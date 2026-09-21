Chcete napálit kamaráda s iOS 27? Tímhle trikem mu zablokujete telefon

- Operační systém iOS 27 obsahuje chybu, která může zablokovat celé zařízení
- Stáčí k tomu jen několik specifických potažení
- Po vynuceném restartu naštěstí vše funguje tak, jak má
I když každá verze iOS prochází pečlivým veřejným i neveřejným testováním, přesto to neznamená, že by se do finální verze nedostaly žádné chyby. Naštěstí se ale většinou nejedná o žádné velké přešlapy, ale jen o mírné nepříjemnosti. Jen pár dní po veřejném vydání iOS 27 už někteří uživatelé objevili způsob, jak telefon dočasně zablokovat pomocí rychlé série přejetí prstem po domovské obrazovce. A na sociálních sítích se to začíná šířit jako žertík zaměřený proti majitelům iPhonů, který můžete snadno zneužít.
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Stačí pár potažení a nucenému restartu se nevyhnete
Naštěstí se jedná pouze o dočasný softwarový problém, ze kterého se dostanete relativně snadno, a to skrze vynucený restart smartphonu. Tento druh chyb, které vám do určité míry znemožní ovládání telefonu, se v minulosti vyskytoval v různých verzích iOS a Apple jej nakonec vždy opravil. Někdy bylo k vyvolání této chyby zapotřebí složitého sledu klepnutí a gest, avšak v tomto případě je však dost snadné do tohoto nefunkčního stavu iPhone dostat.
Na telefonu s operačním systémem iOS 27 přejděte na domovskou obrazovku a poté potáhněte prstem dolů z levého horního rohu, jako byste otevírali Centrum oznámení. Takřka okamžitě poté, tedy ještě předtím, než se Centrum oznámení stačí úplně odhalit, potáhněte prstem dolů z pravého rohu, abyste otevřeli Ovládací centrum. Poté Ovládací centrum zavřete a uvidíte, zda se váš telefon dostal do nefunkčního stavu. Obvykle se v takovém případě rychlé zkratky na zamykací obrazovce (obvykle tlačítka fotoaparátu a svítilny) zaseknou v horní části obrazovky.
Poté by měl nastat stav, ve kterém již nemůžete přecházet mezi domovskými obrazovkami a při otevírání aplikací se klepnutí na prvky uživatelského rozhraní nezaznamenávají přesně, takže telefon nelze ve své podstatě normálně ovládat. Chcete-li vynutit restart u novějších iPhonů, stiskněte jednou tlačítko pro zvýšení hlasitosti, poté jednou tlačítko pro snížení hlasitosti a následně podržte boční tlačítko, dokud se neobjeví logo Apple. Telefon se poté restartuje a vrátí se do normálního stavu.