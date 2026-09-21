Googlebook přináší Android na počítače. Google ukázal kompletní platformu i prvních pět modelů

- Google začíná prodávat novou generaci počítačů
- Platformu Googlebook ocení především majitelé smartphonů s Androidem
- Ceny prvních počítačů startují na 23 tisících korunách
Google před letošní vývojářskou konferencí I/O uspořádal událost The Android Show, na které poodhalil novou počítačovou platformu nazvanou Googlebook. Tato platforma je určená do nové generace počítačů, která by měla dříve či později nahradit zastarávající Chromebooky. Dosud jsme znali pouze hrubé obrysy s příslibem, že více informací se dozvíme letos na podzim, dnes Google předvedl kompletní odhalení a rovnou představil i pět nových počítačů.
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Googlebook OS: Android si našel cestu do počítačů
Počítače spadající do rodiny Googlebook jsou de facto duchovními nástupci Chromebooků, oproti nim se ale liší operačním systémem – ChromeOS nahrazuje upravený platforma Googlebook OS (interní označení AluminiumOS), což je systém postavený na Androidu s desktopovým prostředím a spoustou funkcí využívajících umělou inteligenci.
Googlebook OS se rozložením základních prvků velmi podobá ChromeOS, ve skutečnosti se ale jedná o upravený Android. Systém využívá aktuálního designového jazyka Material 3 Expressive a některých „mobilních“ prvků jako je notifikační lišta nebo design widgetů. A protože se jedná o Android, pochopitelně nechybí nativní podpora veškerých aplikací a her navržených pro Android – přímo v systému najdete klasický obchod Play a přístup ke službám Google Play.
Některé aplikace budou na chod v Googlebook OS přímo optimalizované – internetový prohlížeč Google Chrome je zde dokonce v „plnotučné“ desktopové podobě, tedy s panelem záložek a podporou rozšíření. Zda je konkrétní aplikace uzpůsobená na velký počítačový displej, prozrazují speciální štítky v obchodě Play, který optimalizované aplikace a hry ve výběru upřednostní. Je však nutné podotknout, že navzdory počítačovému rozhraní se stále jedná o mobilní systém, takže náročnější desktopové aplikace v obchodě nenajdete. Minimálně zpočátku může být databáze aplikací omezující. Google nicméně svojí platformě věří, což dokazuje i příslib 10leté softwarové podpory.
Příkladné propojení počítače a telefonu
Velkým benefitem Googlebooků má být příkladná spolupráce se smartphony s Androidem – údajně se jedná o podobně funkční spojení, jaké nabízí počítače iPhony s počítači Mac. Spolupráce začíná už při prvotním nastavení počítače, kdy si Googlebook dokáže ze zařízení přihlášených ke stejnému účtu „vytáhnout“ seznam Wi-Fi sítí, uložená hesla, platební údaje, historii zpráv apod.
Na Googlebooku lze rovněž spouštět aplikace ze spárovaného telefonu bez nutnosti instalace nebo emulace – tímto způsobem je možné plynule přepínat mezi telefonem a počítačem a pokračovat v rozpracované práci. Chromebook OS má rovněž s mobilním Androidem sdílené notifikace (včetně synchronizace jejich vypořádání), a také umožňuje přístup z aplikace Soubory do interního úložiště telefonu.
Inteligentní kurzor
Už při květnovém přestavení platformy Googlebook byl velký důraz kladen na prezentaci funkce Magic Cursor. Jedná se o inteligentní kurzor, který využívá Gemini ke kontextuálním úkonům přímo na obrazovce – stačí nad vybranou položkou kurzorem zatřást a vybrat si z nepřeberné nabídky návrhů. Inteligentní kurzor dokáže rozpoznávat obrázky, texty apod, a s těmi následně pracovat – kombinovat informace z více zdrojů, přidávat události do kalendáře, slučovat dva obrázky do jednoho apod.
Systém také umí vytvářet pomocí umělé inteligence vlastní widgety, anebo přirozeně přepisovat mluvené slovo na text.
První počítače už za dva týdny
Operační systém Googlebook OS bude již brzy dostupný na prvních počítačích, Google již dnes představil první pětici od značek Acer, Asus, Dell, HP a Lenovo. Společným jmenovatelem všech těchto strojů je výkonný procesor od Intelu nebo Qualcommu, minimálně 16 GB RAM, bezpečnostní čip Titan C a dotyková obrazovka s vysokým rozlišením. Všechny Googlebooky mají rovněž společný světelný LED proužek, který upozorňuje na stav nabití baterie či procesu nabíjení.
Acer Googlebook 14
- Procesor Intel Core Ultra 5 nebo Core Ultra 7
- 16 GB RAM, 256 nebo 512GB úložiště
- 14palcový 2,8K OLED dotykový displej
- tloušťka 13,9 mm, hmotnost 1,13 kg
- 1x Thunderbolt 4, 2x USB-C, 1x sluchátkový jack
- Snímač otisků prstů
- Konvertibilní konstrukce a podpora stylusu
- Cena startuje na 899 dolarech
Asus Googlebook 14
- Procesor Intel Core Ultra 5 nebo Core Ultra 7 Series 3
- 16 nebo 32GB RAM, 256 nebo 512GB úložiště
- 14palcový 3K OLED dotykový displej
- tloušťka 14 mm, hmotnost 1 kg
- 2x USB-C, 2x USB-A, 1x HDMI, sluchátkový jack
- Snímač otisků prstů
- Cena startuje na 1 299 dolarech
Dell XPS Googlebook
- Procesor Qualcomm Snapdragon X Elite
- 16 nebo 32GB RAM, 512GB úložiště
- 13,4palcový 2,5K dotykový displej
- tloušťka 12,7 mm, hmotnost 1 kg
- 2x USB-C
- Snímač otisků prstů
- Cena startuje na 1 199 dolarech
HP Googlebook 14
- Procesor Qualcomm Snapdragon X Elite
- 16 nebo 32GB RAM, 512GB nebo 1TB úložiště
- 14palcový 2,8K OLED dotykový displej
- tloušťka 14 mm, hmotnost 1,24 kg
- 2x USB-C, sluchátkový jack
- Skener obličeje a snímač otisků prstů
- Cena startuje na 1 299 USD
Lenovo Googlebook 15
- Procesor Intel Core Ultra 5 Series 3
- 16GB RAM, 256 nebo 512GB úložiště
- 15,3palcový 2,8K OLED dotykový displej
- tloušťka 15,95 mm, hmotnost 1,28 kg
- 2x USB-C, 1x USB-A, 1x HDMI, sluchátkový jack
- Skener obličeje a snímač otisků prstů
- Cena startuje na 1 299 dolarech
Všechny notebooky jsou od dnešního dne k předobjednání, k dispozici budou 5. října. Ceny startují na 899 dolarech (asi 23 tisíc korun), což je výrazně více než v případě Chromebooků. V ceně je nicméně zahrnuté roční předplatné Google AI Pro s 5TB prostoru na Googlu Disku, které samostatně stojí 199 dolarů. Googlebooky budou zpočátku dostupné v USA, ve Velké Británii, Kanadě, Irsku, Francii, Německu a v Austrálii, o dostupnosti na našem trhu nemáme zatím žádné informace.