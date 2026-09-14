Stahujte a aktualizujte: Apple vydal iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 a macOS 27

- Apple dnes zpřístupnil finální verze svých nejnovějších operačních systémů iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 a macOS 27
- Největší novinkou je další generace Apple Intelligence v čele s novou Siri AI, která ale zatím není dostupná v Evropské unii
Apple dnes po několika měsících testování vydal finální verze svých nejnovějších operačních systémů. Majitelé podporovaných zařízení si mohou stáhnout iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 a macOS 27 Golden Gate. Kromě nich dorazily také nové verze tvOS a visionOS.
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iOS 27 je tady
Letošní aktualizace se opět nesou především ve znamení umělé inteligence. Apple rozšiřuje možnosti Apple Intelligencea přináší také výrazně schopnější asistentku Siri AI, která dokáže lépe pracovat s kontextem, chápat přirozené dotazy a provádět více akcí napříč systémem. Pro české uživatele je ale důležitý jeden háček. Siri AI zatím v Evropské unii není dostupná v iOS, iPadOS ani watchOS. Apple ji na těchto platformách v EU blokuje, výjimkou je pouze macOS, nicméně jen v podporovaných jazycích, kde čeština nefiguruje.
Jak aktualizaci nainstalovat?
Pokud vás zařízení na novou verzi samo neupozorní, stačí na iPhonu nebo iPadu otevřít Nastavení –> Obecné –> Aktualizace softwaru. Zde by se měla objevit nabídka k instalaci iOS 27, respektive iPadOS 27. U Apple Watch aktualizaci najdete v aplikaci Watch –> Obecné –> Aktualizace softwaru. Na Macu potom stačí otevřít Nastavení systému –> Obecné –> Aktualizace softwaru.
Pokud jste v minulosti používali vývojářskou nebo veřejnou beta verzi, doporučujeme před kontrolou aktualizací ověřit nastavení položky Beta aktualizace a případně ji vypnout. Před samotnou instalací je samozřejmě vhodné mít zařízení dostatečně nabité a ideálně připojené k Wi-Fi. U větších aktualizací rovněž počítejte s tím, že jejich stažení může chvíli trvat. Maximálně taktéž doporučujeme před updatováním vaše zařízení zálohovat.
Které iPhony dostanou iOS 27?
Apple zachovává poměrně širokou podporu. iOS 27 je dostupný pro iPhone 11 a novější a také pro iPhone SE 2. generace a novější. Do seznamu nově přibyly samozřejmě také letošní modely včetně skládacího iPhonu Duo.
Kompatibilní jsou tyto telefony:
- iPhone Duo,
- iPhone 18 Pro a 18 Pro Max,
- iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max a iPhone Air,
- iPhone 17e,
- iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max a 16e,
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro a 15 Pro Max,
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro a 14 Pro Max,
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro a 13 Pro Max,
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro a 12 Pro Max,
- iPhone 11, 11 Pro a 11 Pro Max,
- iPhone SE (2. a 3. generace).
Apple Watch kompatibilní s watchOS 27
U chytrých hodinek je letos situace trochu přísnější. watchOS 27 podporují Apple Watch Series 9 a novější, Apple Watch SE 3 a Apple Watch Ultra 2 a novější. Potřebovat budete také iPhone 11 nebo novější, případně iPhone SE 2. generace a novější s iOS 27, pochopitelně.
Aktualizovat lze:
- Apple Watch SE (3. generace),
- Apple Watch Series 9,
- Apple Watch Series 10,
- Apple Watch Series 11,
- Apple Watch Series 12,
- Apple Watch Ultra 2,
- Apple Watch Ultra 3,
- Apple Watch Ultra 4.
Mezi hlavní novinky watchOS 27 patří například nové dynamické rozložení aplikací, nové gesto sepnutí prstů pro práci s Chytrou sadou, funkce Workout Buddy nebo další vylepšení sledování zdraví.
Které iPady dostanou iPadOS 27?
Také u iPadů Apple letos podporu poněkud omezil. iPadOS 27 je určen pro následující modely:
- iPad Pro 12,9″ (4. generace a novější),
- iPad Pro 11″ (2. generace a novější),
- iPad Pro s čipem M4 a novější,
- iPad Air (4. generace a novější),
- iPad Air s čipem M2, M3 a M4,
- iPad (9. generace a novější),
- iPad s čipem A16,
- iPad mini (6. generace a novější),
- iPad mini s čipem A17 Pro.
macOS 27 Golden Gate: které Macy aktualizujete?
Nová verze macOS nese název Golden Gate a podobně jako v případě iPadů se podpora soustředí především na Macy s čipy Apple Silicon. Kompatibilní jsou následující počítače:
- MacBook Neo (2026),
- MacBook Air s čipem Apple Silicon (2020 a novější),
- MacBook Pro s čipem Apple Silicon (2020 a novější),
- iMac s čipem Apple Silicon (2021 a novější),
- Mac mini s čipem Apple Silicon (2020 a novější),
- Mac Studio (2022 a novější),
- Mac Pro s čipem Apple Silicon (2023).
Co přináší iOS 27?
Největší pozornost pochopitelně poutá umělá inteligence. Apple v iOS 27 dále rozšiřuje možnosti Apple Intelligence a vylepšuje například práci s fotografiemi, vizuální inteligenci, aplikace Fotky, Zprávy nebo Safari. Novinkou je například možnost inteligentně upravovat fotografie pomocí funkcí, jako je Prostorové přerámování, nebo využívat AI při práci s obsahem na obrazovce. Apple zároveň přidává nové funkce zaměřené na bezpečnost dětí.
Zajímavé novinky se objevují také v aplikaci Domácnost. Apple Intelligence dokáže například inteligentně spojovat související upozornění, popsat dění na záznamu z kompatibilní bezpečnostní kamery nebo v záznamech vyhledávat podle toho, co se na nich odehrálo. U podporovaných kamer se navíc objevuje možnost streamování a nahrávání ve 4K.
Velkým lákadlem měla být také nová Siri AI. Ta je však pro uživatele v Evropské unii v rámci iOS, iPadOS a watchOS v současnosti nedostupná. Apple ji označuje za výrazně schopnějšího a osobnějšího asistenta, který dokáže pracovat s osobním kontextem, chápat dění na obrazovce a provádět akce napříč aplikacemi.