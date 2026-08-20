Kryty od loňských iPhonů nevyhazujte. Budou sedět i na ty letošní

- Letošní iPhony Pro by měly mít prakticky stejné rozměry jako ty loňské
- Na zářijové novinky by tak měly pasovat veškeré kryty z loňských iPhonů
- Na pultech obchodů se začínají objevovat první obaly s potvrzenou vzájemnou kompatibilitou
Apple už zanedlouho představí novou generaci iPhonů, tentokráte ale v jiném složení než v minulých letech. Zářijová keynote přinese pouze prémiové iPhony 18 Pro / 18 Pro Max a zbrusu novou skládačku iPhone Fold, na základní levnější modely si budeme muset počkat až na jaro příštího roku. Pokud jste majitelé zatím aktuální generace a děláte si zálusk na připravované novinky, máme pro vás dobrou zprávu.
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Kryty na iPhone 17 Pro budou sedět i na iPhone 18 Pro
Loňské iPhony 17 Pro a 17 Pro Max přišly s radikální designovou proměnou – šasi z titanu a skla nahradila hliníková unibody konstrukce, ostrůvek s fotoaparáty se roztáhl na téměř celou šířku telefonu. Dá se předpokládat, že Apple bude tento design držet nějakou dobu, a to včetně letošních iPhonů. U nich navíc můžeme počítat s nečekaně příjemným benefitem.
Otterbox seems to think the iPhone 18 Pro will be able to fit inside of iPhone 17 Pro cases and vice versa. Also, Best Buy is already putting these on shelves. A little early. pic.twitter.com/13l7OWj5wX
— Mark Gurman (@markgurman) August 19, 2026
Podle nejnovějších zjištění budou mít letošní iPhony téměř totožné rozměry i rozmístění prvků, což znamená, že by měly být kompatibilní s kryty na minulou generaci. Dokazuje to fotografie balení MagSafe krytu od společnosti OtterBox, na kterém je uvedená kompatibilita jak s iPhonem 17 Pro, tak s iPhonem 18 Pro. Stejný stav potvrdil i generální ředitel společnosti Astropad, která vyrábí příslušenství pro zařízení Apple – podle něj má být s minulou generací rozměrově shodný i větší iPhone 18 Pro Max.
Není to poprvé, co bude možné použít starší kryty na novější iPhony – v minulosti nabídly vzájemnou kompatibilitu tyto iPhony:
- iPhone 6 a 6s
- iPhone 7 a 8
- iPhone X a Xs
- iPhone 11 a Xr
U posledních generací Apple zpětné kompatibilitě krytů bránil – i když některé iPhony vypadaly zdánlivě podobně jako jejich předchůdci, došlo u nich například k posunu bočních tlačítek, k úpravě tloušťky nebo ke změně velikosti fotomodulu. Pokud se letošní vzájemná kompatibilita potvrdí, bude se jednat o vítaný krok, který ušetří jak peníze, tak enviromentální dopady.