se pyšní variabilní obnovovací frekvencí 30-144 Hz, maximálním jasem 300 nitů a schopností zobrazit 100 procent barev v prostoru sRGB. V rámečku nad displejem se nachází webkamera s Full HD rozlišením a infračervená kamerka podporující biometrické ověření uživatele v rámci funkce Windows Hello.
Úsporný procesor s podporou umělé inteligence
V útrobách počítače tiká šestijádrový procesor Intel Core 7 350 disponující integrovanou grafikou Intel Graphics a neurální jednotkou s výkonem 17 TOPS, která umožňuje lokální spouštění malých jazykových modelů. Umělá inteligence slouží i k vylepšení výstupu webkamery – k rozmazání pozadí, k udržení očního kontaktu nebo k automatickému udržování obličeje v záběru. Počítač bude k dispozici v několika paměťových konfiguracích, na náš trh zamíří varianta s 16 GB RAM typu LPDDR5X a 512GB SSD.
Asus slibuje nejen dostatečný výkon na kancelářský multitasking, ale zároveň i příkladnou efektivitu – díky úspornému procesoru a 52,5Wh baterii má počítač vydržet víc než 15 hodin přehrávání videa na jedno nabití. Kompaktní 48W adaptér pak dokáže za 49 minut dobít baterii na 60 procent.
Portová výbava počítače je velmi štědrá, obsahuje celkem:
- 2× USB-C (Gen 3.2 Gen 1 s podporou PowerDelivery a DisplayPort)
- 2× USB-A (Gen 3.2 Gen 1)
- HDMI 2.1
- 3,5mm sluchátkový konektor
Bezdrátovou konektivitu zastupuje Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2. Na počítači běží operační systém Windows 11 obohacený o několik exkluzivních aplikací – MyASUS pro údržbu a optimalizaci systému, GlideX pro sdílení a zrcadlení obrazovky nebo ScreenXpert pro správu otevřených oken.
Cena a dostupnost
Počítač Asus Vivobook S16 je již dostupný na českém trhu, cena je stanovena na 27 990 korun, přičemž její součástí jsou i zajímavé bonusy:
- 3měsíční předplatné Google AI Pro s 5TB prostoru na cloudovém úložišti Google Disk
- 3měsíční předplatné služby GoPro Premium+ a 15% sleva na produkty GoPro
- 3měsíční předplatné Adobe Creative Cloud
Počítač bude k dispozici ve dvou barevných variantách – stříbrné a šedé.