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Věděli jste o tom? V obchodech Apple Store se ukrývá tajemný nápis „hello“

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 23. 9. 18:00
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Nápis Hello v obchodě Apple Store
  • Apple ve svých obchodech ukryl jednoduchý nápis „hello“
  • Ten slouží nejen jako sympatický easter egg, ale také k otestování klíčové vlastnosti iPhonu 18 Pro (Max)
  • Nejblíže si jej můžete prohlédnout ve Vídni, Drážďanech či Mnichově

Fyzické obchody Apple Store patří mezi architektonicky zajímavější a do detailu propracované, s velkou orientací nejen na nakupující zákazníky. V oficiálních obchodech si můžete nejen koupit nové produkty od giganta z Cupertina a jeho partnerů, ale také si zajít pro radu či se účastnit nějaké té přednášky či workshopu. Tu a tam Apple své obchody zavře z důvodu větší rekonstrukce, jako například nedávno v Barceloně, nicméně občas do obchodů přidá nějakou novinku poměrně tiše a nenápadně.

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Nenápadný nápis pro otestování teleobjektivu

Tak se tomu stalo i nyní, když se v obchodech Apple Store začaly objevovat nápisy „hello“, tedy v překladu ahoj, které jsou navíc vyvedeny v typickém fontu Applu, který můžete znát z jeho produktů, jakmile je poprvé uvedete do provozu (či když dorazí nějaká významnější aktualizace). Tato nenápadná novinka nicméně nemá za úkol pozdravit nově příchozí zákazníky, ale jde o chytrý způsob, jak demonstrovat možnosti nejnovějšího iPhonu 18 Pro (Max).

Ten se totiž chlubí výkonným teleobjektivem s 8× optickým přiblížením. Zatímco klasické fotoaparáty v obchodě vyzkoušíte poměrně snadno, zmíněný teleobjektiv své schopnosti nemusí vždy ukázat velmi snadno, neboť obchody Applu bývají poměrně strohé. A právě tady nastupuje na scénu onen nápis hello, na který mohou zákazníci vystavený kus namířit a pořídit fotografii, aby se o schopnostech iPhonu 18 Pro (Max) přesvědčili na vlastní oči.



iPhone 18 Pro a jeho fotoaparát



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Phone 18 Pro klade důraz na vysoký výkon, špičkový fotoaparát a kvalitní zpracování. Nabízí špičkový displej s vysokou obnovovací frekvencí, výkonný čip pro náročné aplikace i hry a pokročilé fotografické funkce včetně profesionálního záznamu videa. Pokud si jej chcete vyzkoušet, již jej najdete v prodeji i v Česku, nicméně pokud byste hledali i možnost vyfotit si s ním tento zajímavý easter egg, musíte zamířit do oficiálního obchodu, který je například ve Vídni, Drážďanech či Mnichově.

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Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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