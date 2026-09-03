Google Pixel 11 Pro (XL) recenze: sladké novinky, ale i drobná zklamání

- Pixel 11 Pro XL je nejen současnou vlajkovou skříní Googlu ve světě smartphonů
- Oproti svému předchůdci přichází s několika zajímavými novinkami
- Dorazila například funkce HiLight, nový Tensor G6 nebo vylepšené noční fotky
- Máme před sebou nejlepší telefon s Androidem roku, nebo jen lehčí evoluci?
Google představil novou generaci svých referenčních telefonů Pixel 11 v tradičním slotu, tedy počátkem srpna. Dočkali jsme se klasické sestavy v podobě základního Pixelu 11, malého vlajkového modelu Pixel 11 Pro, větší verze Pro XL a skládací varianty Pixel 11 Pro Fold. Ta se u nás opět neprodává a nejpokročilejší telefon od Googlu, který v Česku oficiálně seženete, je model Pixel 11 Pro XL. Co se u něj povedlo a co naopak až tak moc ne? Nejen na to vám odpoví naše podrobná recenze, která vznikla na základě více než třítýdenního testování.
Design a zpracování9.4/10
Výkon a optimalizace8.6/10
Hardwarová výbava9.5/10
Fotografie a video9.9/10
Výdrž baterie9.2/10
Klady
- prémiové zpracování
- elegantní design
- skvělý displej
- čistý Android se 7letou podporou
- špičkový fotoaparát
- konečně použitelné nabíjení
- kvalitní zvukový projev
Zápory
- HiLight je prakticky k ničemu
- lesklý rámeček je magnet na otisky prstů
- klouzavá záda
- baterie využívající starou technologii
- rozměry a hmotnost
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Balení je spartánské jako vždy
Krabička ukrývající Pixel 11 Pro XL je příjemně kompaktní a najdete v ní jen nezbytné minimum. To znamená samotný telefon, kabel s dvojicí USB-C koncovek na obou stranách, nezbytnou literaturu a špendlík určený k otevření SIM slotu.
Nic navíc, jako třeba alespoň základní ochranný kryt, se nekoná, takže pokud si nejste úplně jistí pevností svého úchopu, nějaké pouzdro si pořiďte. Google oficiální kryty již nabízí a chce za ně ne zrovna lidových 1 369 Kč.
Lesklý, matný a pořádně klouzavý
Osobně považuji Pixely za nejhezčí telefony s Androidem a nová generace tento dojem jen posílila. Přepracovaný fotomodul nově kryje sklo od kraje ke kraji, což vypadá prudce elegantně a na pravém okraji se nachází nová funkce HiLight v podobě rozšířené LED diody. O ní ale až později. Zpracování je klasicky špičkové, Pixel 11 Pro XL působí v ruce dokonale prémiovým dojmem a v oblasti designu ani zpracování nemám vážnějších výtek. Jen dva prvky mi úplně dokonale neseděly – lesklý rámeček a matná záda.
Lesklý rámeček proto, že na něm snadno ulpívají otisky prstů a působí možná maličko kýčovitě, což tedy vztahuji na barevnou variantu Canyon. Ta je jinak opravdu krásná – reálně se jedná o světle oranžovou barvu, která jde trochu do růžova, ale rámeček působí spíše zlatým dojmem a je výrazným magnetem na otisky otisky. Pro záda to neplatí, ta dostala do vínku matnou povrchovou úpravu, která naopak otiskům prstů skvěle odolává, ale daní za to je vysoký stupeň klouzavosti. Pixel 11 Pro XL v nepozorné chvíli velmi ochotně sjede z jakéhokoliv hladšího a ne zcela rovného povrchu. Kromě námi testované růžové varianty telefon seženete ještě v černé (Obsidian), světle zelené (Fog) a tmavě zelené (Olive).
Co se rozměrů týče, tak ty jsou prakticky identické jako u předchozího modelu. Stejná zůstala jak tloušťka (8,5 mm), tak vlastně i výška a šířka, kde je nová generace o jednu desetinku milimetru menší a užší, což ale reálně samozřejmě nepoznáte. Hmotnost sice mírně klesla, z 232 gramů na 226 gramů, ale celkově je Pixel 11 Pro Fold stále poměrně velký i těžký telefon, o kterém budete v ruce vědět. S tím zkrátka musí zájemce počítat, ačkoliv v tomto segmentu se jedná o víceméně standardní hodnoty, kterými se vyznačují i ostatní vrcholné modely od konkurence.
