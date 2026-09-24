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Zapomenuté heslo k telefonu už nebude znamenat katastrofu: Google chystá skvělou novinku

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 24. 9. 15:00
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smartphone password heslo telefon
  • Google připravuje novinku pro všechny zapomnětlivé uživatele
  • Zapomenuté heslo nebo PIN k telefonu by již nemuselo znamenat katastrofu
  • Chystá se nový způsob ověření totožnosti a odemknutí zařízení

Pokud zapomenete PIN nebo přihlašovací gesto ke svému telefonu s Androidem, jedinou záchranou je provést jeho uvedení do továrního nastavení. To znamená, že přijdete o všechna uložená data a poté ho budete muset pomocí svého Google účtu opět nastavit. Google ale údajně připravuje novinku, která tomuto nevyhnutelnému kroku při zapomenutí hesla zabrání.

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Zapomínat je lidské

V této situaci se alespoň jednou určitě ocitla většina uživatelů – při nastavení nového telefonu s Androidem si zvolíte k jeho odemčení PIN, gesto nebo heslo, ale vlastně ho vůbec nepoužíváte. Většina z nás se totiž spoléhá na biometrii a tento typ zabezpečení je pouze záložní. To znamená, že toto heslo či PIN kód můžete po čase zapomenout.

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Odemčení telefonu pomocí otisku prstu, ilustrační

A právě to představuje možný problém. Android totiž čas od času vyžaduje odemčení právě pomocí tohoto záložního zabezpečení a typicky se tak děje po aktualizaci telefonu nebo jeho restartování. Pokud jste ho dlouho nepoužili, může se stát, že si na něj jednoduše nevzpomenete a v tomto případě už vás zachrání jen obnovení telefonu do továrního nastavení.

Nový způsob přihlášení

Dle nejnovějších informací si je Google této situace velmi dobře vědom, a právě proto připravuje nový způsob, jak telefon odemknout v případě, když uživatel zapomene své záložní heslo. Přijít totiž o všechna svá data v telefonu jen proto, že zapomenete na heslo, které se používá jen čas od času, je poměrně kruté.

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Zapomenutí hesla nebo PIN kódu k telefonu by již neměl znamenat nutnost obnovení do továrního nastavení

Google údajně připravuje v rámci Androidu 17 QPR2 Beta 5 novou možnost přihlášení do telefonu, tedy jakousi zálohu zálohy. Ta umožní přihlášení do mobilu prostřednictvím Google účtu, což je zajímavé, protože teprve nedávno se k první várce uživatelů dostala možnost ověřit svou totožnost a přistoupit k účtu Google pomocí selfie.

Nový způsob přístupu do telefonu pomocí Google účtu
Nový způsob přístupu do telefonu pomocí Google účtu

Není jasné, zda budou obě tyto funkce propojeny, ale dávalo by to smysl. V případě zapomenutí hesla, gesta nebo PIN kódu by se stačilo ověřit do svého Google účtu přes selfie, čímž by odpadla nutnost vzpomínat na heslo ke Google účtu, které rovněž nepoužíváme příliš často. Obě tyto nové funkce se jeví jako docela užitečné a určitě najdou využití.



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Kdy se této novinky dočkáme?

Kdy se možnost přihlášení do telefonu přes Google účet dostane do ostrého provozu, není známé, ale vzhledem k přítomnosti této novinky v betě Androidu 17 QPR2 by se tak mohlo stát klidně s další aktualizací. Bude se jednat o volitelnou funkci, která bude v základním nastavení vypnutá a uživatelé ji budou muset ručně aktivovat v nastavení.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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