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Konec přehřívání telefonů při nabíjení: Anker MagGo 2 Pro láká na aktivní chlazení

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 20. 9. 12:00
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Powerbanka Anker MagGo 2 Pro
  • Anker patří mezi přední výrobce mobilního příslušenství
  • V jeho portfoliu vynikají hlavně nabíjecí adaptéry a powerbanky
  • Nový model MagGo 2 Pro zaujme vestavěným aktivním chlazením

Powerbanky patří mezi nejpopulárnější doplňky k telefonům a mnozí uživatelé si bez nich své fungování už ani nedokážou představit. Pokud máte telefon s menší baterií a horší výdrží, může být nezbytnou záchranou při vytíženém dni. Společnost Anker uvedla do prodeje novou powerbanku MagGo 2 Pro, která je vybavena aktivním chlazením a řeší tak letitý problém tohoto typu produktů.

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Powerbanka s magnety pro iPhony, ale i ostatní

Anker MagGo 2 Pro je magnetická powerbanka, což znamená, že nabíjí mobilní telefon bezdrátově a na jeho zádech ji drží vestavěné magnety. Je tedy jako stvořená pro iPhony s technologií MagSafe, nicméně bude možné ji používat i u ostatních telefonů s podporou standardu Qi2.2, tedy například s řadou Pixel od Googlu.

Powerbanka Anker MagGo 2 Pro
Powerbanka Anker MagGo 2 Pro s aktivním chlazením

Primárně je ale určena pro telefony iPhone 18 Pro (Max), čemuž odpovídají stejné barevné odstíny, jaké najdeme i u těchto novinek. Je tedy k dispozici ve světle modré, tmavě fialové, černé a bílé barvě, takže ji budete moci dokonale sladit se svým novým iPhonem. Rozměry této powerbanky jsou 105 × 71 × 17,8 mm a hmotnost činí 218 gramů.

Výkon, výdrž a chlazení

Powerbanka MagGo 2 Pro disponuje kapacitou 10 000 mAh a její specialitou je vestavěné aktivní chlazení. Běžným problémem bezdrátových magnetických powerbank, které jsou těsně přichyceny na záda telefonu, je samozřejmě vysoké zahřívání. To se přenáší i na telefon, což je při používání s připojenou powerbankou velmi nepříjemné.

S modelem MagGo 2 Pro vyšší produkce tepla zcela nezmizí, ale díky aktivnímu chlazení bude omezena. Vestavěný ventilátor je doplněn o dva průduchy, jimiž je přebytečné teplo odváděno pryč z konstrukce, kterou navíc doplňují tři vrstvy grafenu. Ty pomáhají omezit hromadění tepla a dle výrobce udržuje chlazení teplotu powerbanky okolo 36 °C.

Powerbanka Anker MagGo 2 Pro
Powerbanka Anker MagGo 2 Pro

To je o zhruba 10 °C méně než u běžných modelů s obdobným výkonem, ale bez aktivního chlazení. Powerbanka nabízí nabíjecí výkon 25 W, je vybavena informačním displejem a vestavěným stojánkem, takže můžete svůj telefon při nabíjení podepřít. Nabíjet samotnou powerbanku lze výkonem až 45 W (80 % za 52 minut).



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Cena a dostupnost

Nová powerbanka Anker MagGo 2 Pro je již na několika trzích k dispozici a prodává se například v sousedním Německu, a to za 109,99 eur (2 690 korun). Aktuálně zjišťujeme, zda se dostane oficiálně i na český trh, což určitě není nemožné. Příslušenství Anker se v Česku těší vysoké popularitě a tato značka toho v tuzemsku nabízí poměrně hodně. Od srpna letošního roku má Anker dokonce v obchodním centru Westfield na Černém Moste v Praze svou vlastní kamennou prodejnu.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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