Jak jsem již uvedl, zpracování je špičkové a Pixel 11 Pro XL je také slušně odolný. Displej i záda kryje odolné sklo Gorilla Glass Victus 2 a konstrukce disponuje krytím IP68. Konkurence sice již nabízí i vyšší krytí v podobě IP69, nicméně pokud nemáte v plánu čistit svůj telefon vapkou, asi vyšší krytí úplně neoceníte. V běžném světě IP68 bohatě postačí a zachrání váš telefon například při pádu do kaluže, bazénu nebo nenadálém promoknutí až na kost.
HiLight jako jedna z předních novinek
Světelný systém na zádech Pixelů 11 byl ještě před premiérou jedním z nejčastějších terčů úniků a informátoři se předháněli v interpretaci toho, jak bude vypadat a co bude umět. Funkce HiLight je bohužel v současném stavu úplně k ničemu, což nepochybně zklame všechny, kteří se na ni těšili stejně jako já. Obávám se, že i původní teploměr na zádech starších Pixelů Pro měl širší využití. Tento systém je složen z osmi barevných RGB diod, které jsou poskládány okolo tradiční diody fotoaparátu a kryje je matně bílý difuzor. Funkce má bohužel jen dvě – informuje o příchozím hovoru a při konverzaci s Gemini.
Pokud máte telefon displejem dolů a zavolá některý z vašich oblíbených kontaktů, začne dioda blikat. To bude dělat také při konverzaci s Gemini a v obou případech se jedná o něco, bez čehož bych se obešel. Kdyby alespoň dioda poté, co kontakt zavolá a vy hovor nezvednete (třeba jste nechali telefon na stole v kanceláři a odběhli jste si) zůstala svítit, dalo by se hovořit alespoň o nějaké elementární použitelnosti, ale v aktuálním stavu je HiLight k ničemu. To ostatně dokazuje i skutečnost, že ihned po vydání Pixelů začaly vznikat aplikace, které její využití rozšiřují.
Díky dodatečným aplikacím může HiLight upozornit na zprávy z WhatsAppu, příchozí mailové zprávy nebo klidně i nové posty od vašich přátel na sociálních sítích. Tyto aplikace také umožňují vybrat si barvy, různé efekty, jas diod a zkrátka odemykají plný potenciál této funkce. Aplikace se ale nachází na Githubu a většinou vyžadují nastavení přes Shizuku, takže určitě nejsou pro každého. Ve stavu, v jakém se HiLight nachází z výroby, se jedná o zbytečnou, stěží použitelnou věc a nezbývá než doufat, že její potenciál odemkne postupem času sám Google.
Kromě mizerné využitelnosti má HiLight ještě jednu nevýhodu v podobě výrazně nižšího jasu LED diody. To je dáno použitím matného difuzoru, který jas poměrně rázně utlumuje a méně účinná dioda je patrná jak při použití namísto blesku při fotografování, tak ve funkci svítilny. Celkově to působí, jako by se Google rozhodl k implementaci této funkce den před představením telefonu a udělal vše za pochodu bez toho, aby situaci více promyslel.
Zase o kousek lepší displej
Pokud mě funkce HiLight zklamala, displej mě naopak nadchl. Pixely mívají tradičně jedny z nejlepších displejů v segmentu a Pixel 11 Pro XL není výjimkou. Google vsadil na velmi podobný displej jako vloni, takže na čelní straně novinky najdeme OLED panel s úhlopříčkou 6,8 palce, který disponuje rozlišením 2 992 × 1 344 pixelů a to znamená velmi ostrý a detailní obraz s jemností 486 ppi. Displej samozřejmě disponuje technologií LTPO a to znamená, že obnovovací frekvenci dynamicky přizpůsobuje zobrazovanému obsahu (1 – 120 Hz).
Hlavní novinkou je navýšení jasu, a to až na 3 600 nitů, což znamená naprosto bezproblémovou čitelnost i na ostrém letním sluníčku. Displej by měl být ošetřen speciální vrstvou vylepšující odolnost vůči škrábancům (proti minulému modelu až dvojnásobně), nicméně zda opravdu funguje, to se ukáže až při delším používání. Můžu ale potvrdit, že v průběhu testu se na displeji žádné škrábance neobjevily. Panel se může pochlubit velmi sytými barvami, jejichž podání je možné v nastavení upravit, a to různými filtry nebo pomocí adaptivního tónování.
