Výzkumník z Microsoftu označil trénink AI za největší krádež práce v dějinách, firma se distancuje

- Copilot měl podle dat Microsoftu u webů vydavatelů až o 94 % nižší míru prokliků než Bing
- Šéf ChatGPT interně psal, že produkty OpenAI zpravodajství z velké části nahrazují
- Americká vláda se v tomtéž sporu postavila na stranu AI firem
Ve čtvrtek 17. září se na veřejnost dostala méně začerněná verze 92stránkového podání, ve kterém The New York Times a další vydavatelé žádají soud, aby o podstatné části jejich sporu s OpenAI a Microsoftem rozhodl rovnou, bez procesu. Úvodní věta cituje Brenta Hechta, ředitele aplikované vědy v Microsoftu, podle kterého miliony lidí brzy začnou vnímat, jak velké modely vysávají jejich práci, jako ohromující krádež nevídaných rozměrů. V jiném dokumentu Hecht trénink AI označil za možná největší krádež práce v dějinách lidstva.
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„Smyčka zkázy“ z vlastní dílny
Žalobci citují i další Hechtův dokument, který vznikl krátce poté, co The New York Times v prosinci 2023 zažaloval OpenAI a Microsoft. Obsahová strategie Microsoftu v oblasti AI podle něj roztočila „smyčku zkázy“, která poškodí výkon firemních modelů a společně s tím i celý web.
Hecht dodává, že je velmi neobvyklé, aby koncový produkt ohrožoval ekonomické základy svých nepostradatelných dodavatelů, ale přesně takovou situaci si firma se svými jazykovými modely vytvořila. Ještě stručněji to shrnuje věta z dalšího interního materiálu: jazykové modely jsou produkt, který si ničí vlastní dodavatelský řetězec.
Podle interních dat Microsoftu měl Copilot, dříve Bing Chat, u webů New York Times o 87–93 % nižší míru prokliků než klasické vyhledávání Bing. U osmi deníků v čele s New York Daily News a Chicago Tribune šlo o 83–91 %, u vydavatelství Ziff Davis, pod které spadají třeba IGN, CNET nebo PCMag, o 51–94 %. Copilot ostatně návštěvníky na své domovské stránce vítal nabídkou, že si místo proklikávání odkazů mohou prostě popovídat.
Bez servítek
Podobně otevřeně o něčem podobném psali i v OpenAI. Šéf ChatGPT Nick Turley už v červnu 2023 uznal, že vydavatelům hrozí existenční nebezpečí. Produkty firmy jsou podle něj „z velké části náhradou, tečka“ a s každým zlepšením to bude platit víc. Nejmenovaný softwarový inženýr OpenAI to shrnul prakticky: ať jsou odkazy zobrazené sebevýrazněji, lidé na ně klikat nebudou. Generální ředitel Microsoftu Satya Nadella pak pod přísahou souhlasil, že chatboty dávají informace přímo a lidé kvůli nim nemusejí k původnímu zdroji.
Datová sada WebText2, na které OpenAI trénovala modely GPT-3 a GPT-3.5, obsahovala podle žalobců nejméně 6 552 článků New York Times, 18 609 od zmíněných osmi deníků a 66 780 od Ziff Davis. Když Nick Ryder z OpenAI napsal spoluzakladateli firmy Gregu Brockmanovi o triku, jak obejít paywall NYT, dočkal se odpovědi „ah nice“. Nadella přitom vypověděl, že kdo chce obsah za paywallem použít k tréninku nebo k tvorbě odpovědí, měl by si ho licencovat.
Názor jednoho zaměstnance
Microsoft se od Hechtových slov distancuje. Mluvčí Alex Haurek pro The Verge uvedl, že jde o individuální pohled jednoho zaměstnance, nikoli o právní analýzu nebo postoj firmy, a Nadellova výpověď je podle něj s postojem Microsoftu v souladu. Hecht skutečně nepatří do vedení, je to výzkumník. Celé podání navíc sepsali advokáti žalobců, citace si vybírali sami a část podkladů zůstává neveřejná.
Slovo teď má soudce Sidney Stein. Americká vláda se přitom v tomtéž sporu už 1. září postavila na stranu AI firem. Ministerstvo spravedlnosti v soudním vyjádření tvrdí, že trénink na autorsky chráněných textech spadá pod americkou doktrínu fair use a licenční poplatky by fungovaly hlavně jako velká dotace pro stará mainstreamová média. Vláda tak hájí výsledek, o kterém Hecht napsal, že by z myšlenky fair use možná udělal naprostou frašku.