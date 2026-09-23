Apple zařízl menší Apple Pencil pro iPhone Duo. Jaký pro to byl důvod?

- Ohebný telefon iPhone Duo měl doprovodit také kompaktnější stylus Apple Pencil
- Apple se ale nakonec rozhodl jej vůbec nevyrábět
- Hlavním důvodem byly blíže neupřesněné produkční problémy
První skládačka z dílny Applu s názvem iPhone Duo způsobila prakticky ihned po svém představení poprask. Gigant z Cupertina se rozhodl k několika odvážným krokům, přičemž mezi ten nejzajímavější patří také zahrnutí podpory pro stylus Apple Pencil. O odvážný krok se jedná především proto, že jeho největší konkurent Samsung podporu pro stylus S Pen před nějakou dobou ze svých skládaček odstranil, tudíž se nabízí otázka, zda se Apple nevydal slepou cestou, či zda jihokorejská firma své rozhodnutí přehodnotí.
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Byl by z menšího Apple Pencil prodejní hit?
Mnohem zajímavější je ale informace, se kterou přišel známý novinář Mark Gurman z agentury Bloomberg. Ten v jednom ze svých pravidelných newsletterů zmínil, že Apple uvažoval o zcela novém stylusu Apple Pencil, který by byl určený speciálně pro ohebný smartphone iPhone Duo. Vyznačovat se měl především menšími rozměry, aby lépe pasoval k celkovému konceptu skládačky z Cupertina, a svým způsobem tak měl připomínat právě S Pen od Samsungu.
Apple se ale nakonec rozhodl jinak. Podle Marka Gurmana v tom sehrály výraznou roli technické problémy, které ohrožovaly masovou výrobu menší Apple Pencil. Než aby Apple riskoval zbytečné fiasko, rozhodl se pro alternativní řešení v podobě poskytnutí podpory pro stávající Apple Pencil s konektorem USB-C. Ta má velikost více podobnou klasickému peru či tužce a její používání s iPhonem Duo pravděpodobně nebude tak pohodlné, jako by to mohlo být v případě menšího stylusu.
Na druhou stranu ale nemusí Apple vyrábět nové zařízení určené pro úzkou skupinu uživatelů, pokud by se rozhodl vyrobit menší Apple Pencil exkluzivně pro majitele iPhonu Duo. Pokud jste již majiteli Apple Pencil a plánujete si pořídit i první ohebný iPhone, nemusíte příliš spěchat – podpora ze strany Applu prozatím ještě nedorazila a i když Cupertino slíbilo podporu přidat ještě letos, konkrétní datum jsme se bohužel nedozvěděli.