Tato funkce dynamicky přizpůsobuje displej dle okolního osvětlení a díky ní bude zaručeno nižší namáhání zraku. Samozřejmě si můžete upravit barevný kontrast (ve třech krocích) a lze přepínat také mezi dvěma rozlišeními. Kromě maximálního je k dispozici ještě FullHD+ rozlišení, tedy 2 404 × 1 080 pixelů. Jeho posláním je mírně ulevit baterii a méně trénované oko rozdíl víceméně ani nepozná. Ve spodní části displeje je umístěna integrovaná čtečka otisků prstů, která je ultrazvuková a stejně jako u minulé generace je na ni spolehnutí za všech okolností.
Je přesná, rychlá a telefon odemkne v drtivé většině případů na první pokus. Navíc je umístěna ve velmi dobře zvolené výšce, takže pro její použití není třeba krčit palec do nepřirozených poloh. Vnitřní rámeček displeje sice možná není nejtenčí v branži a iPhone 17 Pro Max ho má nepatrně tenčí, ale tlustý rozhodně není a určitě spadá mezi ty útlejší.
Android 17 s Gemini AI a skvělou podporou
V oblasti systému není moc co řešit – Pixel 11 Pro XL běží z výroby na novém Androidu 17 a Google mu přislíbil sedm let podpory, takže se může těšit na Android 24. Čistá verze populárního robotího systému samozřejmě není tak extra náročná na systémové prostředky jako různé nadstavby a není tedy s podivem, že plynulost všeho je prakticky dokonalá. V tomto směru si nový Pixel nezadá s vrcholnými iPhony. Vše běží jako po másle, čistý Android má navíc příjemně minimalistickou grafiku a nepůsobí přeplácaně, což je chvályhodné.
Míra personalizace je velmi dobrá, ale v tomto směru jsou nadstavby od jiných značek samozřejmě o chlup lepší a například na možnost rozdělení stahovací roletky na dva segmenty můžete zapomenout. Zde se jede hezky postaru, takže prvním potažením zobrazíte notifikace + základní přepínače a dalším celou lištu. Osobně mi to vyhovuje, ale určitě se najdou uživatelé, kteří preferují rozdělené zobrazení. Systém samozřejmě umí provozovat dvě aplikace na rozpůlené obrazovce, podporuje miniaplikace a každou aplikaci je možné minimalizovat do bubliny.
Stačí na ikoně aplikace podržet prst, kliknout na ikonku s malou šipkou a aplikace se spustí v bublině. Pochopitelně neschází Gemini, praktická funkce Circle to Search, rozsáhlé možnosti úprav fotografií za pomoci AI nebo možnost sdílet text či obrázky z náhledu zminimalizované aplikace, což je praktičtější a využitelnější než si možná myslíte. Docela použitelná je také nová funkce Rambler, která funguje přes klávesnici Gboard a která umí velmi přirozeně přepsat vaše myšlenky do smysluplného textu.
Můžete mluvit tak, jak jste zvyklí, klidně včetně přemýšlivých výplní jako eee či hmm, Rambler je smaže a na text převede jen to podstatné. Faktem ale je, že některé funkce jsou omezeny na angličtinu a úplně naplno si Pixel 11 s Androidem 17 v našich luzích a hájích neužijete, což platí třeba pro AI shrnutí notifikací na zamykací obrazovce nebo přepis hlasu na text pomocí aplikace Diktafon.
Tensor G6 není nejvýkonnější, ale je všechen ten hate opodstatněný?
Jedním z nejkontroverznějších prvků Pixelu 11 Pro XL je určitě procesor Tensor G6. Ukázalo se, že nový čip od Googlu není postaven na 2nm litografii, jak se spekulovalo, ale pouze na 3nm a dokonce má o jedno jádro méně (7) než předchozí verze. Výkonnostně to opravdu není žádná sláva, ale to zaregistrujete jen v okamžiku, kdy se pustíte do benchmarků. Lehce přes 1,5 milionu bodů v AnTuTu je zhruba o polovinu méně než dosahují vlajkové procesory od Qualcommu i MediaTeku. Výrazně horších výsledků pak procesor dosahuje také v benchmarku Geekbench 7.
Jenže vadí to opravdu něčemu? Pokud vyloženě nehoníte čísla v syntetických testech, může vám to být srdečně jedno. V reálném světě totiž zvládá Tensor G6 vše s přehledem, je o něco efektivnější než jeho předchůdce a také nepatrně výkonnější. Na nic nebudete muset čekat, ani na AI funkce, ani na noční fotografie a veškeré klasické činnosti spojené s telefonem jsou plynulé a s okamžitou odezvou. I přes slabší GPU si v pohodě zahrajete prakticky všechny hry, včetně těch opravdu náročných a pocitově se zdá, že nový procesor produkuje o něco méně tepla.
