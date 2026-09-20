Odhalili jsme tajemství iPhonu 18 Pro: co se skrývá za menším výřezem Dynamic Island?

- Jednou z konstrukčních změn u nového iPhonu 18 Pro je menší výřez Dynamic Island
- Apple toho docílil díky přesunutí jednoho snímače pod displej
- V praxi si toho asi nevšimnete, ale proti světlu je „puntík“ v levém rohu jasně viditelný
Apple u letošního iPhonu 18 Pro výrazně zmenšil Dynamic Island. Na speciálním brífinku v Berlíně nám výrobce demonstroval, jak toho vlastně dosáhl. Tajemství je totiž v mírných konstrukčních změnách, kterých si zákazník na první pohled nevšimne a Apple je oficiálně moc nekomentuje.
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Dynamic Island zmenšen o čtvrtinu
Dynamic Island je vlastně výrež v displejovém panelu, který je překryt sklem a ukrývá pouze přední selfie kamerku, TrueDepth kameru pro snímání a infračervený senzor, který pomáhá s 3D mapováním obličeje – a bez něj tedy není možné, aby technologie Face ID fungovala jak má.
Co se tedy změnilo? U letošní generace Apple odebral infračervený snímač a umístil jej bokem. Na rozdíl od kamery a 3D senzoru, infračervená kamerka se nyní nachází v levém rohu, pouhým okem ji ale nevidíte. Apple totiž – na rozdíl od výřezu – přes ní umístil displejový panel. Ten má však hrubší rozmístění pixelů, takže přes něj prochází ultračervené paprsky, ale zároveň nijak neruší celkový povrch zobrazovače.
Apple tuto zajímavou inovaci zmiňuje pouze krátce: „Dynamic Island je užitečnější než kdy dřív. Jeho velikost se zmenšila přibližně o 25 %, což bylo umožněno přesunutím infračervené kamery přímo za displej, pod aktivní obrazové body, aniž by došlo ke zkreslení. Je zde více místa, takže nyní Dynamic Island podporuje až tři widgety a zobrazuje více podrobností, díky čemuž lze rychle získat informace na první pohled.“
Rozborka to potvrdila
Tuto mechanickou změnu v těle iPhonu 18 Pro potvrzuje mimo jiné i čínský youtubový kanál REWA Technology. Ten zveřejnil jedno z prvních kompletních rozebrání iPhonu 18 Pro. Pohled pod kapotu potvrzuje, že zmenšení Dynamic Islandu nebylo jen kosmetickou úpravou. Apple přepracoval umístění některých komponent systému Face ID.
Apple v tomto místě používá speciálně upravenou část displeje, která umožňuje průchod infračerveného světla ke kameře. Při běžném pohledu přitom tato oblast působí prakticky jako standardní část obrazovky. Určitě nejde o tak velký zásah do displejového panelu, jako v případě iPhonu Duo, který má vnitřní FaceTime kameru přímo v displeji.
Právě přesunutí infračervené kamery pod displej umožnilo Applu zmenšit prostor, který Dynamic Island zabírá. Výřez je tak u iPhonu 18 Pro a 18 Pro Max výrazně subtilnější než u předchozích generací.
Nový fotoaparát a menší baterie
Rozborka zároveň ukázala další konstrukční změny. Pozornost si zaslouží především nový hlavní fotoaparát s rozlišením 48 megapixelů, který nově disponuje také variabilní clonou. Apple tak poprvé umožňuje hardwarově regulovat množství světla dopadajícího na snímač.
Rozebraný model je navíc zajímavý ještě z jednoho důvodu. Jde o variantu s fyzickým slotem pro SIM kartu, který se prodává mimo jiné i u nás v Evropě. Ta má podle očekávání o něco menší baterii než výhradně eSIM verze prodávané například v USA, Kanadě nebo Japonsku.
Konkrétně má testovaný iPhone 18 Pro Max akumulátor s kapacitou 5 391 mAh, respektive 4 056 mAh u menšího modelu Pro. Vloni nabízely iPhony 17 Pro Max a 17 Pro baterii s kapacitou 4 823 mAh, respektive 3 998 mAh. Dlužno ale doplnit, že se Apple chlubí historicky nejlepší výdrží nových iPhonů. Pro srovnání z oficiálních materiálů, oproti iPhonu 16 Pro dostanete s iPhonem 18 Pro až o 18 hodin delší výdrž při sledování videí.