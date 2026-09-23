O2 rozdává zákazníkům 200 Kč jako omluvu za výpadek internetu. Poukaz najdou v aplikaci

- O2 nabízí domácnostem a živnostníkům poukaz v hodnotě 200 Kč na telefon nebo příslušenství
- Jednorázový kód čeká v aplikaci Moje O2 a lze jej kombinovat s dalšími slevovými kódy
- Poukaz je potřeba vyzvednout a využít nejpozději 4. října 2026
Pondělní výpadek internetu u O2 má pro zákazníky příjemnou kompenzaci. Operátor po problémech z 21. září 2026 rozdává domácnostem a živnostníkům poukaz v hodnotě 200 Kč. Slevu lze použít při nákupu mobilního telefonu nebo libovolného příslušenství v e-shopu i kamenných prodejnách O2.
Slevu dostanou zákazníci v aplikaci Moje O2
Jednorázový slevový kód najdou zákazníci v aplikaci Moje O2 v sekci Pro Vás. O2 jej neposkytuje pouze těm, kterým během pondělního dopoledne připojení skutečně nefungovalo, ale obecně svým zákazníkům z řad domácností a živnostníků.
Poukaz má hodnotu 200 Kč a vztahuje se na nákup mobilního telefonu nebo příslušenství. Použít jej lze jak v internetovém obchodě O2, tak v kamenných O2 Prodejnách. Příjemným detailem je možnost kombinovat kód s dalšími slevovými kódy.
Na jeho využití ale není příliš mnoho času. Kód je nutné vyzvednout a zároveň uplatnit nejpozději 4. října 2026.
Výpadek způsobil poškozený optický spoj
Problémy začaly v pondělí 21. září před devátou hodinou ráno. Počet hlášení následně rychle rostl a služba DownDetector přibližně o hodinu později evidovala několik tisíc oznámení. Potíže hlásili zákazníci z různých částí České republiky. O2 uvedlo, že za výpadkem stálo cizí zavinění. Při stavebních a výkopových pracích došlo k přerušení významného optického spoje společnosti Cetin.
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Podle informací operátora se část zákazníků potýkala se zhoršenou dostupností pevného i mobilního internetu. Během samotného výpadku se objevovala také hlášení o nefunkčním pevném připojení a službě OnePlay. Provoz se podařilo vrátit do normálu kolem poledne.