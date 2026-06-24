Iluze neomezené AI: proč si všichni brzy připlatíme, náklady jsou totiž extrémní

- Podle SemiAnalysis lze z tarifu ChatGPT Pro za 200 USD měsíčně v extrému vytěžit tolik výpočtu, že by podle API cen vyšel až na 14 000 USD
- Agenti, programování a hlubší rešerše spotřebují násobně víc výpočtu než běžný chat
- U placené AI bude stále víc rozhodovat, kdy se obnoví limit, co umí dražší model a kdy už nastupují kredity
Předplatné k AI se prodává hezky jednoduše. ChatGPT Plus stojí 20 USD měsíčně, zhruba 420 Kč. Nejvyšší běžné osobní tarify se dostávají na 200 USD, tedy asi 4 200 Kč. Za to čekáte lepší modely, více zpráv, rychlejší odpovědi a pohodlí bez počítání každého dotazu.
Jenže jeden dotaz pro model neznamená vždy tu samou práci. Krátká úprava textu, shrnutí PDF a hodina práce agenta nad kódem vypadají v aplikaci podobně, ale pro službu znamenají úplně jinou zátěž. Uživatel vidí chatovací okno. Firma za ním platí za výpočet, paměť, nástroje a tokeny.
Právě tenhle rozdíl vytáhl na světlo výpočet SemiAnalysis. Podle něj může plně vytížený ChatGPT Pro 20× za 200 USD měsíčně odpovídat až 14 000 USD podle veřejných API cen. U Claude Max 20× za stejných 200 USD vychází API ekvivalent zhruba na 8 000 USD, tedy asi 168 tisíc Kč.
API cenu si můžete představit jako vývojářský ceník. Neplatí se v něm paušál za uživatele, ale za objem textu, který model zpracuje a vygeneruje. Proto je užitečný jako přepočet práce, ne jako pohled do účetnictví OpenAI nebo Anthropicu.
Jak z tarifu za 200 dolarů vyjde 14 000
SemiAnalysis podle vlastního popisu koupila různé tarify OpenAI a Anthropicu, pouštěla na nich dlouhé kódovací a agentní úlohy až do vyčerpání limitů a naměřenou spotřebu ocenila podle standardních API cen. Výsledek ukazuje hlavně rozdíl mezi dvěma světy: běžný uživatel platí za pohodlný měsíční přístup, zatímco u API se každá delší práce modelu promítá přímo do účtu.
Podobné uvažování je vidět i v tom, jak OpenAI popisuje své vlastní tarify. ChatGPT Plus stojí 20 USD měsíčně, ale firma u něj upozorňuje na limity podle vytížení systému. U ChatGPT Pro už nejde jen o „lepší ChatGPT“, ale o násobky využití: varianta za 100 USD má mít 5× vyšší kapacitu proti Plus, tarif za 200 USD pak 20× vyšší. Některé modely přesto mají vlastní stropy a po jejich dosažení mohou být dočasně nedostupné, než se limit obnoví.
Posilovna vysvětluje AI paušál lépe než ceník
Paušální AI tarif se dá dobře přirovnat k posilovně. Ta může prodávat členství za rozumné peníze, protože část lidí přijde párkrát za měsíc, část skoro vůbec a jen menšina cvičí opravdu často. Kdyby každý člen chodil denně na dvě hodiny a chtěl k tomu trenéra, stroje i ručníky, cena by musela vypadat jinak.
U AI jsou místo strojů GPU, paměť, kontext, nástroje a tokeny. Krátký chat je levná návštěva. Model dostane zadání, odpoví a konverzace může skončit. Agentní práce má jiný rytmus. Model plánuje, čte soubory, volá nástroje, vyhodnocuje chyby, vrací se k předchozím krokům a zkouší další cestu.
U programování je to vidět nejlépe. Anthropic v dokumentaci ke Claude Code vysvětluje, že každé další kolo posílá modelu dosavadní konverzaci, projektový kontext a nový prompt. Dlouhé ladění, při kterém asistent přečetl dvacet souborů a navrhl několik úprav, tak s každou další zprávou nese větší balík staršího textu.
