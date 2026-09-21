TOPlist

Pasují kryty z loňských iPhonů na ty letošní? Ano, ale…

Jakub Karásek
Jakub Karásek 21. 9. 20:00
0
iPhone 18 Pro a jeho fotoaparát
  • Letošní iPhony mají stejné základní rozměry jako ty loňské
  • I přesto ale Apple popírá vzájemnou kompatibilitu krytů
  • Lze tedy používat loňské kryty s letošními iPhony a naopak?

Vzhled letošních iPhonů jsme znali už několik týdnů před oficiální premiérou. Část úniků měli na svědomí výrobci příslušenství, z nichž někteří dokonce prezentovali kryty na nové iPhony na berlínském veletrhu IFA. Na některých krytech byla uvedena kompatibilita s letošními i loňskými iPhony Pro, avšak Apple oficiálně zpětnou kompatibilitu krytů nepotvrdil. Jak to s ní tedy je?

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Loňské kryty by měly pasovat na letošní iPhony

Letošní iPhony 18 Pro (Max) mají totožné základní rozměry jako ty loňské – u obou modelů je uvedena stejná výška, šířka i hloubka. Nezměnilo se ani rozmístění tlačítek, zaoblení boků či rozmístění fotoaparátů. I přesto ale Apple u krytů zpětnou kompatibilitu neuvádí. Jaké jsou důvody?

Novinky od PanzerGlass z veletrhu IFA 2026
Nový kryt na iPhone 18 Pro od PanzerGlass

Situaci okolo krytů zjišťoval John Gruber z Daring Fireball, který dokonce od Applu získal oficiální stanovisko. Apple tvrdí, že kryty pro loňské iPhony kompatibilní s těmi letošními, jelikož u letošních iPhonů došlo ke zvětšení tloušťky v oblasti fotoaparátu. John Gruber provedl vlastní měření a zjistil, že „plateau“ je u letošních modelů o desetinu milimetru tlustší než u těch loňských:

  • iPhone 17 Pro – tloušťka přes fotoaparáty 11,4 mm
  • iPhone 18 Pro – tloušťka přes fotoaparáty 11,5 mm

Kvůli této drobné změně mají kryty na letošní iPhony o desetinu milimetru zvýšenou hranu pouzdra v oblasti ostrůvku s fotoaparátem. Avšak jak se ukazuje, jedná se pouze o kosmetickou úpravu, která nemá na kompatibilitu pouzder prakticky žádný vliv – podle Grubera všechny kryty pro iPhone 17 Pro pasují i na letošní model a naopak.

Pokud tedy patříte k uživatelům, kteří si kupují nový iPhone každý rok, nemusíte letos investovat do nového pouzdra. Tedy pokud nelpíte na krytu v barvě odpovídající telefonu, neboť letošní iPhony (a oficiální kryty na ně) přichází v jiných barevných odstínech než ty loňské.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

1800 1115 Iphone 18 Pro Burgundy
Obří baterie už nebudou jen pro Čínu: Apple ukázal, jak obejít přísné přepravní limity
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 19:00
2
Googlebook
Googlebook přináší Android na počítače. Google ukázal kompletní platformu i prvních pět modelů
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 18:00
2
iPhone 18 Pro a jeho fotoaparát
Jak fotí iPhone 18 Pro? Nenápadná změna uvnitř a překvapení navenek
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 16:30
3
Vivo X500 Pro na snímku pořízeném na oficiální premiéře v Šanghaji
Vivo X500 Pro míří do Česka: potěší slušnou výbavou a podporou telekonvertoru
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 15:00
0

Kapitoly článku