V náročných benchmarcích nebo při dlouhodobém hraní se samozřejmě umí výrazně zahřát a toto teplo přenést do rámu telefonu, ale při klasickém používání je tepla méně. Vlivem zahřívání ve vysoké zátěži procesor throttluje, čemuž se prakticky není možné vyhnout, ale v porovnání s předchůdcem throttluje o něco méně a jeho výkon je nepatrně stabilnější. Takže ano, Tensor G6 není v oblasti hrubého výkonu žádný velký zázrak, ale v reálném světě funguje bez jakýchkoliv problémů a nedostatek výkonu jsem ani jednou v průběhu testu nepocítil.
Operační paměť má u základního modelu s vnitřním úložištěm 256 GB kapacitu 12 GB RAM a zbývající dvě varianty s úložišti o velikosti 512 GB a 1 TB už nabízí operační paměť 16 GB RAM. Minule měla i základní verze 16 GB RAM a toto snížení u základní varianty jde na vrub paměťové krizi. Operační paměť je typu LPDDR5 a vnitřní úložiště UFS 4.1.
Konečně slušné nabíjení, ale co výdrž?
Google je jedním ze dvou velkých výrobců, kteří ještě u baterií nepřešli na křemíkovo-uhlíkovou technologii. Pokud jste se těšili, že se tak s řadou Pixel 11 stane, bohužel vás zklamu. Nestalo se a Pixel 11 Pro XL má tradiční Li-Ion baterii, navíc s o něco menší kapacitou než u předchozího modelu. Zatímco ten nabídl akumulátor s velikostí 5 200 mAh, novinka je osazena 5 115mAh baterií, což sice není nějak dramaticky málo, ale znáte to – každá miliampérhodina se počítá. Tento pokles na výdrži ale naštěstí ale není znát a je tomu přesně naopak.
Pixel 11 Pro XL nabízí o něco lepší výdrž než jeho předchůdce, za což může vděčit hlavně efektivnějšímu procesoru Tensor G6. To je sice dobrá zpráva, ale celkově je výdrž stále standardní a rozhodně vám nevyrazí dech. Není vyloženě špatná, ale na konkurenční čínské telefony s obřími bateriemi se nový Pixel nechytá a při náročnějším využíváním počítejte zhruba s jedním dnem provozu. Když budete telefon používat méně, dá se dostat na den a půl a věřím tomu, že s víkendovým provozem se šetrní uživatelé dostanou i na dva dny.
Výdrž zkrátka nenadchne, ale na druhou stranu ani neurazí. Co mě velmi potěšilo je konečně o kus použitelnější nabíjení. To má sice stále výkon jen 45 W, což opět za většinou konkurence z čínské provenience hluboce zaostává, ale Google do své novinky implementoval funkci zvanou Extrémní nabíjení. To omezí některé procesy na pozadí, aby bylo dosaženo co možná nejrychlejšího nabíjení a opravdu to funguje. Nabídka s touto funkcí se vám zobrazí v okamžiku, kdy telefon připojíte na kompatibilní nabíjecí adaptér a jednoduchým klepnutím ji aktivujete.
Extrémní nabíjení zvládne nabít baterii na 30 % za necelých 11 minut a na 50 % za 19 minut, což jsou rozhodně velmi hezká čísla. Ne úplně extrémní, jak Google naznačuje, ale nabíjení je konečně o něco použitelnější než u minulých modelů. Plné nabití zabralo 1 hodinu a 6 minut a oproti neextrémnímu nabíjení je o dost rychlejší, jak můžete vidět v tabulce níže. Mějte ale na paměti, že tento typ nabíjení nefunguje s každým adaptérem a nabíječka musí splňovat určitá specifika, konkrétněji musí používat standard Power Delivery (PD) a funkci Programmable Power Supply (PPS) s profilem 21 V.
|Naměřená rychlost nabíjení 45W adaptérem (extrémní nabíjení)
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|11 minut
|19 minut
|35 minut
|66 minut
|Naměřená rychlost nabíjení 45W adaptérem (standardní nabíjení)
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|12 minut
|27 minut
|45 minut
|85 minut
Takže zatímco se 100W nabíječkou od Xiaomi nebylo možné extrémní nabíjení aktivovat, adaptér od značky Nothing s výkonem 45 W fungoval výborně a ve finále tedy nabíjel rychleji než nabíječka s násobně vyšším výkonem. Bezdrátová nabíjení disponuje slušným výkonem 25 W a samozřejmě neschází ani podpora standardu Qi2.2, což znamená praktické magnety v zádech a možnost připojení externích doplňků. Ve výbavě nového Pixelu neschází reverzní drátové nabíjení, spořič baterie se dvěma úrovněmi nastavení a funkce Adaptivní baterie.
