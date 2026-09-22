Mistral získal obří investici. Má evropská AI ještě naději?

- Mistral získal tři miliardy eur od investorů vedených Samsungem
- Peníze mají podpořit vývoj modelů, výpočetní infrastrukturu a získávání firemních zákazníků
- Evropská AI má výzkumnou tradici i schopné týmy, OpenAI a Anthropic však disponují násobně větším kapitálem
K evropské technologické nezávislosti mají Mistralu pomoci i peníze Samsungu. Francouzská firma, která vyvíjí jazykové modely a služby pro práci s nimi, oznámila 8. září 2026 další obří investici. Po třech letech existence potřebuje financovat vlastní výzkum, rozsáhlé výpočty i zavádění AI do velkých podniků.
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Pro Evropu je Mistral příležitostí vybudovat domácího konkurenta OpenAI a Anthropicu, tvůrců ChatGPT a Claudu. Má tedy evropská AI reálnou šanci, nebo evropským firmám nezbude než platit za cizí služby?
Tři miliardy na výzkum, servery i zákazníky
Mistral získal od investorů vedených Samsungem tři miliardy eur. Investoři za své peníze dostávají podíl ve firmě. Podmínky této investice přisuzují celému Mistralu hodnotu přes 21 miliard eur, včetně právě vložených peněz.
Ještě v září 2025 činilo ocenění Mistralu 11,7 miliardy eur.
Firma chce peníze využít na výzkum nejpokročilejších modelů, výpočetní kapacitu, infrastrukturu a rozšíření podnikání do dalších zemí. Trénování modelu vyžaduje obrovské množství výpočtů a další hardware je potřeba, když jej začnou používat zákazníci. Úspěch tedy přináší i nové náklady: každou odpověď musí někde spočítat server.
Mistral proto v červnu 2025 představil Mistral Compute, službu, která má podnikům poskytovat výpočetní zázemí pro trénování a provoz AI. Firma tak chce zákazníkům dodávat modely i prostředí, v němž poběží, a současně získat další zdroj příjmů. Na výpočetní nabídce spolupracuje s Nvidií. Evropská AI tím získává vlastní zázemí, i když dál potřebuje technologie zahraničních partnerů.
Co Mistral nabízí firmám
Pod označením suverénní AI se snadno schová vlastenecký marketing. U Mistralu má ale i konkrétní obsah. Podnik může některé jeho modely provozovat na vlastní infrastruktuře a přizpůsobit je svým potřebám. Třeba výrobce průmyslových zařízení tak může pracovat s interní technickou dokumentací ve vlastním prostředí, místo aby každý dotaz posílal do externí služby. Získá větší kontrolu, zároveň si ovšem musí zajistit hardware a lidi, kteří se o provoz postarají.
Pro firmy, které vlastní provoz nechtějí, Mistral rozšiřuje také své služby. V srpnu představil volbu regionu pro zpracování požadavků v Evropě nebo USA. Ani evropský region ale nezaručuje, že všechna data vždy zůstanou v Evropě: podmínky připouštějí omezené přenosy některým subdodavatelům mimo zvolený region.
K úpravám samotných modelů Mistral letos v březnu představil systém Forge. Umožňuje firmám trénovat a upravovat modely na vlastních datech, například technické dokumentaci nebo zdrojovém kódu. Mistral tím míří na zákazníky, pro které má větší cenu dobře zvládnutá práce s firemními znalostmi než působivá odpověď univerzálního chatbota.
Zájem průmyslu dokládají i konkrétní dohody. Nizozemské ASML, výrobce zařízení pro produkci čipů, loni spojilo investici do Mistralu se spoluprací na využití AI ve vývoji, produktech a provozu. Samsung chce v rámci nového partnerství používat modely uvnitř své polovodičové infrastruktury, například při odhalování vad a optimalizaci výrobních zařízení.
Pro Mistral jsou to nadějnější obchodní příležitosti než představa, že Evropané ze solidarity hromadně opustí ChatGPT.
Evropská AI má na čem stavět
S výzkumem přitom Evropa nezačíná od nuly. Britský matematik Alan Turing už v roce 1950 popsal konverzační zkoušku, kterou známe jako Turingův test: dokáže stroj v písemné komunikaci přesvědčit tazatele, že odpovídá člověk? V Edinburghu založil Donald Michie roku 1963 malou výzkumnou skupinu. Na její tradici dnes navazuje School of Informatics tamní univerzity, která se věnuje výzkumu a výuce AI.
