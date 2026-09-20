Konec přehřívání telefonů při nabíjení: Anker MagGo 2 Pro láká na aktivní chlazení

- Anker patří mezi přední výrobce mobilního příslušenství
- V jeho portfoliu vynikají hlavně nabíjecí adaptéry a powerbanky
- Nový model MagGo 2 Pro zaujme vestavěným aktivním chlazením
Powerbanky patří mezi nejpopulárnější doplňky k telefonům a mnozí uživatelé si bez nich své fungování už ani nedokážou představit. Pokud máte telefon s menší baterií a horší výdrží, může být nezbytnou záchranou při vytíženém dni. Společnost Anker uvedla do prodeje novou powerbanku MagGo 2 Pro, která je vybavena aktivním chlazením a řeší tak letitý problém tohoto typu produktů.
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Powerbanka s magnety pro iPhony, ale i ostatní
Anker MagGo 2 Pro je magnetická powerbanka, což znamená, že nabíjí mobilní telefon bezdrátově a na jeho zádech ji drží vestavěné magnety. Je tedy jako stvořená pro iPhony s technologií MagSafe, nicméně bude možné ji používat i u ostatních telefonů s podporou standardu Qi2.2, tedy například s řadou Pixel od Googlu.
Primárně je ale určena pro telefony iPhone 18 Pro (Max), čemuž odpovídají stejné barevné odstíny, jaké najdeme i u těchto novinek. Je tedy k dispozici ve světle modré, tmavě fialové, černé a bílé barvě, takže ji budete moci dokonale sladit se svým novým iPhonem. Rozměry této powerbanky jsou 105 × 71 × 17,8 mm a hmotnost činí 218 gramů.
Výkon, výdrž a chlazení
Powerbanka MagGo 2 Pro disponuje kapacitou 10 000 mAh a její specialitou je vestavěné aktivní chlazení. Běžným problémem bezdrátových magnetických powerbank, které jsou těsně přichyceny na záda telefonu, je samozřejmě vysoké zahřívání. To se přenáší i na telefon, což je při používání s připojenou powerbankou velmi nepříjemné.
S modelem MagGo 2 Pro vyšší produkce tepla zcela nezmizí, ale díky aktivnímu chlazení bude omezena. Vestavěný ventilátor je doplněn o dva průduchy, jimiž je přebytečné teplo odváděno pryč z konstrukce, kterou navíc doplňují tři vrstvy grafenu. Ty pomáhají omezit hromadění tepla a dle výrobce udržuje chlazení teplotu powerbanky okolo 36 °C.
To je o zhruba 10 °C méně než u běžných modelů s obdobným výkonem, ale bez aktivního chlazení. Powerbanka nabízí nabíjecí výkon 25 W, je vybavena informačním displejem a vestavěným stojánkem, takže můžete svůj telefon při nabíjení podepřít. Nabíjet samotnou powerbanku lze výkonem až 45 W (80 % za 52 minut).
Cena a dostupnost
Nová powerbanka Anker MagGo 2 Pro je již na několika trzích k dispozici a prodává se například v sousedním Německu, a to za 109,99 eur (2 690 korun). Aktuálně zjišťujeme, zda se dostane oficiálně i na český trh, což určitě není nemožné. Příslušenství Anker se v Česku těší vysoké popularitě a tato značka toho v tuzemsku nabízí poměrně hodně. Od srpna letošního roku má Anker dokonce v obchodním centru Westfield na Černém Moste v Praze svou vlastní kamennou prodejnu.