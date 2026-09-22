Navenek stejný, uvnitř vylepšený: rozborka odhaluje změny u iPhone 18 Pro

- Letošní iPhony Pro vypadají stejně jako ty loňské
- Uvnitř se ale odehrála spousta zajímavých vylepšení
- Nový je systém chlazení, variabilní clona fotoaparátu a upravená TrueDepth kamerka
- Jaký vliv mají tyto novinky na rozebiratelnost?
Vzhled letošních iPhonů se oproti těm loňským prakticky nezměnil (kryty jsou dokonce s přivřením oka vzájemně kompatibilní), avšak uvnitř se odehrála spousta důležitých změn vylepšujících celkový uživatelský zážitek. Redakce serveru iFixit se ponořila do útrob iPhonu 18 Pro, aby zjistila, co všechno se oproti minulé generaci změnilo, a jaký to má celkový vliv na opravitelnost telefonu.
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iPhone 18 Pro v rozborce
Cesta do útrob telefonu vede opět přes displej, ovšem tento úkon nešel redakci iFixit tak hladce jako u předchozích modelů – u tří ze čtyř 4 rozebíraných telefonů došlo k poškození plastového rámu, který je integrální součástí displeje. Samostatně tento rám nelze zakoupit, a použitím poškozeného telefon přichází o voděodolnost. Redakce iFixit zatím neví, co je hlavním problémem – zda jiný materiál, silnější lepidlo či špatná doba zahřívání.
Pochvalu si zaslouží proces výměny baterie, která je umístěna do vlastního (přišroubovaného) rámečku, odkud ji lze jednoduše vysvobodit za pomoci elektrického proudu, který uvolní teplotně citlivé lepidlo. Akumulátor letošního iPhonu 18 Pro má kapacitu 4 288 mAh, což je o necelé procento více než loňský model. Lépe je na tom větší iPhone 18 Pro Max, jehož kapacita narostla o téměř 10 procent na 5 567 mAh. Je však nutné podotknout, že se jedná o americké varianty telefonů, které mají kvůli absenci slotu na fyzickou SIM větší akumulátory než ty evropské.
Novinkou letošních iPhonů je zmenšení výřezu Dynamic Island, a to vyčleněním infračervené kamery do levého horního rohu a jejího schování pod displej. Nad touto „neviditelnou“ kamerku Apple umístil filtr viditelného světla.
Variabilní clonu snadno opravit nepůjde
Působivou novinkou letošních iPhonů je variabilní clona u hlavního fotoaparátu, která umí regulovat množství světla dopadajícího na fotočip. Tuto clonu tvoří šest miniaturních vzájemně překrývajících se segmentů, přičemž každý z nich je tenký přibližně jako lidský vlas.
Mechanismus otvírání a zavírání je na velmi atraktivní, avšak vzhledem k jeho titěrným rozměrům jsou zde oprávněné obavy o jeho dlouhodobou životnost – jedná se o citlivou mechaniku, která se může kdykoliv zadrhnout a oprava je prakticky nemožná. Výměna celého fotomodulu přitom přijde na 249 dolarů (asi 6 400 korun) pouze za materiál.
Výrazně větší chlazení a dvouvrstvá deska
Útroby iPhonu 18 Pro také ukázaly výrazně zvětšený chladicí systém, který chladí nový čip Apple A20 Pro a jeho okolí – odpařovací komora nově zabírá téměř celý půdorys telefonu. Základní deska s čipsetem rovněž doznala změn, nově je dvouvrstvá, což může znepříjemnit citlivé úkony, například záchranu dat z paměťového čipu.
Rozborka většího iPhonu 18 Pro Max také přinesla jedno překvapení – americká varianta tohoto telefonu využívá modem od Qualcommu, zatímco zbytek produkce se spoléhá na vlastní modem Apple C2. Jaký je důvod? Apple chce pravděpodobně dodržet smlouvu s Qualcommem na dodávkách modemů pro své telefony, která by měla v letošním roce končit. Od příštího roku se tak Apple může s Qualcommem definitivně rozloučit.
Opravitelnost je stejná jako loni, ale…
Redakce iFixit nakonec udělila iPhonu 18 Pro stejné skóre opravitelnosti jako jeho předchůdci, tedy 7 z 10. Pochvalu si zaslouží proces výměny baterie a celého modulu s fotoaparáty, trestné body telefon obdržel za nutnost provádět veškeré opravy přes displej s citlivým plastovým rámečkem.
Cena a dostupnost
Základní iPhone 18 Pro stojí nově 34 990 Kč, zatímco větší model 18 Pro Max vyjde na 37 990 Kč. Oba dva modely jsou v prodeji od 18. září.