Fotoaparát s vítanými novinkami
Pixely platí odjakživa za výborné fotomobily a dobrou zprávou je, že Pixel 11 Pro XL na tradici svých předků úspěšně navazuje. Fotoaparát svého předchůdce, který byl výborný, navíc ještě mírně vylepšuje a přidává nové funkce. Sestava je tradičně trojitá a rozlišení snímačů se nijak nezměnilo. Fotoaparát tedy nabízí rozlišení 50 + 48 + 48 Mpx, ale teleobjektiv dostal výrazně větší senzor a nově umí dosáhnout až na 120násobné přiblížení. To je samozřejmě plně digitální, s podporou AI a klasické optické přiblížení je na stejné úrovni, jako vloni (5×).
- Hlavní – 50Mpx, 1/1,3″ senzor, pixely o velikosti 1,2 µm, objektiv se světelností f/1.7, 25mm ohnisko, optická stabilizace obrazu, ostření dual pixel PDAF
- Širokoúhlý – 48Mpx, snímač se záběrem 123°, 1/2,51″ senzor, clona f/1.7, podpora makro režimu, ostření dual pixel PDAF
- Teleobjektiv – 48Mpx, 5× optické přiblížení (106 mm), 1/1,95″ senzor, optická stabilizace obrazu, ostření dual pixel PDAF, světelnost f/2.8
Jednou z hlavních novinek je možnost pořizovat portrétní snímky pomocí teleobjektivu. Ano, předchozí Pixely 10 to z nějakého důvodu neuměly a portréty bylo možné fotografovat jen pomocí hlavního fotoaparátu přes 1× nebo 2× přiblížení. Nově se k nim tedy přidává teleobjektiv, což znamená portrétní snímky s 5× optickým zoomem a jedná se o vskutku skvělou věc. Portrétní fotografie pořízené tímto objektivem jsou opravdu povedené – velmi detailní, s hezkým podáním barev, minimem šumu a přirozeným rozostřením pozadí.
Oddělení objektu od pozadí je velmi dobré a tyto portrétní snímky působí o něco lepším dojmem než portréty z hlavního fotoaparátu. Oceňuji barevnou věrnost napříč všemi třemi objektivy a barevnou věrnost obecně. Barvy nejsou přepálené a víceméně odpovídají tomu, co se před objektivem opravdu odehrává. Teleobjektiv nabízí až 120násobné digitální přiblížení s označením Pro Zoom, které je ale samozřejmě hodně diskutabilní a víceméně kompletně v režii AI. Ta dopočítá všechny scházející detaily a doplní pixely, které objektiv neměl šanci zaznamenat.
Výsledkem je částečně vygenerovaný obrázek nevalné kvality, který je použitelný zhruba obdobně jako u všech ostatních telefonů s takto dlouhým zoomem. Po pořízení fotografie je ale možné zachovat i původní snímek bez zásahu AI a můžete si alespoň prohlédnout, jak fotoaparát zaznamenal scénu před úpravami. Funkce Pro Zoom se aktivuje od 30násobného přiblížení, kde ale jen lehce poupraví kontrast, obrázek mírně zostří a výsledky jsou vlastně docela použitelné. 10násobný zoom je v optické kvalitě a takto přiblížené snímky jsou až překvapivě líbivé.
Hlavní fotoaparát je opět skvělý a jím pořízené fotografie působí velmi přirozeně, ale zároveň jsou líbivé a plné detailů. Šumu je minimum a velmi kvalitní je také 2násobné přiblížení v optické kvalitě. Hlavní fotoaparát je možné, stejně jako širokoúhlý a teleobjektiv, použít k pořizování makro snímků a k tomuto typu fotografií se hodí asi nejvíce. S teleobjektivem se sice dostanete k objektu o něco blíž, ale snímky nejsou tak detailní a kvalitativně se mi jako nejlepší zdály makro fotografie právě z hlavního fotoaparátu.
