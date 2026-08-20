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Kryty od loňských iPhonů nevyhazujte. Budou sedět i na ty letošní

Jakub Karásek
Jakub Karásek 20. 8. 10:30
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Chytrý telefon iPhone 17 Pro
  • Letošní iPhony Pro by měly mít prakticky stejné rozměry jako ty loňské
  • Na zářijové novinky by tak měly pasovat veškeré kryty z loňských iPhonů
  • Na pultech obchodů se začínají objevovat první obaly s potvrzenou vzájemnou kompatibilitou

Apple už zanedlouho představí novou generaci iPhonů, tentokráte ale v jiném složení než v minulých letech. Zářijová keynote přinese pouze prémiové iPhony 18 Pro / 18 Pro Max a zbrusu novou skládačku iPhone Fold, na základní levnější modely si budeme muset počkat až na jaro příštího roku. Pokud jste majitelé zatím aktuální generace a děláte si zálusk na připravované novinky, máme pro vás dobrou zprávu.

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Kryty na iPhone 17 Pro budou sedět i na iPhone 18 Pro

Loňské iPhony 17 Pro a 17 Pro Max přišly s radikální designovou proměnou – šasi z titanu a skla nahradila hliníková unibody konstrukce, ostrůvek s fotoaparáty se roztáhl na téměř celou šířku telefonu. Dá se předpokládat, že Apple bude tento design držet nějakou dobu, a to včetně letošních iPhonů. U nich navíc můžeme počítat s nečekaně příjemným benefitem.

Podle nejnovějších zjištění budou mít letošní iPhony téměř totožné rozměry i rozmístění prvků, což znamená, že by měly být kompatibilní s kryty na minulou generaci. Dokazuje to fotografie balení MagSafe krytu od společnosti OtterBox, na kterém je uvedená kompatibilita jak s iPhonem 17 Pro, tak s iPhonem 18 Pro. Stejný stav potvrdil i generální ředitel společnosti Astropad, která vyrábí příslušenství pro zařízení Apple – podle něj má být s minulou generací rozměrově shodný i větší iPhone 18 Pro Max.

Není to poprvé, co bude možné použít starší kryty na novější iPhony – v minulosti nabídly vzájemnou kompatibilitu tyto iPhony:

  • iPhone 6 a 6s
  • iPhone 7 a 8
  • iPhone X a Xs
  • iPhone 11 a Xr

U posledních generací Apple zpětné kompatibilitě krytů bránil – i když některé iPhony vypadaly zdánlivě podobně jako jejich předchůdci, došlo u nich například k posunu bočních tlačítek, k úpravě tloušťky nebo ke změně velikosti fotomodulu. Pokud se letošní vzájemná kompatibilita potvrdí, bude se jednat o vítaný krok, který ušetří jak peníze, tak enviromentální dopady.

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Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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