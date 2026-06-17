Android 17 maže hranice mezi systémy, z iOS vám umožní migrovat překvapivé množství dat

- Bojíte se migrace dat z iPhonu na Android? Tenhle strašák je opět o něco menší
- S novou verzí Androidu 17 lze z iOS přenést největší množství dat v historii
- Aktuálně se z této novinky ale mohou těšit především majitelé Pixelů od Googlu
Přechod z jednoho mobilního operačního systému na druhý je poměrně otravný proces. Migrace dat ze starého zařízení na nové není takřka nikdy stoprocentní a v řadě případů se při tomto procesu ještě stane nějaká chyba, která celý přesun ještě pozdrží. Ačkoli je pro přechod z Androidu na iOS k dispozici přímo oficiální nástroj od Applu, opačným směrem už je to o trochu horší. Nová verze Androidu s číslem 17 ale migraci dat z jablečného systému opět trochu usnadňuje a zvyšuje uživatelský komfort.
Přesun mezi iPhonem a Androidem nikdy nebyl snazší
Google v systému Android 17 představil rozsáhlou aktualizaci nástroje Android Switch, který při přechodu z iPhonu na Android umožňuje zkopírovat více dat, než kdykoli předtím – a možná dokonce více dat, než kolik se zkopíruje při přechodu mezi telefony s Androidem. Jak podrobně popsal Paul Dunlop, vedoucí produktového týmu pro Android Onboarding a nastavení Androidu v Googlu, Android 17 přináší v tomto ohledu obrovskou aktualizaci. Co všechno je nového?
V rámci vylepšené verze Android Switch pochopitelně přenesete svůj účet Google a nejen to. Navíc do nového zařízení dostanete své SMSky, MMSky, RCS zprávy a dokonce i iMessage, včetně médií, samolepek a podobně. Ihned po spuštění nového telefonu s Androidem navíc budete jako doma díky přesunu domovské obrazovky, včetně vaší tapety či rozložení aplikací. Přenést můžete také hesla, passkeys, přihlašovací údaje k Wi-Fi sítím, budíky, historii telefonních hovorů, přílohy v kalendáři, všechny soubory a složky, přílohy v poznámkách od Applu a také i eSIM. Pokud to vývojáři aplikací povolí, těšit se můžete i na přesun dat z aplikací třetích stran.
Samozřejmostí je rychlý přesun skrze Wi-Fi. Pokud jste někdy zkoušeli přejít z iPhonu na Android nebo naopak, jistě uznáte, že jde o obrovské zlepšení. Upřímně řečeno, je to zlepšení i ve srovnání s tím, co zažijete při přechodu mezi některými zařízeními s Androidem. Při přechodu mezi novými modely stejné značky obvykle proběhne přenos bez problémů, ale přechod z Pixelu na Samsung nebo ze Samsungu na zařízení Oppo často znamená, že při tom přijdete o rozložení domovské obrazovky a spoustu dalších informací. Jedinou vadou na kráse je aktuálně dostupnost Androidu 17, která je prozatím víceméně omezená hlavně na Pixely od Googlu, nicméně již brzy se nový systém jistě rozšíří i na další telefony a tablety.