A to platí také pro noční snímky, které prošly vylepšením a nově je jejich pořízení otázkou chvilky. Žádné zbytečné čekání se nekoná a jedná se o příjemné vylepšení, které určitě oceníte. Není to ale jen o rychlosti, ale i o kvalitě. Noční snímky patří mezi nejlepší v branži, scéna působí přirozeně a fotografie nejsou výrazněji saturovány do žluta, což se stává poměrně často. Potěší i solidní porce detailů a dobrá práce se světlem. Širokoúhlý objektiv je mírně nadprůměrný, ale v této sestavě tak trochu zapadá a vede si nejhůře v oblasti detailů i ostrosti.
Tento fotoaparát ztrácí hlavně při horším osvětlení, kdy jsou snímky více zašuměné a ztrácí detaily. Videa jsou tradičně velmi kvalitní a všechny tři objektivy zvládají 8K videa při 30 fps. U 4K záznamů si poradí, opět všechny tři, se snímkováním 60 fps a celkově je kvalita natáčení na opravdu vysoké úrovni.
Přepínání objektivů sice možná není tak plynulé jako u iPhonu, ale určité zlepšení je zde patrné. Velmi zajímavou novinkou je funkce Kouzelné zachycení (Magic Capture). Spouští se tlačítkem pod přepínačem mezi fotografováním a videem a umí opravdu skoro zázraky.
Když ji aktivujete, Pixel bude zaznamenávat scénu, ze které poté pomocí umělé inteligence vybere ty nejzajímavější momentky. Nemusíte tedy řešit, jestli někoho natočíte nebo vyfotíte a prostě budete točit s tím, že snímky vám nikam neutečou. Výběr fotografií z videa můžete nechat na umělé inteligenci, ale klidně si můžete celé video přehrát a zaznamenat z něj manuálně přesně ten snímek, který budete chtít. Je to zkrátka zajímavá vychytávka, která má docela smysl a je jak funkční, tak praktická.
Závěrečné zhodnocení
Pixel 11 Pro XL je povedenou evolucí předchozího modelu a Google své novince dopřál několik příjemných vylepšení. Konečně je možné pořizovat portrétní fotografie přes teleobjektiv, fotografování v noci je mnohem rychlejší a nabíjení je, díky funkci Extrémní nabíjení, o něco svižnější a tudíž použitelnější. Fotoaparát je tradičně výborný, displej patří na absolutní špičku a to platí i pro softwarovou podporu, zpracování a také design, byť se jedná o ryze subjektivní prvek. Chválím také kvalitní reproduktory a skvělou konektivitu, včetně satelitu, UWB a eSIM.
Jenže ne vše vyšlo na jedničku a několika přešlapům se nový Pixel nevyhnul. Tím největším je pravděpodobně funkce HiLight, která je v aktuálním stavu prakticky nepoužitelná a působí, jako kdyby vznikla jen proto, aby Google přinesl něco nového, ale už nad ní moc nepřemýšlel. To ale neznamená, že se to do budoucna nemůže změnit. Ani baterie není žádný zázrak, a byť je výdrž nepatrně lepší, stále vsází na Li-Ion technologii a je zastaralá. Úplně mi neseděl ani lesklý rámeček, který se velmi ochotně špiní a kvůli klouzavým zádům budete muset při používání dbát vyšší opatrnosti.
Tensor G6 v oblasti hrubého výkonu za konkurencí opět zaostává, ale pokud vám nejde vyloženě o čísla v testech, žádný velký problém to není. Při reálném používání funguje zcela suverénně, zvládá všechny úkony a Pixel 11 Pro XL působí, co se týče plynulosti a odezvy, jako vrcholné iPhony. Pokud máte předchozí Pixel 10 Pro XL, přechod na novou generaci úplně nedává smysl a lepší asi bude počkat až na další, která by měla dorazit s výraznějšími změnami. Pro všechny ostatní, kteří hledají špičkový telefon s Androidem, ale bude Pixel 11 Pro XL dobrou volbou.
Cena Pixelu 11 Pro XL začíná na částce 33 990 Kč (12/256 GB), což samozřejmě není málo, ale celkově vyjde o něco levněji než přímá konkurence od Samsungu nebo Applu. Takže v kontextu s modely Galaxy S26 Ultra a iPhone 17 Pro Max se Pixel 11 Pro XL vyplatí o něco více. Menší Pixel 11 Pro v 256GB verzi startuje na 29 490 Kč.