Motorola Signature 27: prémiovka s nejvýkonnějším Snapdragonem, 200Mpx teleobjektivem a 7letou podporou

- Motorola Signature 27 je prémiovou vlajkovou lodí
- Jedná se o jeden z prvních smartphonů se Snapdragonem 8 Elite Extreme Gen 6
- Kromě vysokého výkonu telefon nabízí špičkovou fotovýbavu a zvuk od Bang & Olufsen
Značka Motorola je velmi silná především ve smartphonech z nižších cenových pater, letos se ale rozhodla vstoupit i do vlajkových vod. Vstupenkou mezi smetánku se stal model Signature s elegantním tenkým tělem, vysokým výkonem, špičkovou fotovýbavou a vysokou odolností. Motorola chce evidentně svoji vlajkovou řadu dále rozvíjet, neboť dnes poodhalila model Signature 27 poháněný čerstvě představeným supervýkonným čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.
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Motorola Signature 27: nové jméno, nový design
Zatímco první Motorola Signature ctila designový podpis modelové řady Edge, čerstvě představený model Signature 27 si jde svou vlastní cestou. Telefon bude nabízen ve dvou barevných a materiálových provedeních – u tmavého modelu v barvě Pantone Coal Smoke připomínají záda hrubou tkanou texturu, zatímco u zeleného modelu v barvě Pantone Capulet Green byla pro texturu zad inspirací kartáčovaná textilie.
Telefon má asymetrický tvar – z tenkého profilu spodní části plynule roste do tlustší horní části, v níž se nachází čtveřice fotoaparátů. Ostrůvek s fotoaparáty disponuje povrchovou úpravou z hladké keramiky a kartáčovaného hliníku, hliníkové jsou i boky telefonu.
200Mpx periskop a reproduktory Bang & Olufsen
Fotoaparáty jsou v horní části telefonu rozmístěny poněkud netradičně, dohromady s kruhovým LED bleskem tvoří písmeno „U“ posazené vzhůru nohama. Motorola zatím fotovýbavu prozradila pouze částečně – hlavní fotoaparát je postavený na 50Mpx fotočipu Sony LYTIA 910, periskopická kamerka se pak bude pyšnit rozlišením 200 megapixelů. Fotoaparáty mají podle Motoroly excelovat ve stabilizaci obrazu, a to díky kombinaci digitální a optické stabilizace schopné vyrovnávat úhel až 3,5°.
Telefon by měl být silný i v natáčení videa, a to díky technologii Video Enhancement Engine, která využívá umělé inteligence k automatické úpravě barevných tónů na základě průběžné analýzy scény. Je přitom jedno, zda jsou záběry pořizovány za slunečného dne, za šera, anebo při umělém osvětlení.
Motorola Signature 27 je rovněž prvním smartphonem značky, který využívá nového víceletého partnerství se společností Bang & Olufsen – ta novému telefonu dopřává prémiový zvuk vyladěný akustickými inženýry.
Výkonný čipset a 7letá podpora
Motorola Signature 27 je jedním z prvních smartphonů, který pohání čerstvě představený čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Ten slibuje příkladnou efektivitu a vysoký výkon, zejména v oblasti umělé inteligence. Telefon by se neměl zadýchat ani při velmi náročných činnostech – Motorola jej totiž vybavila robustním chladicím systémem, který je tvořen tepelným gelem s diamantovými částicemi, tekutým kovem, měděnou síťovinou a velkou odpařovací komorou.
Telefon běží na operačním systému Android 17, přičemž Motorola slibuje sedm let plnohodnotných aktualizací. Systém je prošpikován hromadou funkcí využívajících umělou inteligenci. Základem je AI asistent Gemini, který je integrován do širokého množství aplikací a služeb – zvládá například proměňovat textová zadání, fotografie, a dokonce i videozáznamy. Umělou inteligenci Motorola využívá i k zesílení signálů bezdrátových sítí, o jejichž příjem se stará šest antén.
Motorola Signature 27 bude dostupná celosvětově ještě v letošním roce, na potvrzení dostupnosti, ceny a hlavně všech klíčových parametrů si ale budeme muset ještě nějakou chvíli počkat.