Odpočinek či trénink? Huawei Watch GT 7 vám doporučí, kdy si dát do těla

- Můžete mít chuť podat maximální výkon, ale vaše tělo může mít na věc úplně jiný názor
- Huawei Watch GT 7 Pro proto nesledují jen to, kolik jste uběhli nebo kolik kalorií spálili, ale také to, jak jste po předchozí zátěži zregenerovali
- Vyzkoušeli jsme funkci Připravenost a podívali se, jestli jedno výsledné číslo skutečně dokáže napovědět, kdy přidat a kdy raději ubrat
Při aktivním sportování je dobré sledovat signály, které vám dává vaše tělo. Chuť dát si pořádný trénink ještě neznamená, že jste na něj fyzicky připravení. Nejnovější hodinky Huawei Watch GT 7 Pro přináší pokročilou funkci sledování toho, jak vaše tělo pracuje s energií, ale také toho, jak organismus během předchozího dne a noci regeneroval. Funkce Připravenost pak každé ráno nabídne jednoduché skóre, podle kterého se dá lépe odhadnout, zda přidat, nebo naopak ubrat.
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Fyzická připravenost u Huawei Watch GT 7 Pro
U chytrých hodinek jsme si zvykli sledovat především čísla spojená s tréninkem. Kolik kilometrů jste uběhli, jaký jste měli průměrný či nejvyšší tep, výpočet spálených kalorií nebo jak dlouho jste vlastně cvičili. Jenže samotný výsledek tréninku ještě neříká, jak dobře je tělo připravené na další zátěž. Právě na tom staví Huawei u rozboru fyzické připravenosti, kterou najdete v řadě Watch GT 7. Hodinky se nesnaží vyhodnotit pouze poslední sportovní aktivitu, ale dávají ji do souvislosti s regenerací.
Nejde přitom o nic nového, podobnou hloubkovou analýzu již dávno nabízí chytré náramky společnosti Whoop nebo aplikace Bevel. V jednoduchosti chytrý asistent posbírá všechna vaše relevantní data – kvalitu a délku spánku, variabilitu srdečního tepu, klidový či spánkový tep, úroveň stresu, množství pohybové aktivity a spálených kalorií – a následně je zasadí do vzájemného kontextu.
Představte si to jako kotel, do kterého hodinky nahází všechna vaše zprvu nicneříkající data a uvaří z nich dobře stravitelnou a srozumitelnou polévku. Výsledkem není jen hromada jednotlivých čísel, ale jednoduché skóre, které má napovědět, jak dobře je organismus připravený na další zátěž. Tedy aspoň taková je ideální představa.
Jedno číslo místo hromady statistik
Hodinky „přechroustají“ fyzickou připravenost do pěti úrovní. 90–100 bodů znamená vynikající připravenost, 80–89 dobrou, 70–79 střední, 60–69 nízkou a skóre pod 60 upozorňuje na nedostatečnou regeneraci.
Neznamená to samozřejmě, že hodinky rozhodují za vás, jestli máte jít cvičit. Berte to spíš jako další vstupní informaci. Pokud se ráno cítíte skvěle a hodinky ukazují vysokou připravenost, je to příjemné potvrzení. Pokud se naopak necítíte úplně ve své kůži a zároveň vidíte nízké skóre připravenosti, dává větší smysl trénink trochu zvolnit, nebo jej úplně vypustit.
Nejzajímavější je sledovat změny
Za mě není nejdůležitější samotné číslo z jednoho konkrétního rána. Mnohem zajímavější je sledovat, jak se mění v čase. Po náročnějším dni může být skóre nižší, přestože jste měli pocit, že jste všechno zvládli bez problémů. Jindy může být naopak poměrně vysoké i po dni, kdy jste se fyzicky víc hýbali. Do výsledku totiž vstupuje mnoho faktorů najednou, jak už zaznělo.
To je zároveň důvod, proč Physical Readiness nelze vnímat jako nějakého automatického trenéra. Hodinky neví, že jste měli v plánu například silový trénink, běh nebo dlouhou túru. Umí ale nabídnout kontext, ve kterém se dá o plánované aktivitě lépe rozhodovat. A právě v tom mi tato funkce dává větší smysl než samotný seznam zdravotních statistik.
