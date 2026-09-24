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Profesionální fotograf vyzkoušel variabilní clonu nového iPhonu, z výsledků je nadšený

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 24. 9. 7:00
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Detail fotoaparátu chytrého telefonu Apple iPhone 18 Pro (Max) v červené barvě
  • Fotovýbava nejnovějšího iPhonu 18 Pro (Max) snese i ta nejpřísnější měřítka
  • Do rukou se dostala i profesionálnímu fotografovi Tyleru Stalmanovi
  • Ten vyzdvihl nejen variabilní clonu, ale také několik dalších novinek

Žhavá novinka v podobě iPhonu 18 Pro (Max) je na pultech obchodů teprve chvíli, nicméně někteří dostali možnost zařízení otestovat s předstihem a vyzkoušet si tak všechna vylepšení. Výjimkou nebyl ani profesionální fotograf Tyler Stalman, který se zaměřil především na fotoaparáty a hlavní novinku v podobě variabilní clony. Mezi další novinky patří vylepšení režimu Cinematic, rozšířené fotografické styly s novými možnostmi nastavení textur, referenční obrázek od společnosti Apple a další vylepšení profesionálních ovládacích prvků v aplikaci Fotoaparát. Jak iPhone 18 Pro obstál v rukou profesionála?

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Hardwarové parametry iPhone 18 Pro

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: iOS 27, čipset: Apple A20 Pro, 2nm, hexa-core, 2× GHz high performance + 4× GHz, GPU: Apple GPU (7 jader), RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:
Rozměry: 150 × 71,9 × 8,8 mm, hmotnost: 211 g, zvýšená odolnost: IP68

Displej, konektivita a baterie

6,3", LTPO OLED, rozlišení: Super Retina, 1206 × 2622 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4288 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 48 Mpx, f/1.5-4.0, 24mm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, druhý: 48 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 100mm, 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4× optický zoom, třetí: 48 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55", 0.7µm, PDAF, čtvrtý: TOF 3D LiDAR, hloubkový, selfie kamera: 18 Mpx, f/1.9, 20mm + SL 3D (hloubkový/biometrický senzor), HDR, 4K video

Cena: 34 990 Kč

Kompletní specifikace

iPhone 18 Pro obstál i v rukou fotografa

Hned první ocenění se ani tak netýkalo samotných fotoaparátů, jako barevných variant. I když Stalman měl v oblibě výraznou oranžovu, přeci jen z fotografického hlediska vyzdvihnul tmavě červenou a černou barvu, která bude méně vidět v odlescích při fotografování skrze okna. Nejvíce unešený byl fotograf pochopitelně z variabilní clony, o které Stalman tvrdí, že je „dalším krokem na cestě k tomu, aby se z iPhonu stal plnohodnotný fotoaparát“. Dále poznamenává, že díky cloně f/1.48 se na snímač dostane více světla, což může pomoci udržet nižší hodnotu ISO za zhoršených světelných podmínek a snížit potřebu používat noční režim.

K čemu slouží variabilní clona?

Variabilní clona u fotoaparátu mobilního telefonu slouží k lepší kontrole množství světla, které dopadá na snímač, a tím ke zlepšení kvality fotografií v různých světelných podmínkách. Při nízké úrovni světla umožňuje široká clona (f/1.4) zachytit více světla, což vede k jasnějším snímkům s nižším množstvím šumu.

Naopak při dostatečném nebo silném osvětlení, například venku za slunečného dne, se užší clona (f/2.0) používá k omezení množství světla, čímž se zabrání přeexponování snímků a zlepší se hloubka ostrosti. Variabilní clona zvyšuje univerzálnost fotoaparátu, umožňuje zachycení detailnějších scén a zároveň vytváří přirozenější hloubku ostrosti nejen u portrétových snímků.

Stalman poukazuje na to, že řešení Applu je poněkud neobvyklé, protože lamely clony jsou umístěny nad primární optickou čočkou, a nikoli hlouběji uvnitř objektivu, jak je tomu obvykle u tradičních fotoaparátů. Stalman také uvádí, že 4× zoom u modelu iPhone 18 Pro (který byl k dispozici i u loňského modelu iPhone) představuje příjemné vylepšení oproti 5× zoomu u modelu iPhone 16 Pro, který se někdy mohl jevit jako příliš omezený.



iPhone 18 Pro a jeho fotoaparát



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Fotografa zaujala také zrnitost a halace (optický jev ve fotografii a kinematografii, při kterém kolem velmi jasných a přeexponovaných míst nebo světelných zdrojů vzniká měkká, často červeno-oranžová záře) efektu Film, i když by si přál, aby Apple nabízel větší kontrolu nad mírou zrnitosti. Recenze se také zabývá funkcí Apple Reference Image, režimem Cinematic na iPhonu a tím, jak Stalman i nadále doporučuje Apple Log pro skutečně filmové záběry, stejně jako novým formátem Apple Log 2. I když v rukou profesionálního fotografa může iPhone 18 Pro vytvářet opravdu dechberoucí snímky, z kvality jeho fotoaparátů budou těšit i běžní uživatelé.

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Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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