Proto náročné funkce stojí víc než běžný chat. Jsou užitečné právě tím, že neodpoví jen jednou. Pokračují. Jenže každé pokračování něco stojí.
V ceníku přibývají kredity a limity
OpenAI ve veřejném ceníku ChatGPT u Plus uvádí rozšířený přístup k Deep Research, agent mode a Codexu. U Pro pak zmiňuje 5× nebo 20× vyšší využití, maximum úloh v Codexu a maximum pro Deep Research i agentní režim. Slovo „neomezené“ v ceníku pořád doprovázejí pravidla a limity.
Anthropic jde ještě víc směrem ke spotřebě. Claude Max má dvě úrovně: Max 5× za 100 USD měsíčně, tedy zhruba 2 100 Kč, a Max 20× za 200 USD měsíčně. Vyšší tarif přidává kapacitu, ale pořád pracuje s týdenními limity, limity podle modelů a dalšími omezeními kvůli dostupné kapacitě.
Když uživatel narazí na strop, Anthropic má pro placené plány usage credits. Po jejich zapnutí může pokračovat, další spotřeba se ale účtuje podle standardních API cen. Paušál tedy pokrývá zahrnutý balík. Práce navíc už připomíná účtování podle spotřeby.
Stejný posun je vidět i u vývojářských nástrojů. GitHub od 1. června 2026 převedl Copilot na AI Credits. Základní cena plánů zůstává, ale spotřeba se počítá podle tokenů včetně vstupu, výstupu a cache. GitHub k tomu píše, že krátká otázka v chatu a několikahodinová autonomní práce nad repozitářem dřív mohly stát uživatele stejně, zatímco výpočetní náklad byl úplně jiný.
Ve firmách už nestačí hlídat počet licencí
Ve firmách se tahle matematika ukáže rychleji než u domácích uživatelů. Licence za člověka je jen začátek. Pokud zaměstnanci nechají agenty psát kód, procházet interní dokumenty, tvořit testy nebo analyzovat větší datové sady, náklady rostou podle skutečné práce.
Business Insider popsal příklad firmy Pylon, která při růstu na zhruba 150 zaměstnanců řešila riziko účtu 1,4 milionu dolarů za AI. Výsledkem nebyl konec používání AI, ale stropy pro tokeny a pečlivější rozhodování, kdo dostane jaký přístup.
Firmy tím směřují k jednoduchému pravidlu: drahý model patří na úlohu, kde jeho cena dává smysl. Rutinní shrnutí, přepis nebo klasifikace může zvládnout levnější model. Složitý refaktor, dlouhý kontext nebo analýza více dokumentů obhájí dražší volbu snáz. Uživatel možná klikne jen na jedno tlačítko, ale systém za ním bude čím dál častěji vybírat, kolik výpočtu si daný úkol zaslouží.
Co se s AI paušálem stane dál
Placené AI služby tím neztrácejí smysl. Pro spoustu lidí bude tarif za několik stovek korun pořád neocenitelný pomocník: když jim ušetří hodinu nebo dvě týdně, není moc co řešit. Dražší plány za několik tisíc korun zase mohou dávat smysl vývojářům, freelancerům nebo malým týmům, pokud AI skutečně pracuje s nimi, a ne jen občas odpoví na otázku.
Zajímavější je, že se pomalu mění psychologická dohoda mezi uživatelem a službou. Uživatel si kupuje pocit paušálu, ale služba uvnitř pořád počítá. U krátkých dotazů to skoro nevidíte. U agentů, programování a hlubších rešerší už se rozdíl mezi „mám předplatné“ a „spotřebovávám drahý výpočet“ začíná ukazovat v limitech, kreditech a čekání na obnovení kapacity.
Číslo 14 000 USD proto není strašení, že ChatGPT Pro má stát 294 tisíc Kč. Je to spíš moment, kdy je na paušálu vidět jeho skrytá podmínka: funguje dobře, dokud ho většina lidí nepoužívá naplno. Jakmile se AI přestane používat jen jako chytřejší vyhledávač a začne hodiny pracovat jako agent, jednoduchý měsíční tarif se začne víc podobat cloudu. Navenek jedna cena, uvnitř náklad, který někdo musí zaplatit.