Spánek hraje důležitou roli
Velká část celého systému pochopitelně stojí na spánku. Watch GT 7 Pro sledují jeho průběh a Huawei používá v nové generaci také algoritmus TruSleep 5.0 pro detailnější analýzu spánku. Jinými slovy, bez toho, abyste s hodinkami usínali, nemáte šanci dostat se k relevantním údajům fyzické připravenosti. Jenže délka spánku je pouze jedna část skládačky.
Co je HRV a proč to hodinky sledují?
HRV neboli variabilita srdečního tepu vyjadřuje, jak moc se mění časové rozestupy mezi jednotlivými údery srdce. Neznamená tedy, že srdce bije nepravidelně – drobné rozdíly jsou naopak běžné a zdravé. Obecně vyšší HRV často souvisí s lepší regenerací a schopností organismu zvládat zátěž, zatímco jeho pokles může signalizovat stres, únavu nebo nedostatečné zotavení. Proto ho chytré hodinky sledují především v klidu a během spánku, kdy je organismus nejméně ovlivněný pohybem.
Hodinky proto sledují i další údaje související s regenerací. Jedním z nich je HRV neboli variabilita srdečního tepu, která může poskytnout další kontext k tomu, jak organismus reaguje na zátěž. A právě tady se ukazuje výhoda toho, že hodinky nosíte i v noci. Ráno už totiž nehodnotíte pouze subjektivní pocit typu „asi jsem se vyspal dobře“, ale máte k dispozici data z celé noci.
Kdy je lepší ubrat?
Největší smysl Physical Readiness vidím ve chvíli, kdy se člověk cítí dobře, ale jeho tělo může říkat něco jiného. Po několika náročných dnech, horším spánku (například při cestování do Asie nebo USA) a větší aktivitě může nižší skóre upozornit, že regenerace ještě není dokončená. Nejde přitom o žádnou diagnózu, ale spíš o orientační kompas, který pomůže rozhodnout, jestli dnes přidat, nebo raději trochu ubrat.
Po několika týdnech používání pro mě navíc není nejdůležitější samotné číslo, ale především jeho kontext. Když skóre klesne, můžu se podívat, jestli za tím stojí horší spánek, změna HRV nebo vyšší aktivita. Právě propojení těchto údajů je podle mě zajímavější než další samostatný graf s počtem kroků či spálenými kaloriemi. Hodinky tak nejsou jen kronikou toho, co už člověk odcvičil, ale mohou pomoct i s rozhodnutím, co dělat dnes.
Čekání na další aktualizace…
Huawei zároveň nabízí funkci Health Insights, která se snaží podobným způsobem spojovat data o spánku, pohybu, emocích a dalších oblastech. V současné verzi však zatím zůstávala spíše u obecných konstatování typu „váš fyzický stav je vynikající“ nebo „celková aktivita je na stejné úrovni“.
Zde bych čekal podstatně konkrétnější doporučení a interpretaci. V tomto směru má Huawei ještě co dohánět a inspiraci může hledat například v již vzpomínané aplikaci Bevel. Zkrátka a jednoduše: na papíře to zní o mnohem lépe, než jak komplexní je praktický výsledek.
Naopak přepracovaný systém TruSleep nabízí podrobnější pohled na spánek a společně s dlouhodobým sledováním dalších metrik dává užitečný obrázek o vlastních návycích. Ani zde samozřejmě nejde o náhradu lékařského vyšetření, ale pro běžné sledování regenerace a životního stylu funguje celý systém docela slušně.
Cena a dostupnost
Huawei Watch GT 7 Pro jsou k dispozici ve 46 mm verzi, která vyjde na 10 499 Kč v případě, že se spokojíte s gumovým řemínkem. Na start prodeje je pak připravena ještě zajímavá akce: až do 18. října pořídíte Watch GT 7 Pro s 15% slevou za 8 924 korun. Meziroční zdražení o tisícovku tak Huawei aspoň částečně kryje lákavou slevou.