V roce 1997 Sepp Hochreiter a Jürgen Schmidhuber publikovali práci o architektuře LSTM. Ta pomohla neuronovým sítím učit se delší souvislosti. Při zpracování textu tak mohly uchovat důležitou informaci a využít ji i mnohem později, místo aby ji cestou ztratily.
Schopnost evropského týmu dosáhnout průlomového výsledku později ukázal londýnský DeepMind. Jeho AlphaGo v březnu 2016 porazilo hráče Lee Sedola v deskové hře go poměrem 4:1. Firma už ovšem od roku 2014 patřila Googlu. Špičkový výzkum zůstal v Evropě, finanční a technické zázemí dodával americký vlastník.
Mistral se pokouší vyrůst samostatně. Arthur Mensch jej v roce 2023 založil po odchodu z DeepMindu s Guillaumem Lamplem a Timothéem Lacroixem z Mety. Trojice znala vývoj velkých modelů zevnitř a už v červnu získala od investorů přes 105 milionů eur.
V září následoval Mistral 7B, model s přibližně sedmi miliardami parametrů, vydaný pod licencí Apache 2.0. Vývojáři si jej mohli stáhnout, upravovat a provozovat lokálně.
V únoru 2024 Mistral přidal asistenta Le Chat a model Mistral Large. Asistent od srpna 2026 nese jméno Vibe. Od začátku tak Mistral kombinoval volně dostupné modely, placené služby a spolupráci s velkými zahraničními partnery.
Může konkurovat OpenAI a Anthropicu?
Finanční rozdíl je obrovský. OpenAI v březnu 2026 uzavřelo investiční kolo se závazky investorů za 122 miliard dolarů. Anthropic v květnu oznámil kolo za 65 miliard dolarů. Vedle toho působí tři miliardy eur Mistralu podstatně skromněji. Americké firmy mají mnohem větší prostor financovat výzkum, objednávat výpočetní kapacitu a rozšiřovat služby současně.
Přesvědčit běžné uživatele k přechodu navíc znamená překonat už zavedené návyky. OpenAI v březnu uvádělo přes 900 milionů uživatelů ChatGPT týdně. Vibe proto potřebuje nabídnout dostatečně silný důvod ke změně služby. Samotný evropský původ jím pro většinu lidí těžko bude.
U firem má Mistral větší prostor nabídnout konkrétní výhodu. Model upravený pro technickou dokumentaci jednoho výrobce může být pro jeho zaměstnance užitečnější než univerzální model, který vyniká v mnoha jiných úlohách. Mistral tu může soutěžit tím, jak dobře zvládne konkrétní úkol, kolik bude jeho používání stát a jaké možnosti vlastního provozu nabídne. To ovšem stále vyžaduje schopné modely a průběžný výzkum; specializace technickou kvalitu nenahradí.
Ani tento trh na Evropany nečeká prázdný. Anthropic rozšiřuje Claude ve velkých podnicích a OpenAI už loni vydalo modely gpt-oss, které lze upravovat a provozovat na vlastní infrastruktuře. Otevřené váhy ani firemní zákazníci nejsou výsadou Mistralu.
Mistral navíc v srpnu oznámil, že na své infrastruktuře nabídne také modely jiných firem, počínaje GLM-5.2 od Z.ai. Zákazník tak může získat širší výběr a ponechat provoz u evropského dodavatele. Obchodně to dává smysl, samotné provozování cizích modelů ale evropský výzkum neposune před americké laboratoře. K tomu Mistral potřebuje dál vyvíjet vlastní modely, které si zákazníci vyberou pro jejich schopnosti. Právě tento výzkum má nová investice posílit.
Mistral má přesto šanci stát se významným evropským dodavatelem AI. Vyrovnat se OpenAI a Anthropicu rozsahem služeb a celosvětovým dosahem je mnohem náročnější ambice. Pro Mistral bude rozhodující, jestli průmyslová partnerství promění v dlouhodobé příjmy, z nichž zaplatí další vývoj.