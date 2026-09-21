Pasují kryty z loňských iPhonů na ty letošní? Ano, ale…

- Letošní iPhony mají stejné základní rozměry jako ty loňské
- I přesto ale Apple popírá vzájemnou kompatibilitu krytů
- Lze tedy používat loňské kryty s letošními iPhony a naopak?
Vzhled letošních iPhonů jsme znali už několik týdnů před oficiální premiérou. Část úniků měli na svědomí výrobci příslušenství, z nichž někteří dokonce prezentovali kryty na nové iPhony na berlínském veletrhu IFA. Na některých krytech byla uvedena kompatibilita s letošními i loňskými iPhony Pro, avšak Apple oficiálně zpětnou kompatibilitu krytů nepotvrdil. Jak to s ní tedy je?
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Loňské kryty by měly pasovat na letošní iPhony
Letošní iPhony 18 Pro (Max) mají totožné základní rozměry jako ty loňské – u obou modelů je uvedena stejná výška, šířka i hloubka. Nezměnilo se ani rozmístění tlačítek, zaoblení boků či rozmístění fotoaparátů. I přesto ale Apple u krytů zpětnou kompatibilitu neuvádí. Jaké jsou důvody?
Situaci okolo krytů zjišťoval John Gruber z Daring Fireball, který dokonce od Applu získal oficiální stanovisko. Apple tvrdí, že kryty pro loňské iPhony kompatibilní s těmi letošními, jelikož u letošních iPhonů došlo ke zvětšení tloušťky v oblasti fotoaparátu. John Gruber provedl vlastní měření a zjistil, že „plateau“ je u letošních modelů o desetinu milimetru tlustší než u těch loňských:
- iPhone 17 Pro – tloušťka přes fotoaparáty 11,4 mm
- iPhone 18 Pro – tloušťka přes fotoaparáty 11,5 mm
Kvůli této drobné změně mají kryty na letošní iPhony o desetinu milimetru zvýšenou hranu pouzdra v oblasti ostrůvku s fotoaparátem. Avšak jak se ukazuje, jedná se pouze o kosmetickou úpravu, která nemá na kompatibilitu pouzder prakticky žádný vliv – podle Grubera všechny kryty pro iPhone 17 Pro pasují i na letošní model a naopak.
Pokud tedy patříte k uživatelům, kteří si kupují nový iPhone každý rok, nemusíte letos investovat do nového pouzdra. Tedy pokud nelpíte na krytu v barvě odpovídající telefonu, neboť letošní iPhony (a oficiální kryty na ně) přichází v jiných barevných odstínech než ty loňské.