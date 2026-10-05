Pomoc bez jediného dotyku? Google chystá zásadní změnu tísňového volání

- Google připravuje rozšíření pro svou aplikaci Nouzové informace
- Ve vývoji by se měla nacházet nová verze tísňového volání
- Ta umožní aktivaci volání o pomoc bez použití rukou
Aplikace Nouzové informace od Googlu je velmi praktická a v krajních případech vám může klidně zachránit život. Umí například detekovat autonehodu a lze přes ni sdílet s vybranými kontakty svou polohu. V případě nouze dokáže vybraným kontaktům zaslat SMS zprávu s vaší polohou a obsahuje také funkci tísňového volání. Právě na její úpravě Google aktuálně pracuje.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Nová verze tísňového volání
Tísňové volání v aplikaci Nouzové informace, která je součástí Androidu, funguje velmi jednoduše – když se ocitnete v nouzi, stačí stisknout nejméně 5× za sebou zapínací tlačítko a telefon zavolá o pomoc. Vytočí 112, začne nahrávat video, a pokud máte aktivní sdílení polohy, rovnou zašle záchranným složkám vaši polohu.
Může se ale stát, že se ocitnete v nouzi a nebudete mít možnost ono pětinásobné stisknutí tlačítka provést. Právě kvůli tomu Google údajně vyvíjí novou verzi tísňového volání, které bude možné aktivovat bez použití rukou. S těmito informacemi přišel web Android Authority, který našel indicie o novém způsobu aktivace tísňového volání při rozboru kódu této aplikace.
Volání o pomoc bez rukou
Nově by mělo jít vyvolat tísňové volání se všemi jeho prvky (včetně sdílení polohy a pořízení videa) poté, co uživatel třikrát po sobě vysloví nahlas slovo „Help“, tedy pomoc. Po vyvolání tísňového volání hlasem by měl následovat klasický proces v podobě potvrzení nebo zrušení volání, samozřejmě opět hlasem. Jde o vítané vylepšení, které dává smysl.
Aplikace Nouzové informace není vyhrazena jen pro telefony Pixel, najdete ji u většiny zařízení s Androidem. Dá se tedy předpokládat, že jakmile Google vylepšenou verzi implementuje do systému, začne se objevovat i u telefonů ostatních značek. Výjimkou jsou přístroje Samsung, protože tento jihokorejský výrobce využívá vlastní bezpečnostní aplikaci.
Nepřehlédněte
Zapomenuté heslo k telefonu už nebude znamenat katastrofu: Google chystá skvělou novinku
Kdy vylepšené bezpečnostní volání dorazí?
Možnost aktivovat tísňové volání pomocí hlasu bylo nalezena ve zdrojovém kódu aplikace Nouzové informace verze 2026.09.16.982745548. Aktuálně ale prozatím bohužel není jasné, kdy Google tuto novinku nasadí do ostrého provozu, a jakmile se tak stane, budeme vás o tom informovat.