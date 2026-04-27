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ChatGPT-5.5 je tady! Rychlejší, výkonnější a jako dělaný pro náročné úkoly

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 27. 4. 7:00
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Robot ukazující na člověka (ilustrační obrázek)
  • Společnost OpenAI představila aktualizaci své umělé inteligence ChatGPT
  • Model s označením 5.5 zlepšuje především práci s náročnějšími úkoly
  • Uživatelé by k němu měli mít přístup již brzy

Modely umělé inteligence se neustále zlepšují, ostatně i když nás nepřestávají udivovat, stále mají k dokonalosti pořádně daleko. Společnost OpenAI proto oznámila vydání GPT-5.5, nejnovější aktualizace řady modelů, na nichž jsou založeny její aplikace ChatGPT a Codex. OpenAI popisuje model GPT-5.5 jako lepší v provádění vícefázových úkolů a tvrdí, že dokáže plánovat, používat nástroje a ověřovat své vlastní výstupy s menší potřebou lidského dohledu. Model údajně přináší zlepšení v oblasti agentického programování, práce s počítačem a raných fází vědeckého výzkumu.

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Chytřejší a ještě výkonnější ChatGPT

„Zlepšení jsou obzvláště výrazná v oblasti agentického kódování, práce s počítačem, znalostní práce a raného vědeckého výzkumu – tedy v oblastech, kde pokrok závisí na schopnosti uvažovat v širším kontextu a podnikat kroky v průběhu času. GPT‑5.5 přináší tento posun v inteligenci, aniž by došlo ke snížení rychlosti: větší a výkonnější modely jsou často pomalejší, ale GPT‑5.5 dosahuje v reálném provozu stejné latence na token jako GPT‑5.4, přičemž podává mnohem vyšší úroveň inteligence. K dokončení stejných úkolů Codexu také používá podstatně méně tokenů, což jej činí nejen výkonnějším, ale i efektivnějším,“ uvádí OpenAI na svém blogu.

GPT-5.5 Thinking nabízí podle OpenAI rychlejší pomoc při řešení složitějších problémů, zatímco GPT-5.5 Pro je prezentován jako výzkumný partner pro náročnější otázky, kde je přesnost důležitější než rychlost. Společnost tvrdí, že její nejnovější model je efektivnější z hlediska tokenů, takže úkoly Codexu by teoreticky měly být dokončeny s menšími náklady navzdory nárůstu.



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Předplatitelé ChatGPT Plus, Pro, Business a Enterprise získají model GPT-5.5 Thinking, zatímco výkonnější model GPT-5.5 Pro je k dispozici pouze pro předplatitele ChatGPT Pro, Business a Enterprise. V rámci služby Codex je model GPT-5.5 dostupný pro tarify Plus, Pro, Business, Enterprise, Edu a Go. Přístup přes API by měl být k dispozici velmi brzy, což doufáme, že OpenAI dodrží.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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